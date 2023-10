Vikingbørsen: Grå kveld for de mørkeblå

4

Patrik Gunnarsson

Fikk lite hjelp i forbindelse med Tromsøs to første scoringer. De to siste kan han i en viss grad kan lastes for.

5

Sondre Bjørshol

Var solid i den tiden han fikk, og sto for mye av stabiliteten på det som var Vikings beste side gjennom kampen. Ut med 23 minutter igjen av kampen til fordel for Herman Haugen.

6

Sondre Langås

Spiller langt mer rutinert enn alderen (22 år) tilsier. Har lang fot i dueller om ballen og har imponerende bra fart til å transportere ballen med. Vikings klart beste forsvarsspiller i kampen – og det på tross av den tapte duellen i forkant av Tromsøs utligning.

5

Djibril Diop

Framoverrettet, og med litt mer nøyaktighet ville det ført noe med seg. Ga blant annet fra seg ballen til Tromsø 30 meter fra Vikings mål med tre minutter igjen. Heldig som ikke ble straffet hardere enn et skudd utenfor mål.

4

Shayne Pattynama

Har bedre kjemi med Tripic offensivt enn Adegbenro, men fikk ikke vist det helt fram før 0–2. Skal riktignok ikke ha skylden for pasningen til Tripic, ettersom det var nok tid og rom til å foredle muligheten for kapteinen. Ble tidvis låst inn i et kompakt Tromsø. Fin avslutning etter én time med feil fot.

6

Patrick Yazbek

Tok mange defensive, og gjerne litt for passive, valg i første omgang. Ble dermed mer anonym enn løpsstatistikken sikkert tilsier for den løpssterke australieren. Kom ut som en bedre utgave av seg selv i andre omgang. Var stillestående i feltet da Tromsø tok ledelsen på hjørnespark. Gjorde godt for det igjen med 1-2-reduseringen. Fikk også en mulighet for redusering to minutter senere, men skuddet gikk utenfor. Tatt av sammen med resten av midtbanen etter 77 minutter til fordel for Joe Bell.

5

Markus Solbakken

Mange kloke valg, og helt avgjørende da Viking spilte av Tromsøs press. Heldig med en feilvurdering i egen 16-meter i starten av andre omgang. Ble passiv og heldigvis for ham var ikke Tromsø effektive nok der. Det var de derimot i den påfølgende corneren. Den førte til 0–1. Erstattet av Sondre Auklend med 13 minutter igjen av kampen.

4

Harald Nilsen Tangen

Noe avventende i duellene i starten av kampen. Vokste seg litt utover i oppgjøret da venstresiden ble sterkere. Regisserte blant annet Pattynamas mulighet etter 60 minutter. Tatt av til fordel for Yann-Erik de Lanlay.

6

Samuel Adegbenro

Tidvis oppe på grensen mot det magiske med ballen. Fikk gult kort for filming i Tromsøs 16-meter, i en absurd situasjon som endte med VAR-sjekk for mulig straffespark. Det ble ikke straffe. Mangler litt fart og vilje til å fullføre verket. Erstattet av Sander Svendsen etter 67 minutter.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Hadde en vanskelig jobb med å bryte gjennom en kompakt femmer hos Tromsø. Kom til kampens første store sjanse med et skudd som gikk like utenfor i første omgang. Ville gjort en bedre jobb om det ikke ble for omstendelig med ballen i føttene. På hodet stanget han derimot inn 3–2 til Viking etter 85 minutter.

5

Zlatko Tripic

Kapteinen selv startet på venstresiden, men byttet side med Adegbenro utover i første omgang. Det ble byttet tilbake, og Tripic var direkte svak i involveringen før 0-2-målet. Gjorde det godt igjen for de mørkeblå med en sterk corner som førte til 3–2.

-

Herman Haugen

Kom inn for Sondre Bjørshol med 23 minutter igjen. For kort spilletid til vurdering.

-

Sander Svendsen

Kom inn for Samuel Adegbenro med 23 minutter igjen. For kort spilletid til vurdering.

-

Sondre Auklend

Kom inn for Markus Solbakken etter 77 minutter og tok plass som venstre indreløper. Ga umiddelbart avkastning da han utlignet til 2–2. For kort spilletid til karakter.

-

Joe Bell

Kom inn for Patrick Yazbek etter 77 minutter. For kort spilletid til vurdering.

-

Yann-Erik de Lanlay

Kom inn for Harald Nilsen Tangen etter 77 minutter. For kort spilletid til vurdering.





Ubenyttede reserver: Arild Østbø, Kristoffer Løkberg, Viljar Vevatne og Jost Urbancic.