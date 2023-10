Vikingbørsen: Ett av få lyspunkt

6

Patrik Gunnarsson

Sjanseløs på 1–0. God som sweeper etter 33 minutter. Matchvinner-redning da Mehnert kom helt alene gjennom etter 55 minutter. Solid kamp.

4

Sondre Bjørshol

Uvanlig lite synlig offensivt før pause. Langt friskere etter hvilen. Fikk en god sjanse etter 69 minutter, men skuddet ble blokkert. Litt for mye slurv.

5

David Brekalo

Tilbake etter skaden, men åpenbart litt rusten. Akkurat for sen til å blokkere på 1-0-målet. Burde han ha lest spillet litt bedre og tatt et steg ut tidligere? Tatt ut ved pause. Sliter fortsatt med lyskeskaden.

3

Djibril Diop

I nærheten på 1-0-målet, men ballen så ut for å streife kneet hans på vei inn i nettet. Uryddig og en del feil.

5

Shayne Pattynama

Burde fått mer ut av skuddforsøket etter fire minutter. Slapp til innlegg litt for enkelt på 1–0. Fryktelig balltap etter 58 minutter som ga en stor Godset-sjanse. Skudd på innsiden av stangen og tilbake i klypene til Myhra etter 89 minutter. Den av backene til Viking som var klart mest på. Spesielt offensivt.

3

Harald Nilsen Tangen

Startet friskt, men datt helt ut av kampen. Ble for ofte overspilt og gjorde feil. Ut ved pause.

3

Markus Solbakken

Ikke veldig dominerende. Slet med å diktere kampen slik han gjør i gode stunder. God langpasning til Tripic etter 81 minutter. Ut over det fikk han dessverre ikke til veldig mye.

3

Patrick Yazbek

Nære 1–0 etter 14 minutter, men keeper kom for nære på avslutningen. Kjørt tunnel på av Ulland Andersen etter 40 minutter. Litt for mange balltap før pause. Noen også farlige. Tatt av til pause. Ikke hans beste kamp.

6

Sondre Auklend

Herlig frekk stikker til Yazbek etter 14 minutter. Glimtet også til med et par gode gjenvinninger før pause. Fikk litt for lite baller å jobbe med som ving. Flyttet ned som indreløper etter pause. OK skuddforsøk tidlig i andre omgang. Satt opp Salvesen på frekt vis etter 59 minutter. Var den friskeste i Viking. Den som skapte noe. Ble muligens snytt for straffe på tampen.

3

Lars-Jørgen Salvesen

Svak før pause. Fikk lite og ingenting til. Nære å pirke inn 1–1 etter 59 minutter. Litt bedre etter hvilen, men ikke hans kamp.

5

Zlatko Tripic

Uvanlig anonym i den første omgangen. Måtte jobbe mye bakover ettersom Godset angrep ofte på denne siden. Prøvde å ta mer tak i andre omgang. Stor sjanse etter 82 minutter fra skrått hold da Myhra reddet mesterlig.

Innbyttere:

3

Sander Svendsen

Inn for Harald Nilsen Tangen i andre omgang. Ikke veldig synlig, men satt opp Pattynama til en enorm sjanse etter 89 minutter.

5

Sondre Langås

Inn for David Brekalo i andre omgang. I trøbbel etter 66 minutter, men reddet seg selv på fart. Involvert i litt smårusk, men OK kamp.

5

Joe Bell

Inn for Patrick Yazbek i andre omgang. Godt skuddforsøk etter 82 minutter fra distanse. Heldig som ikke fikk frispark mot seg i farlige posisjoner ved et par anledninger. Grei innsats.

Herman Haugen

Inn for Bjørshol etter 72 minutter. For kort tid til å få karakter. Klarte ikke å markere seg veldig.

Samuel Adegbenro

Inn for Salvesen etter 75 minutter. For kort tid til å få karakter. Inn som spiss, men klarte aldri å komme til noen veldig store sjanser. Prøvde seg fra distanse på overtid, men Myhra hadde full kontroll.

