Viking-trener beklager etter supporterutsagn

Overfor Rogalands Avis kalte Jensen beslutningen «kjedelig», som er et begrep som er brukt i flere anledning fra Viking-leiren den siste tiden. Deretter rettet han mistanke mot forholdene på Østlandet.

– Det har nok med Østlandet å gjøre, men ikke begynn med det der Holmenkollen-greiene. Det har jeg hørt argumenter på før. Hva betyr det? VIF har knapt nok folk på tribunene uansett. Stabæk det samme. Det argumentet faller bort. Om det var et poeng som holdt, kunne de spilt de kampene på Østlandet på mandagene heller, sa Viking-treneren.

Torsdag formiddag beklager Jensen utspillet i et innlegg på X/Twitter.

– La det være sagt: Stabæk og Vålerengas supportere skaper imponerende stemning, både hjemme og bort. Og jeg forstår at det er ulike klimatiske forhold andre steder i landet, også på Østlandet, skriver han.

Jensen står likevel fast ved at han mener norsk fotball bør ha tidligere seriestart, og at det er faglige årsaker som står bak.

– Jeg burde konsentrert meg om det, og beklager, avslutter 43-åringen.

Stabæk har i etterkant av beklagelsen publisert et svar til Jensen og Viking.

– Vi er dypt krenket og krever kompensasjon pålydende dobbel mengde skoleboller på SR-Bank Arena neste år, samt at Viking Fotball garanterer for å aldri mer publisere kulere signeringsvideoer enn oss på Twitter, svarer klubben med et glimt i øyet.

Det har lenge vært en kjent sak at Viking serverer skoleboller til lagene og pressefolk på kampdag. Nylig gikk også signeringsvideoen med Markus Solbakken med blant andre Sigvart Dagsland og Morten Abel viralt. De framførte en egen versjon av den ikoniske sangen «We Are The World».