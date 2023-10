Har tatt Brekalo-grep

Stavanger — Da de mørkeblå møttes mandag for å starte oppkjøringen til det meget viktige møtet mot Tromsø på søndag glimret den slovenske landslagsmannen med sitt fravær. Lyskeskaden sitter fortsatt i og han var faktisk ikke engang til stede i Stavanger.

– Vi har sendt David til en spesialist i utlandet for å få en ekstra vurdering på skaden. Akkurat hvor nøyaktig han er er jeg usikker på, opplyser trener Morten Jensen til RA.

Sloveneren, som ikke var med på landslagets kamper forrige uke, måtte ut etter halvtimen i toppduellen mot Molde med lysketrøbbel. Da møtte Odd før landslagspausen spilte han heller ikke. Selv om man i det lengste håpet på at han kunne delta besto han ikke testen før avreise til Skien.

Frykter ikke operasjon

Nå henger også toppduellen mot TIL søndag i en tynn tråd. Han er ventet tilbake til Stavanger i løpet av noen dager, men må selvsagt kunne trene vanlig i noen økter for å kunne være aktuell.

– At vi sender folk ut for å få en ekspertuttalelse på skader er ikke helt uvanlig. Det har vi for eksempel også gjort med Sondre Bjørshol før, sier Morten Jensen.

– Kan dette være noe som krever operasjon og er mer av langvarig art?

– Nei. Det tror jeg ikke. Han har hatt denne skaden før og det handler i stor grad om å spille med litt smerter. Det gjør fotballspillere ofte. Så bekymret er jeg ikke. Det er snakk om en betennelsesskade. At vi har sendt ham til spesialist handler aller mest om hvordan vi skal få ham tilbake på banen fortest mulig, sier treneren.

Det som er sikkert og vist er at en hanglende Brekalo ikke er godt nytt for Viking i gullkampen. Alle skjønner at det vil være et stort slag for klubben om han ikke får være med på alle de resterende kampene, eller ikke kan trene for fullt.

Også i et større perspektiv vil det være uheldig med en skade i forhold til et salg ut av landet i vinter. Det ligger definitivt i planene etter at denne sesongen er over og slike ting spiller selvsagt inn hos eventuelle kjøpende klubber.

Positive Svendsen-svar

Ut over Brekalo har også Viking andre skader å stri med for tiden. Både Nicholas D’Agostino og Gianni Stensness er operert og ute i lang tid. Selv om høyrebackene Sondre Bjørshol og Herman Haugen nå er tilbake i vanlig trening fikk klubben en ny mann på skadelisten i Sander Svendsen under treningskampen mot Sandnes Ulf før helgen.

Vingen fikk en støtskade i en kne mot kne-situasjon og gikk på krykker etter kampen. Disse er nå kastet, men det er for tidlig å si noe om tilgjengeligheten mot TIL.

– Men vi har fått positive svar på MR-bildene som ble tatt, sier Jensen.

