Rekker store deler av innspurten

På onsdagens trening var verken David Brekalo eller Sander Svendsen å se på feltet. Sloveneren fikk trøbbel med lysken etter halvtimen spilt i kampen mot Molde. Han sto også over kampen mot Odd påfølgende uke, og har nå vært i utlandet for å få en spesialist til å se på lysken.

Viking-trener Morten Jensen kommer med gode nyheter om skaden til en av Vikings viktigste brikker i sesongavslutning hvor de fortsatt henger med i gullkampen.

– Står Brekalo i fare for å miste resten av sesongen?

– Nei, det er ingen fare for det, sier Jensen til RA.

Jensen kunne også fortelle at det ikke er noen andre nyheter rundt sloveneren, men han forventes å være tilbake på SR-Bank Arena allerede på torsdag. Om han blir klar allerede til søndagens kamp mot Tromsø er fortsatt usikkert.

Svendsen kan være klar til søndag

I treningskampen mot Sandnes Ulf fikk også Sander Svendsen en smell i kneet. Tidligere denne uken kastet han krykkene og kneskaden var ikke like alvorlig som det først så ut som.

– Vi har fått positive svar på MR-bildene som ble tatt, sa Jensen til RA på mandag.

Svendsen trente ikke på feltet med de andre, men satte seg for å se slutten av treningen fra benken.

Viking Hamkam Sander Svendsen jubler etter 2-1 målet under den elleville eliteseriekampen mellom Viking og Hamkam. (Carina Johansen/NTB)

– Blir Svendsen klar til søndag?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Han skal gjennom noen tester nå, så vet vi nok mer til fredag, sier han.

Foruten det vonde kneet bekrefter Viking-treneren at han er klar for kamp skulle de få grønt lys fra det medisinske apparatet.

– Han er matchfit, så det vi får se på, sier Jensen.

Ikke bekymret

Med over 100 kamper for klubben etter han ble hentet fra Brann i 2019-sesongen, er Kristoffer Løkberg ikke veldig bekymret for skadene i troppen. Han synes skadesituasjonen til Viking før sesongavslutning ikke ser så ille ut som det kanskje er blitt framstilt.

– Jeg syntes det ser ok ut. Det er alltid noen som er skadet, sier Løkberg til RA.

Morten Jensen (t.v.) og Kristoffer Løkberg (t.h.) under onsdagens trening på SR-Bank Arena. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

I motsetning til foregående sesonger hvor Viking er blitt hektet av kampen om gull og Europa-spill, mener han nå bredden i laget er såpass bra at noen skader ikke er et problem.

– Det er en grunn til vi har en bred stall. Vi har mange gode spillere som står og spør etter å få sjansen og er klare når den byr seg. Så det er helt uproblematisk, spør du meg, sier Løkberg.

– Hva er den største forskjellen på årets Viking-lag med den bredden som er nå sammenlignet med de andre sesongene du har vært her?

– Den største forskjellen er det som foregår hver eneste dag på treningsfeltet. Hvis vi har alle spillere tilgjengelig har vi to ellevere som kan konkurrere godt i Eliteserien. Da blir det gode treninger og over tid gode kamper, sier trønderen.

Riktig tankesett

Etter å ha vært ute med en bruddskade i foten, spilte Jost Urbancic nesten hele treningskampen mot Sandnes Ulf. Sloveneren har kun fått et par innhopp fra benken de siste kampene, og syntes det var godt å få flere kampminutter i beina mot Ulf.

– Det føltes godt å spille så mye mot Sandnes Ulf. Jeg følte meg frisk og klar.

Til tross for at gulljagende Viking har snublet mot Molde og Odd, mener 22-åringen at det fortsatt er muligheter til å være med i gullkampen hele veien inn. Han er klar over at Viking etter alle solemerker er nødt til å vinne sine resterende kamper, samtidig som Bodø/Glimt må avgi poeng.

– Vi må selvfølgelig vinne. Vi har vunnet flere kamper, og er kjent med hvordan det skal gjøres. Jeg føler tankesettet til alle på laget er på riktig sted, så må vi bare gjøre det vi kan, sier han.

Serieavslutningen:

Vikings siste seks kamper: TIL (h), Godset (b), HamKam (b), Sarpsborg (h), AaFK (b), RBK (h).

Glimts siste seks kamper: Sandefjord (h), LSK (h), Stabæk (b), AaFK (h), Brann (b), Sarpsborg (h), Molde (h).

Branns siste seks kamper: Molde (h), Sandefjord (b), Odd (h), FKH (b), Glimt (h), Godset (b).

TILs siste seks kamper: Viking (b), Molde (b), Godset (h), Odd (b), FKH (h), VIF (b).

Moldes siste seks kamper: Brann (b), TIL (h), RBK (b), LSK (h), Sarpsborg (b), HamKam (h), Glimt (b).

