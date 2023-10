Endelig tilbake: - Må bli vant til ballen igjen

Stavanger — Uten David Brekalo (24) på banen har baklengsmålene vært for mange og for lette. Mandag var han tilbake på feltet etter tre uker uten å berøre en eneste ball.

Ett poeng på tre kamper. Ni mål i sekken. Nærmest ute av gullstriden. Det er fasiten for Viking på de siste tre kampene. Etter at han ble skadet tidlig i 4-0-tapet mot Molde har det kladdet bakover på banen.

Mandag snørte han endelig på seg skoene igjen da Viking hadde en lett restitusjonstrening etter 4-3-tapet hjemme for TIL.

– Tanken er at han skal trene tilnærmet normalt denne uken og være tilgjengelig til helgen om det går bra, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

– Må være forsiktig

Den slovenske landslagsstopperen var forrige uke i Beograd i Serbia for å få en vurdering av en spesialist på sin lyskeskade. Han ønsker ikke å gå for mye i detaljer, men nå er håpet at et behandlingsprogram skal gi kontroll på problemene. Hvis ikke er sesongen mest sannsynlig over for hans del.

Selv om han fortsatt var irritert over de billige baklengsmålene han fikk se fra tribuneplass søndag var Brekalo glad for å være tilbake på banen igjen med mål om å bidra på mandag.

– Det er første gangen siden Molde-kampen jeg har fotballskoene på. Det føles nesten litt rart. Nå må jeg finne følelsen med ballen tilbake igjen. Pusten må også på plass etter noen uker uten fotball. Vi får se hvordan progresjonen blir denne uken, sier han til RA.

Han tror at det skal være mulig å spille til helgen, men vil ikke gi noen garantier.

– Det er planen, men dette krever også at vi er litt forsiktige. Vi har funnet ut av det, og jeg har fått en behandling å følge for å få kontroll på skaden. Samtidig skal den prosessen ta en del uker. Planen er å kunne spille samtidig som jeg har en slags rekonvalesens underveis.

Timingen på denne skaden kunne knapt vært verre. Situasjonen til Viking med medaljekamp, men også drømmen om en overgang til en stor liga i vinter, spiller selvsagt inn i det store bildet for klubb og spiller. Håpet nå er et behandlingen og svarene fra Serbia skal bidra til at begge de to tingene kan skje.

Personlige feil

Trener Bjarte Lunde Aarsheim erkjenner også det åpenbare:

– David Brekalo er en av våre aller beste spillere. Klart det betyr noe at har manglet. Samtidig skal vi ha en tropp til å konkurrere.

At det defensive spillet krever en oppstramming er det liten tvil om. Lunde Aarsheim peker på at det skjedde personlige feil nærmest i forkant av alle de fire målene mot TIL.

– To kom i frispilling og to i høyt press. Det var egentlig ingen stor grunn til at vi skulle slippe inn fire mot TIL. Mot Molde var det mer forståelig. Da gikk vi mer opp i limingen.

Lunde Aarsheim peker på at laget knapt nok gjorde personlige feil i perioden de vant ti kamper på rad. Dermed kom de også unna med seirer på dager hvor de kanskje ikke fortjente det ut ifra sjanser og spill.

Dit bær Viking snarest komme seg tilbake om ikke lagene bak skal fosse forbi.

