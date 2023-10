Dette tror treneren kreves for å ta gull

Stavanger — Status før helgens runde er at Viking ligger som nummer to med 52 poeng – tre poeng bak Bodø/Glimt på toppen. I tillegg har gultrøyene bedre målforskjell.

Bak der jager både Brann og Tromsø med 48 poeng. Molde har 44 og kan også ta igjen Viking. Medaljestriden står utvilsomt mellom disse fem lagene med seks seriekamper igjen å spille av sesongen.

Dersom Viking skulle tape hjemme for Tromsø vil det bety at det kun skiller ett poeng. Det som så så enormt bra ut for kort tid siden med medaljer og spill i Europa neste år, kan fortsatt ende i skuffelse.

Utvilsomt årets viktigste kamp! Dette blir en veldig definerende serierunde. — Morten Jensen

Morten Jensen er den første til å innrømme at den kommende serierunden blir noe helt ekstra.

– Utvilsomt årets viktigste kamp! Dette blir en veldig definerende serierunde. Det er også interne toppkamper samtidig. Oss mot TIL og Brann mot Molde, sier treneren – som tror Bodø/Glimt får det enklere hjemme mot Sandefjord.

– Krever rent bord

Etter mange uker med mye snakk om et potensielt seriegull til Viking har lyden hos mange fått en litt annen klang etter 0-4-tapet for Molde og poengtap mot Odd (b) og mot Vålerenga (h).

Rekken hvor Viking så helt uimotståelige ut har tatt slutt. På toppen av det har klubben fått flere skader på sentrale spillere. Superstopper David Brekalo hangler med en lyskeskade, backene på høyresiden har slitt, Sander Svendsen fikk en smell sist – og Nicholas D’Agostino måtte operere. Gianni Stensness har på sin side vært ute lenge.

Slikt spiller selvsagt inn for de fleste lag.

På et såpass sent punkt i sesongen er det helt uunngåelig at tabellen blir et tema. Selv om Vikings trenere har stort sett har styrt unna det så langt er Morten Jensen ikke veldig sen med å legge presset over på Glimt når muligheten byr seg.

– Jeg tror at vi må gjøre rent bord ut sesongen dersom muligheten for det aller edleste metallet skal være der for Viking. Vi må bare fortsette med å ta en kamp av gangen. Hver eneste kamp blir en cupfinale for oss, sier Jensen.

Hjemmefordel

Det utsagnet bakker han opp med terminlisten og statistikk.

– Bodø/Glimt har fire hjemmekamper igjen. De taper nesten aldri hjemme, sier Jensen.

Så langt i år står Kjetil Knutsens menn med 8-2-1 hjemme på Aspmyra i serien. Viking og Brann står begge med 9-2-1 hjemme, men har en kamp mer spilt. Vinner Glimt mot Sandefjord søndag utligner de, og tre lag vil dele plassen som beste hjemmelag i Eliteserien.

Den statusen er det definitivt Glimt som har hatt over tid i Norge. Siden 2019 har de kun tapt fire (!) ganger på hjemmebane totalt i serien.

Etter at Viking har møtt TIL søndag vil de bare ha to hjemmekamper igjen – hvor den ene er mot Rosenborg.

Samtidig er det et par momenter som potensielt sett kan tale til Vikings fordel i terminlisten etter at søndagens oppgjør er unnagjort. Lagene de møter i de fem siste vil fort ha lite å spille om ut over æren – slik tabellen ser ut akkurat nå.

De fire andre medaljekandidatene har på sin side kamper mot andre medaljekandidater, eller lag som desperat vil unngå nedrykk, på sin meny i de siste fem. Glimt og Molde er også med i Europa.

Uansett må først Viking gjennomføre en god treningsuke og sikre seg tre poeng mot TIL. Skjer ikke det vil dette fort handle om å sikre en medalje på tampen.

Og det blir vanskelig nok søndag mot en av de hardeste nøttene som finnes å knekke.

– Hvordan skal Viking få dette opp og gå fotballmessig igjen?

– Odd var mest interesserte i å ødelegge for oss sist. Motstanderne må brekkes opp. Jeg tror ikke det blir helt ulikt mot TIL. 3-5-2-lag er også alltid vriene å møte, sier Jensen – og peker på hvor defensivt solide «Gutan» har vist seg i år.

For tabellen lyver ikke. 25 baklengs er best i serien. Da betyr det mindre at de scorer sjeldnere enn alle andre lagene i toppen.

FAKTA

Serieavslutningen:

Vikings siste seks kamper: TIL (h), Godset (b), HamKam (b), Sarpsborg (h), AaFK (b), RBK (h).

Glimts siste seks kamper: Sandefjord (h), LSK (h), Stabæk (b), AaFK (h), Brann (b), Sarpsborg (h), Molde (h).

Branns siste seks kamper: Molde (h), Sandefjord (b), Odd (h), FKH (b), Glimt (h), Godset (b).

TILs siste seks kamper: Viking (b), Molde (b), Godset (h), Odd (b), FKH (h), VIF (b).

Moldes siste seks kamper: Brann (b), TIL (h), RBK (b), LSK (h), Sarpsborg (b), HamKam (h), Glimt (b).

