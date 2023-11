Fire kamper til farvel

Stavanger — Venstrebacken, som i år debuterte for landslaget til Indonesia, har en avtale som løper ut sesongen. Etter det RA kjenner til satt han ganske tidlig på et så lukrativt kontraktstilbud fra utlandet at Viking ikke har hatt reell mulighet for å strekke seg mot det.

Det skal være snakk om en mangedobling av lønnen han har nå – som er relativt beskjeden etter overgangen fra nivå to i Nederland.

Sannsynligheten er veldig stor for at han forsvinner. — Erik Nevland

Spilleren fikk et tilbud fra Viking i sommer, men det beveget seg aldri over i noen veldig konkret forhandlingssituasjon – selv om dørene ble holdt åpne.

Nå erkjenner også sportssjef Erik Nevland det åpenbare. Pattynama er ferdig i mørkeblått etter 2023.

– Sannsynligheten er veldig stor for at han forsvinner, sier Nevland til RA.

– Det ser ut som jeg drar videre, sier Pattynama selv.

Hva som blir neste stoppested er ikke endelig bestemt, selv om det nærmer seg. Det har vært spekulasjoner om Asia. Det avviser han selv.

– Det er riktig at det har vært ganske mye interesse fra klubber i Asia, men jeg ser mot å komme meg til en ny klubb i Europa. Det er nok det rette på dette stadiet av karrieren min. Jeg vil se hvor langt jeg kan nå.

Han sitter uansett med inntrykket av at Viking var rett valg på rett tidspunkt. Hvert av årene har han lært noe og tatt steg. Pattynama vet hva han har hatt, og er takknemlig for det.

– I år har jeg spilt det meste. Alt har på sett og vis blitt satt sammen.

Pattynama tror ikke det er lenge til noe blir offentlig om neste steg.

– Jeg har ikke bestemt meg helt. Det er sikkert mulig at jeg kunne sittet i ro utover i januarvinduet for å se om noe enda mer spennende dukket opp, men jeg er ikke skrudd sammen slik. Når jeg pakker tingene mine her vil jeg ha neste steg avklart.

Han er samtidig klar på at han er hundre prosent motivert for å oppnå noe med Viking i avslutningen.

– Det skal ikke handle om meg og mine valg. Viking har alt å spille om, slår Pattynama fast.

Utlendingskvote

Om en tar en titt på kontraktssituasjonen i stallen til Viking, og det større bildet foran 2024, er posisjonen til Pattynama den eneste uten dobbeltdekning.

Jost Urbancic er eneste konkurrent. Her må det fylles på fra utsiden, eller innsiden.

– Vi ser som alltid i alle posisjoner og er nå i en kartleggingsfase. Så er selvsagt venstre back en av de posisjonene. Vi får se, sier Nevland.

Sjefsspeider Sebastian Brydegaard og sportssjef Erik Nevland har foreløpig svært begrenset handlingsrom å forholde seg til, men er nå i prosessen med å kartlegge hvem som kan være gode nok for Viking i 2024. (Espen Iversen)

– Men er dere litt begrenset mot det norske markedet slik situasjonen er med antall utlendinger og kvote?

– Ideelt sett er det slik, men helt begrenset er vi ikke.

Dagens regelverk i Eliteserien tillater at man kan registrere ni utlendinger i den innmeldte oversikten som skal danne kamptroppen. Viking har akkurat nå ti i stallen – om en tar med Samuel Adegbenro som er inne på lån. Tallet blir totalt elleve om en inkluderer Tromsø-utlånte Mai Traore.

Ettersom Gianni Stensness har vært ute lenge fikset man taket på ni greit i høst. I 2024 kan det også ordne seg selv i stor grad.

Ut over et klubbytte for Shayne Pattynama er et salg av David Brekalo er svært sannsynlig. Gianni Stensness har en kontrakt som går ut til sommeren og TIL har en datobestemt klausul om en sum de kan kjøpe Maï Traore for. På toppen av det løper Samuel Adegbenros Beijing-lån ut etter sesongen.

Økonomien begrenser

Alt dette spiller inn og kan gi åpninger. Det som begrenser Viking mest nå er økonomien. Klubben satset beinhardt i sommer og har egentlig lagt mer i lønnspotten enn hva som er komfortabelt.

Selv om man nå kan forhandle med spillere på utgående avtaler er ikke klubben i dialog med noen som helst ifølge Nevland. Samtidig kan muligheter åpne seg raskt om det skulle skje et stort salg i januar-vinduet.

– Vi er litt begrenset nå på grunn av økonomi, men jobber samtidig med å kartlegge hvem som er gode nok og hvem som kan være mulighet å hente, sier sportssjefen.

– Frykter dere at et storsalg av Brekalo kan gå i vasken på grunn av lyskeproblemene – eller at prisen kan bli presset kraftig ned?

– Nei. Ikke foreløpig. Samtidig er dette, som vi har sagt før, ting vi ikke kan styre i stor grad. Vi må bare se hva som skjer.

Det som er uansett er uvanlig, i det større bildet, er at Viking går inn i et januarvindu med så mange kontrakterte spillere.

– Kan vi ha samme stall i 2024 som nå vil vi være veldig komfortable. Så vet alle at ting som regel vil røre på seg. Da skjer ting du er forberedt på, men det kan også skje mye du ikke forutså. Det er umulig å si for mye om det 1. november, sier Nevland.

