Tar med Brekalo

Stavanger — Selv om det fortsatt i teorien kan bli seriegull til Viking handler nok de siste fem kampene nå om å sikre sølv eller bronse. Første steg på veien blir vanskelig nok. Strømsgodset tidvis rundspilte Viking i Marbella før sesongen og stjal ett poeng i Jåttåvågen i serien.

– De kom ut defensivt den gangen og gikk for ett poeng. Den kampen kjørte vi, mens de kontret, sier Viking-trener Morten Jensen.

Viking-trener Morten Jensen (Carina Johansen/NTB)

Han tror fort at laget vil være direkte og kontringsvillige igjen – til tross for at de spiller hjemme. Så forventer han en motstander med mye entusiasme og energi. Spesielt ettersom plassen i Eliteserien nok ble sikret i forrige runde kan skuldrene senkes.

– Det er alltid tøft på Marienlyst.

– Viktig periode for Brekalo

Viking har for første gang på en stund ingen som mangler utenom de to opererte australske profilene Gianni Stensness og Nicholas D’Agostino. David Brekalo kan også komme til å spille en rolle. Hvor stor får tiden vise.

– Vi må se litt på hvordan han reagerer etter treningen fredag, men tar ham nok med i troppen. Så får vi planlegge for både et scenario med ham og ett uten ham.

Jensen er ikke så redd for formen til Brekalo – selv om han ikke har spilt kamp på tre uker grunnet lysketrøbbel. Han skjønner også at spilleren er desperat etter å komme på banen igjen.

– Han har en viktig periode foran seg. Ikke bare for lagets del, men også i forhold til landslagsspill, EM og et potensielt videresalg. Han er avhengig av å spille noen gode kamper for Viking nå for å finne rett stoppested for veien videre.

Maner til spurt

Viking har hanglet de siste rundene uten Brekalo. Kampbildene har vært åpne og målene har lekket inn bakover. Trener Jensen er likevel klar på at man nå må legge bak seg skuffelser og dunke til i innspurten. Det er enormt mye å spille for – selv om det ikke skulle bli gull.

– Vi er i kjempeposisjon! Der har dere i media også en viktig oppgave. Er dette glasset nå halvtomt, eller er det faktisk fullt? I mine øyne er det fullt! Det er kun to sølvmedaljer i Vikings historie. Nå har vi fem kamper igjen og alt å spille for. Folk har så mange ganger kommet på stadion på samme tidspunkt av året når klubben har hatt lite å spille for. Situasjoner med 33 poeng, hvor klubben har vært sikre på å ikke rykke ned, men kan få 42. Det er kjedelig det, sier Jensen – og fortsetter:

– Det påvirker litt om vi skal løpe rundt her nå å føle på at vi har tapt noe. Det har vi ikke! Da må du ha vunnet noe først. Om dette var Glimt kunne vi snakket om det. De har vunnet så mye. Der oppe er de mer stabile, mens vi er i en annen posisjon. Dette må vi omfavne. Vi har noe å jakte og er i en spennende posisjon.

– Skjønner du likevel mekanismene hos omgivelsene? Lyden av luften som går ut?

– Absolutt! Jeg får meldinger av folk om at det er synd. Ja det er synd å tape en kamp. Det var isolert sett drit å tape mot TIL, men vi ligger på 2. plass! Det er solid. Vi ønsker å være i gullstriden. For så vidt er vi også det i teorien mulig med seks poeng bak og fem kamper igjen. Glimt skal møte Brann og de skal møte LSK, minner Jensen.

