Så mange billetter er solgt til TIL-duellen

Stavanger — Landslagspausen er unnagjort og til helgen er hverdagen tilbake igjen med fotball i Eliteserien.

Viking skal ut i en svært viktig kamp mot overraskelseslaget Tromsø søndag klokken 19.15. TIL ligger akkurat nå på 4. plass og er kun fire poeng bak Viking. Laget kan dermed komme helt opp i ryggen på de mørkeblå med seier, mens Viking helst må vinne for å henge på Bodø/Glimt i gullkampen etter noen svakere resultater den siste tiden.

At det er en uhyre viktig kamp merkes også på interessen i forkant.

– Vi har nå passert over 10.000 solgte billetter, opplyser Frida Gloppen – som er ansvarlig for privatmarked i Viking.

Klubben har i de siste hjemmekampene trukket henholdsvis 13.022 (Sandefjord), 14.675 (VIF) og 14.256 (Stabæk). Et helt utsolgt SR-Bank Arena betyr noe over 15.000 tilskuere. I situasjonen Viking befinner seg i nå forventer Viking at det skal koke nok en gang.

– Vi har alltid mål om tilnærmet utsolgt, sier Gloppen.

– Er det erfaringsmessig realistisk å få til opp mot utsolgt med 10.000 solgte billetter mandag?

– Basert på tidligere kamper i år, så vet vi at billettsalget alltid er høyt to-tre dager før kamp. Dersom det blir en lik tendens denne uken så skal det være mulig.

