Dette spiller Viking om i avslutningen

Stavanger — Foran denne sesongen skiftet den norske fotballen rettighetshaver. Med TV2 inn er det langt større inntekter å fordele. I fjor betalte Norsk Toppfotball (NTF) ut 313 millioner kroner til medlemsklubbene i de to øverste divisjonene. I år er det tallet nesten doblet med 577 millioner å fordele.

– Økningen viser at attraktiviteten til Viking og norsk fotball er voksende. Vi er avhengige av dette for å vokse videre. Dette gir en solid trygghet til klubbene. Det som er positivt for mange er at flere av utbetalingsdatoene er endret. Mye av de garanterte midlene kommer i januar og februar. Det sikrer likviditet og en sunnere drift. Dette begrenser risikoen for at klubber havner i økonomisk uføre, sier daglig leder Eirik Bjørnø i Viking til RA.

Flere potter

Fordelingsnøkkelen er delt opp i en pott for resultat, en pott som går på historiske resultater over de siste årene, en for hvor godt akademi en har (akademiklassifiseringsmodellen) og en kommersiell pott (kun for Eliteserien)

Det er resultatpotten som har de største utbetalingene. Viking har budsjettert med en 5. plass. Det vil gi 16.401.383 kroner.

Skulle det blir gull vil denne summen bli på 31.837.979 millioner.

Daglig leder Eirik Bjørnø bekrefter at det er her den største potensielle endringen i klubbens korte økonomiske bilde ligger. Likevel vil det ikke monne så kraftig som det høres ut som.

– Nå som overgangsvinduet er stengt, og det er få hjemmekamper igjen, så er resultatdelen av mediepotten på tabell det som kan gjøre den store forskjellen, sier Bjørnø til RA.

Vikings daglige leder Eirik Bjørnø. (Carina Johansen/NTB)

– Du har tidligere fortalt at Viking vil ende på et minus mellom fire og ti millioner kroner i år. Er det med 5. plass innregnet i budsjett, eller har dere justert det opp underveis?

– Vi har ikke oppjustert budsjettet av forsiktighetsprinsipper. Det er fortsatt 5. plass. Grunnen til at vi likevel ikke vil få en mye bedre bunnlinje ved et eventuelt gull er at det også er større utgifter inkludert da. Blant annet skal det betales bonuser ut av dette til spillerne som er spisset inn mot sportslige resultater. NTF skal også ha en økt avgiftsdel fra oss ved økte inntekter, sier Bjørnø.

RA vet at bonusene for tabellplassering i Viking tidligere strakte seg helt ned til 8. plass for spillerne. Nå er det kun et sluttresultat som gir spill i Europa kommende sesong som utløser den slags.

På toppen av dette har klubben avtaler med såkalte incentiver innbakte i enkelte overganger. Selgende klubb skal i noen tilfeller ha utbetalinger om Viking gjør det bra. Utgiftene til Viking vil også øke kraftig ved en seriemedalje.

Har tatt grep

– Vi snakker om en ganske enorm økning i kroner fra i fjor for norsk fotball. Hva har vært resultatet? Flyr det meste ut i lønn og overgangssummer egentlig? Hva gjøres i forhold til mer bærekraft?

– Da vi ble varslet om at mediepotten gikk opp i fjor gjorde vi strategisk valg på direkten for å sikre bærekraften. Det gikk på å styrke akademiet med et årsverk og styrke apparat rundt A-lag med ett årsverk i form mer bruk av mental trener og en ressurs på spillerlogistikk. Så hadde vi en ambisjon om å styrke organisasjonen. Enten på marked eller media. Vi endte likevel med å holde litt igjen der for å sikre et mest mulig slagkraftig lag. Men vi tok grep umiddelbart for ikke bli «vant» med pengestrømmen.

– Hvor står dere nå på å styrke marked?

– Vi har en kontinuerlig dialog på hva som kan generere flere inntekter. Det er ikke alltid slik at flere folk genererer mer penger. Så må du finne rette satsingsområder, nye forretningsmuligheter – og noen som kan ta dette ut. Det er et kost/nytte-spørsmål. Vi vil nok konkludere mer rundt temaet i planen som kommer i vinter – uten at det haster, sier Bjørnø til RA.

Han peker også på at herrer og damer skal selges samlet i Viking. De har for eksempel ingen planer om å få inn noen egen ressurs på marked for kvinnesatsingen.

Beholder fem stjerner

– Vil dere få fem stjerner og maksutbetaling på 4,8 millioner kroner også på akademipotten i år?

– Ja. Sannsynligvis blir det ikke noen ny klassifisering her før om tre år igjen. Vi vil ligge der. Det gir forutsigbarhet. Det er også en evig kamp å utvikle disse spillerne til å bli enda bedre. Kravene nå er mye større i forhold til kvaliteten på spillerne vi må utvikle enn da reisen mot toppen startet i OBOS-ligaen, sier Bjørnø.

Denne potten fungerer både som en forsikring og en belønning. — Eirik Bjørnø

Det er også innført en historisk pott i år hvor totalt 150 millioner kroner skal fordeles på de 32 klubbene i den øverste divisjonen. Fordelingsnøkkelen går på prestasjoner over de siste seks årene. De nyeste resultatene teller mest og en klubb kan maksimalt få 16,7 prosent av potten alene. Det vil dog kreve seks seriegull (!) på rad i Eliteserien.

– Dette gir en litt mer langsiktig betaling for de sportslige resultatene. Hvis man over tid evner å satse på et nivå som gir toppstrid er det fint at det belønnes. Viking var positive da forslaget kom opp og det har vært gode diskusjoner om fordelingen. I andre ligaer ser du at det utbetales fallskjermer til lagene som rykker ned. Dette gir også klubbene som går ned i OBOS-ligaen eller 2. divisjon en fair sjanse og forhindrer at det blir for brutalt økonomisk. Denne potten fungerer både som en forsikring og en belønning, sier Bjørnø.

Den kommersielle potten er på 30 millioner og her blir klubbene som er mest kommersielt attraktive fra rettighetshavers side best belønnet.

---

FAKTA

Resultatpott medieavtalen Eliteserien 2023:

1. plass 31.837.979 kr.

2. plass 27.427.523 kr

3. plass 23.017.067 kr

4. plass 18.055.304 kr

5. plass 16.401.383 kr

6. plass 15.850.076 kr

7. plass 15.574.423 kr

8. plass 15.298.769 kr

9. plass 15.023.116 kr

10. plass 14.747.462 kr

11. plass 14.471.809 kr

12. plass 14.196.155 kr

13. plass 13.920.502 kr

14. plass 13.644.848 kr

15. plass 13.093.541 kr

16. plass 13.093.541 kr

---