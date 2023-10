Det som var full gullkamp har nå utviklet seg til en situasjon hvor Viking bør våkne umiddelbart om de i det minste ønsker en medalje. Ett poeng på fire kamper vitner om et lag hvor det hakker voldsomt. Trener Jensen legger heller ikke skjul på at det ikke stemmer om dagen etter en ny svak prestasjon.

– Det lugger offensivt. Vi evner ikke å skape store nok sjanser. Spillerne tar feige og redde valg. De vender for ofte hjemover og ikke framover med ballen. Du ser også ofte at de bare står og kikker etter å ha slått pasninger. Mot et 5-4-1-lag ble det ikke nok initiativ til å skape ubalanse. Det må tas mer ansvar. Både hos individer og i posisjoner, sier Jensen til RA.

Slurv over hele linjen

Han irriterte seg over slurv, feilpasninger og personlige feil over hele linjen.

Vinnermålet i kampen ble satt inn av Elias Melkersen etter 29 minutter. Selv om David Brekalo var tilbake i startoppstillingen fosset Godset for enkelt gjennom. Melkersen fikk ekspedere inn et lavt innlegg på første stolpe.

Etter det la hjemmelaget seg enda lavere. Viking skapte omtrent null og niks. Jensen, og Bjarte Lunde Aarsheim, tok grep allerede i pausen med trippelbytte.

Laget kom stadig nærmere en 1-1-scoring ut over i kampen, mens Godset var farlige på overganger. Nærmest var Shayne Pattynama med stangskudd etter 89 minutter.

Inntrykket er likevel at Viking skaper for lite om dagen. Presspillet virker heller ikke å sitte kollektivt.

– Jeg er enig i det med presset. Hele kampen i dag bærer dessuten preg av at det blir for mye én og én, sier Jensen.

En som også var meget skuffet var spiss Lars-Jørgen Salvesen. Han var sjeldent direkte da TV2-spurte ham om prestasjonene i pausen.

– Altfor dårlig av meg personlig. Mange andre også. Dette var ikke i nærheten, slo Salvesen fast.

LES OGSÅ: Slik var Strømsgodset-Viking

Auklend lyspunktet

En av få spillere som var gode var Sondre Auklend. Han fikk sjansen fra start i serien for første gang siden 2021 og leverte.

– Han var god. Den eneste spilleren som våget litt. Det er sterkt gjort når du kommer ny inn og ikke har vært med på en stund, sier Jensen.

David Brekalo måtte for øvrig gi seg med pause.

– Det var heller ikke planlagt. Han fikk vondt igjen og ga beskjed til medisinsk at han ikke klarte mer. Noe mer enn det vet jeg ikke, sier Viking-treneren.

David Brekalo var tilbake fra start for Viking, men fikk vondt igjen. Han måtte ut til pause. (Annika Byrde/NTB)

Tapet søndag gjør at Viking nå ha mistet sølvplassen til Brann. Laget som så ustoppelige ut lenge hangler fullstendig. Det begynte med det stygge tapet for Molde. Så har det ballet på seg.

– Hva har egentlig skjedd med Viking, Jensen?

– Fotball er et spill med små marginer. Det handler også om selvtillit. Vårt spill er basert på å være modige. Nå har vi fått gjentatte slag i magen. Det har vært svake prestasjoner. Da går det på selvtilliten løs. Spillerne gjemmer seg bort. Det smitter. De våger ikke å ta de modige valgene. Det er mye mentalt i fotballen. Samtidig burde vi hatt poeng her ut ifra antall sjanser, mener Jensen.

Vårt spill er basert på å være modige. Nå har vi fått gjentatte slag i magen. Det har vært svake prestasjoner. Da går det på selvtilliten løs. Spillerne gjemmer seg bort. Det smitter. De våger ikke å ta de modige valgene. — Morten Jensen

– Er det nå dere må stikke fingen i jorden og ta et aldri så lite oppvaskmøte for å finne ut av dette?

– Jeg har tro på at litt selvransakelse kan hjelpe nå ja. Vi må både få folk til å se litt på seg selv, men også på laget kollektivt. Det er alltid en fornuftig ting å gjøre. Vi er ennå i en svært god posisjon. Luften må ikke få gå ut av ballongen, avslutter treneren.

LES OGSÅ: Vikingbørsen etter tapet i Drammen

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Strømsgodset – Viking 1–0 (1–0)

Marienlyst, 4820 tilskuere

Mål: 1–0 Elias Melkersen (29).

Dommer: Steinar Hauge, Bjarg.

Gult kort: Elias Melkersen, Kreshnik Krasniqi, Herman Stengel, Strømsgodset, Samuel Adegbenro, Viking.

Strømsgodset (3-4-2-1): Viljar Myhra – Bent Sørmo, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars-Christopher Vilsvik, Herman Stengel, Kreshnik Krasniqi, Logi Tómasson (Thomas Grøgaard fra 90.) – Marcus Mehnert (Ole Enersen fra 90.), Eirik Ulland Andersen (Jonas Therkelsen fra 79.) – Elias Melkersen (Halldor Stenevik fra 69.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 71.), Djibril Diop, David Brekalo (Sondre Langås fra 45.), Shayne Pattynama – Harald Nilsen Tangen (Sander Svendsen fra 45.), Markus Solbakken, Patrick Yazbek (Joe Bell fra 45.) – Sondre Auklend, Lars-Jørgen Salvesen (Samuel Adegbenro fra 75.), Zlatko Tripic.

---