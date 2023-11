Vil ikke endre på noe som helst

Stavanger — De har gått fra serieleder til 4. plass på noen uker. Det som var eufori i en hel by byttet med stemning preget av pessimisme og oppgitthet.

For laget flyter det ikke. Marginene går imot, de skaper færre sjanser og målene lekker inn feil vei. Selvtilliten har åpenbart fått seg en solid knekk.

I slike situasjoner er ofte den universelle oppskriften en forenkling av spill. Kanskje noe mer vekt på overganger og den defensive biten. Bjarte Lunde Aarsheim mener likevel at nøkkelen for Viking er å være seg selv. De må fortsette med det som ga laget ti strake seirer, ta modige valg og stå i det.

– Vi må tørre å finne fram til de gode periodene over lengre tidsrom igjen. Ikke gjøre store endringer. Vi håper å få i gang angrepsspillet igjen, sier Lunde Aarsheim.

– Men er det så enkelt å få spillerne til å ta de modige valgene dere etterlyser når selvtilliten åpenbart har fått en saftig knekk?

– Det er små ting som skal til for at vi skal bygge på selvtillit også. Vi må våge å gjøre det vi gjorde siste halvtimen mot Strømsgodset. Da kunne vi lett ha scoret tre mål, sier treneren.

At trenerne i Viking velger å ikke tukle for mye med oppskriften er kanskje ikke helt overraskende med fjoråret i mente. Noe av den skarpeste kritikken etter kollapsen i 2022, både internt og eksternt, gikk på at det ble skiftet for mye. Ikke bare med tanke lagoppstillingen, men også på taktisk tilnærming fra kamp til kamp – og underveis i disse.

Har slått over Vikings press

Sist Viking møtte HamKam endte det hele i en ellevill 7-3-seier til de mørkeblå. Bortelaget ledet 1–0 på SR-Bank Area. Så eksploderte det fullstendig med ni (!) scoringer på de siste 45 minuttene.

Etter den kampen har ting gått langt bedre for HamKam. Laget ligger på 12. plass og har tre poeng ned til VIF på kvalifiseringsplassen. En seier vil ta gjengen for Hamar til 30. poeng. Det vil nærmest ta faren for direkte nedrykk helt ut av spill.

Lunde Aarsheim ser for seg at det blir noe tettere og ikke like ellevilt. Likevel mener han HamKams måte å spille på vil åpne for en kamp hvor begge lag vil kunne finne rom og åpninger. Så må de også Viking passe seg for motstandernes styrker.

– De er direkte i stilen og satser ofte på et lass med dødballer. Vi må være med på leken. Da kan vi også få muligheten til å spille på oss mer selvtillit.

For Vikings del er beskjeden fra trenerne til spillerne glassklar:

– Slipp dere løs! Ikke tenk så mye. Dere har vist før i år hvor gode dere er, sier «Batty».

Selv om Viking ikke kommer til å endre seg så mye har definitivt motstanderne tatt noen grep mot Viking den siste tiden. På tross av at Viking totalt står med kun fem poeng totalt etter møtene med Molde, Odd, TIL og Strømsgodset i år – lagene de har møtt i de fire siste – vil han ikke ukritisk være med på at det er disse de mørkeblå kanskje sliter mest med stilmessig.

Treneren peker på at lag som ligger dypt er vanskelige uansett formasjonsvalg og evnene til å spille av press. Så mener han at disse ikke nødvendigvis har spilt av Vikings press i veldig stor grad.

– Det er blitt slått mye langt og over presset vårt i det siste, peker han på.

Lunde Aarsheim mener Viking har vært gode i deler av disse kampene. Problemet er selvsagt resultatene og poengfangsten.

– Vi hadde sett på kampen mot TIL som god dersom vi hadde klart å vinne 3–2.

Samtidig har heller ikke prestasjonene vært gode nok totalt sett. Lunde Aarsheim peker på at laget i de første ti kampene fikk litt dårligere betalt enn de kanskje burde. I neste ti fikk de for godt betalt. Nå er de i en fase hvor betalingen er veldig dårlig.

– Er du overrasket over det som har skjedd de siste fire kampene?

– Kanskje litt av poengfangsten, men ikke så mye av at vi har variert mer i prestasjonene. Det vil alltid svinge litt i løpet av en sesong.

– Ikke begravelse

– Hvor mange poeng tror du kreves i de siste fire kampene for å sikre en medalje?

– Jeg har ikke peiling! Det blir uansett kamp helt inn. Nå må vi vise at vi våger og ønsker å være med helt inn.

Nå må vi ikke oppføre oss som om dette er noen begravelse, men sikte høyt! Andreplass er fortsatt en mulighet. — Shayne Pattynama

Venstreback Shayne Pattynama våger heller ikke å spå om hvor mange poeng som vil kreves for medalje. Han er likevel tydelig på hva som bør være målet.

– Fire strake seirer! Det vil nærmest garantert få oss dit vi vil. Det er fullt mulig. Vi har vunnet ti på rad før i år. Nå må vi finne fram til kvaliteten og energien vi vet vi har inne. Vi må konsentrere oss om prestasjonene først. Da vil resultatene komme. Nå må vi finne momentum igjen.

– Dere framstår stadig bedre når dere er i utfordrerposisjon?

– Ja. Det ser slik ut – selv om det ikke burde være på den måten. Nå må vi ikke oppføre oss som om dette er noen begravelse, men sikte høyt! Andreplass er fortsatt en mulighet, sier Pattynama.

NB! David Brekalo er fortsatt usikker til kampen mot HamKam. Stopperen hadde onsdag ikke trent vanlig etter at han gikk ut til pause mot Strømsgodset, men det er ikke noe nytt rundt skaden. Alt avhenger av hvor mye smerte han klarer ifølge Bjarte Lunde Aarsheim.

