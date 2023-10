Den mentale omstillingen som må takles

Selv om Viking i teorien fortsatt kan vinne seriegull skjønte alle hva som skjedde på tampen av 4-3-tapet. Bodø/Glimt roter realistisk sett ikke bort sju poeng på sine siste fem kamper. Viking tar samtidig ikke full pott slik de nå framstår. Drømmen om det første seriegullet på 32 år forsvant for alvor med Niklas Vesterlund og Yaw Paintsil.

Og ikke minst med dommer Espen Eskås.

Følelsene hos mange inn i søndagsnatten var nok ikke helt ulike de som satte seg da Viking tapte mot FCSB i fjor – etter et sent og meget kontroversielt straffespark. Det som så så bra ut endte så trist. Uten at det ble noe gruppespill i Europa. Etter det kollapset også Viking fullstendig på banen. Trenerne rotet og høsten ble regelrett en katastrofe sportslig.

Denne gangen må ikke de samme mekanismene og følelsene få ta overhånd – selv om den elleville snuoperasjonen fra 0–2 til 3-2-ledelse bare forsterker de negative tankene.

Til det har Viking kommet for langt og gjort for store framskritt. For noen uker siden skrev jeg at 2023 nå nærmest vil være en suksess – samme hva som skjer i avslutningen. Det er lett å underbygge med fakta.

Viking sørget for et reelt gullhåp på et senere tidspunkt i sesongen enn på veldig, veldig mange år. De har tatt store steg fotballmessig og har forbedret seg kraftig tabellmessig og poengmessig fra 11.-plassen i 2022.

Akkurat nå står de mørkeblå med 52 poeng og innehar sølvplassen. De har enormt mye å spille for. Langt mer enn hva som var realistisk å forvente etter fjoråret. Her står den beste tabellplasseringen siden 1991 på spill. Det gjør også en plass i Europa i 2024 – og veldig mange millioner av kroner i form av utbetaling for sluttplassering på tabellen.

Dette må nå både spillere, og ikke minst publikum, gripe fatt i. Den mentale omstillingen fra å håpe på det helt store, til å omfavne medaljekamp, er enkel å peke på. Den er også enkel å snakke om.

Samtidig er den ikke like enkel å gjennomføre i praksis.

Disse mentale mekanismene er selvforsterkende. Selvtilliten har åpenbart fått en knekk også. Mentaltrener Frank Heggebø blir fort like viktig som Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim nå.

54,5 poeng har vært snittet for å sikre bronsemedaljer i Eliteserien de siste ti årene. Det er plasseringen som vil gi en garanti for Europa. Det som tar bort avhengigheten av at Glimt vinner NM og setter 4. plass i spill.

Skal Viking klare det kreves det i år ganske mange poeng mer enn snittet. Brann og TIL er kort og godt i for god form. At begge disse lagene havner over 60 poeng er sannsynlig. I Jåttåvågen må man umiddelbart på jobb igjen for å henge på.

At Viking har kantret litt på tampen har flere forklaringer. Ut ifra spill og sjanser fikk laget meget godt betalt i perioden de vant ti på rad. Statistikken over forventede mål forteller mye.

Skadene på David Brekalo, Sondre Bjørshol, Nicholas D’Agostino og Gianni Stensness er selvsagt er sentrale moment. De fleste merker at tre landslagsspillere og en back i landslagsklasse offensivt er borte.

På de siste fire kampene har tolv mål gått inn bak Patrik Gunnarsson. Det er helt uhørt svakt – selv om bautaen Brekalo har manglet.

Skal Viking ha noen muligheter på en medalje må denne biten gripes fatt i umiddelbart.

Trenerne må også se seg selv litt i speilet for noen av valgene de har gjort i hetere luft nære tabelltoppen. Mye bærer preg av en for stor lyst til å gamble. Hvorfor skulle Viking gå ut med skyhøyt press mot Norges beste kontringslag på Aker stadion? Hvorfor tuklet de med midtbanen – og brukte en haug med kamper på å konkludere med at Joe Bell ikke fungerer til høyre for Markus Solbakken? Hvorfor sparte de ikke ett bytte mot TIL – slik at de kunne hive inn en tredje stopper for å drepe kampen med 3-2-ledelse?

Spillerne må også gå i seg selv når det kommer til kynisme. Zlatko Tripic kunne ikke hatt mer rett enn da han pekte på mangelen av det etter tapet for TIL.

På tross av dette er Viking likevel i en helt fantastisk posisjon foran de siste fem kampene. Noen feil må man også tåle. Både spillere og trenere har gjort langt mer rett enn feil i år. Det som er viktig nå er at en lærer av det og samler seg skikkelig om en siste spurt.

Nå handler alt om en medalje. Om å komme seg inn i Europa i 2024. Klarer Viking det har de uansett prestert langt over hva noen kunne forvente.

Det er bare å skru om hodene og kjøre på!

