Viking-treneren: - Et vanskelig lag å bryte ned

Viking ligger tre poeng bak serielederen, og bør vinne om de fortsatt skal henge med i gullkampen. Viking er også avhengig av at Bodø/Glimt taper tre poeng eller mer i sine siste kamper. Tromsø ligger på fjerdeplass med like mange poeng som Brann på en tredjeplass. Det er kun målforskjellen som skiller lagene.

De har over tid jobbet med utvikling av eget spill, og vært tro mot sin egen identitet. — Kristoffer Løkberg

Viking-trener, Morten Jensen, mener det er fortjent at laget fra «Nordens Paris» ligger så høyt som de gjør.

– De har spilt på seg masse selvtillit og fortjener å ligge helt der oppe der de ligger på tabellen, sier Jensen til RA, og legger til:

– De har et godt kollektiv og er godt trent.

Eliteserien i fotball 2023, Tromsø-Viking Forrige gang lagene møttes i april endte det 1-1. Her jubler Viking-spillerne for Sander Svendsen sin utligning i Tromsø. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

Tromsø er det laget som har sluppet inn færrest mål denne sesongen med kun 25 baklengs. Jensen er forberedt på at de møter et av Eliteseriens beste defensive lag.

– De er et vanskelig lag å bryte ned, sier Jensen.

Fått godt betalt

Viking-spiller og fotballekspert, Kristoffer Løkberg, hyller Tromsø for at de har vært tro mot sin egen identitet, selv i perioder laget fra nord kjempet for tilværelsen, noe som er en stor kontrast med det de kjemper om i dag.

– De har over tid jobbet med utvikling av eget spill, og vært tro mot sin egen identitet. Selv da de slet som mest og folk maset på at de måtte gjøre ting annerledes, sier Løkberg før han legger til:

– Det så kanskje stygt ut for enkelte. Folk trodde de kom til å rykke ned, men så sto dem i de og kom seg gjennom. De har som fortjent fått godt betalt.

Vikings trønderduo Sondre Langås (t.v.) og Kristoffer Løkberg (t.h.) har forberedt seg godt før den viktige kampen mot Tromsø. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Jobbet med å luke bort feil

Hver kamp blir en matchball for Viking. Med seks kamper igjen av sesongen spøker det for et etterlengtet seriegull på Jåttåvågen om de avgir poeng mot Tromsø.

I treningskampen mot Sandnes Ulf sa Vikings kaptein, Zlatko Tripic, at de var nødt til å luke bort en del feil, og finne tilbake til seg selv.

– Vi må finne litt tilbake til oss selv til da vi var på vårt beste. Vi viser en del svakheter denne kampen vi helst skulle ha luket bort denne kampen, og vi må luke bort de siste seriekampene. Vi bruker altfor mange ballberøringer flere plasser på banen, vi får unødvendige brudd vi har blitt straffet på før, spesielt mot Molde, sa Tripic til RA etter treningskampen mot Ulf.

Holde nullen

Vikings nye forsvarsstjerne, Sondre Langås, stortrives i sin nye klubb både på og utenfor banen. Namsosingen har fått mye spilletid etter han kom fra Ranheim i sommer. Langås var uheldig i kampen mot borte mot Odd der han satte ballen i eget nett, og kampen endte 1–1. Nå har han lagt hendelsen bak seg, og har troen på at laget får en god opplevelse til søndag.

– Det har vært artig å kunne bidra på banen. Jeg føler det har gått greit, og jeg tror laget får en god opplevelse mot Tromsø, sier 22-åringen.

Han fortalte til RA på torsdagens trening at de har jobbet med feilene blant annet Tripic påpekte mot Ulf.

– Vi jobber med å få luket bort enkle feil, stå på rett plass og bli flinkere til å prate sammen, sier Langås.

– Tror du det er mulig å holde nullen til søndag?

– Det skal være mulig å holde nullen, sier Langås.

Serieavslutningen:

Vikings siste seks kamper: TIL (h), Godset (b), HamKam (b), Sarpsborg (h), AaFK (b), RBK (h).

Glimts siste seks kamper: Sandefjord (h), LSK (h), Stabæk (b), AaFK (h), Brann (b), Sarpsborg (h), Molde (h).

Branns siste seks kamper: Molde (h), Sandefjord (b), Odd (h), FKH (b), Glimt (h), Godset (b).

TILs siste seks kamper: Viking (b), Molde (b), Godset (h), Odd (b), FKH (h), VIF (b).

Moldes siste seks kamper: Brann (b), TIL (h), RBK (b), LSK (h), Sarpsborg (b), HamKam (h), Glimt (b).

