– Kunne spilt til i morgen uten å score

Viking hadde klart mest ball og spillerne virket å våge mer – akkurat som trenerne hadde etterlyst i forkant.

Dessverre for de mørkeblå manglet X-faktoren i egen boks. De forløsende pasningene, det perfekte innlegget, den gode avslutningen.

Akkurat det passet HamKam perfekt. De traff helt med sin kyniske og kontringsorienterte plan.

Fotballpurister vil kanskje si at 3–0 til HamKam var et ran. Viking hadde enormt mye mer ball. Forskjellen var bare at hjemmelaget var effektive da de først tok overgangene.

– Vi klarte ikke å finne en vei til å vinne. Det manglet på den siste kvaliteten i boks. Vi kan ikke ta spillerne på prestasjon og at de ikke ville det nok. De klarte bare ikke å score. Vi kunne sikkert spilt til i morgen uten å score, sa trener Bjarte Lunde Aarsheim til TV2 etter kampen.

Yann-Erik de Lanlay var nære. Samuel Adegbenro og Sondre Langås også. Men det ville seg ikke.

Måtte gamble

Viking hadde egentlig trykket veldig på fram til Moses Mawa, på noe heldig vis, styrte inn 1–0 på hockeyvis etter 63 minutter.

Det skapte så usikkerheten en ofte ser hos et lag hvor selvtilliten er borte. HamKam tok helt over i en liten periode og kjørte på. Oliver Kjærgaards 2-0-scoring kom tre minutter senere. Et kunstverk av et saksespark.

– På 2–0 måtte vi gamble og vi spilte med to spisser. Vi fikk noen avslutninger og tvang fram noen gode redninger. Vi hadde kampen, men fant ikke en vei til tre poeng, sier Lunde Aarsheim.

Joe Bell ligger nede etter å ha fått en smell i hodet. (Terje Pedersen/NTB)

Blant annet headet Samuel Adegbenro i keeper og opp i tverrliggeren. Men inn ville ikke ballen.

Han innser at medaljekamp nå blir meget vanskelig. Da krever det at de andre lagene snubler.

– Vi ønsker å kjempe der oppe, men da bør denne typen kamper vinnes. Vi burde nok hatt tre poeng i dag. Nå er det tre kamper igjen og vi gir ikke opp. Så kan det være at de andre skaffer seg et forsprang. Samtidig må vi konsentrere oss mest om oss selv. Vi må finne en måte å vinne kamper på igjen.

Viking står nå med fattige ett poeng på de siste fem kampene. Lunde Aarsheim peker på at tapene har kommet på veldig forskjellige måter.

– I dag våget vi og skapte nok. Det var mangel på kvalitet i offensivt boks som felte oss. Andre kamper er tapt på andre måter. Det er surt.

Skuffet Salvesen

Lars-Jørgen Salvesen er en av spillerne som definitivt må levere og heve seg dersom Viking skal få poeng i de siste tre kampene.

Lørdag kom han ikke til mye.

– Jeg synes vi var ganske gode. Helt fram til 1–0. Så satte de 2–0 umiddelbart. Da ble det vanskelig, sa Salvesen til TV2.

Han peker samtidig på det åpenbare:

– Vi kom ikke til de store sjansene. Vi skapte noe og hadde kontroll. Så fikk de et billig frispark på midten og en scoring som skiftet redning. 2–0 var et fantastisk mål.

Jonas Enkerud setter inn 3-0 på overtid etter en fæl tabbe av Markus Solbakken. (Terje Pedersen/NTB)

Veien ut av råten er ganske enkel.

– Vi må skape mer og vi må score flere mål.

En skuffet Salvesen ga også motstander HamKam ros.

– Vi møtte et lavt HamKam som gjorde det vanskelig for oss. Vi hadde noen cornere og kom litt rundt på kantene. Hadde vi fått det første målet ville det åpnet seg og blitt enklere. Samtidig skal HamKam har kreditt for kampplanen og gjennomføringen av den, sier Salvesen.

NB! Sondre Auklend måtte av banen etter bare kvarteret lørdag. Unggutten startet svært friskt nok en gang, men ble skadet og kunne ikke fortsette.

Fotball, Eliteserien

HamKam – Viking 3–0 (0–0)

2945 tilskuere.

Mål: 1–0 Moses Mawa (63), 2–0 Oliver Kjærgaard (66), 3–0 Jonas Enkerud (90).

Dommer: Ola Hobber Nilsen.

Gult kort: Halvor Opsahl, Pål Alexander Kirkevold, Aleksander Melgalvis, HamKam.

HamKam (3-4-2-1): Marcus Sandberg – Halvor Opsahl, Fredrik Sjølstad, Brynjar Ingi Bjarnason – Aleksander Melgalvis, Morten Bjørlo (William Kurtovic fra 76.), Kristian Onsrud, Vegard Kongsro – Moses Mawa (Jonas Enkerud fra 76.), Oliver Kjærgaard – Pål Alexander Kirkevold (Henrik Udahl fra 86.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Samuel Adegbenro fra 74.), Djibril Diop, Sondre Langås, Shayne Pattynama (Viljar Vevatne fra 74.) – Joe Bell, Markus Solbakken, Yann-Erik de Lanlay (Kristoffer Løkberg fra 74.) – Sondre Auklend (Sander Svendsen fra 15.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

