Viking prøver for fjerde gang – nå kan de endelig rykke opp

Hardtsatsende Viking har i flere sesonger strevd med å komme seg opp fra 2. divisjon. Nå kan det endelig se ut til å lykkes for Viking på kvinnesiden også.

Det er like stor seriøsitet her som det er i Eliteserien og Toppserien. — Magnus Meling

Med et langsiktig mål om å spille i Toppserien, har det vært frustrerende og se opprykket glippe igjen og igjen. I år blir det Viking kvinners fjerde forsøk på opprykk. Hovedtrener Magnus Meling (33) fra Ålgård, kom fra Fredrikstad Fotballklubb for et snaut år siden. Nå ligger det an til at Ålgård-mannen rykker opp på første forsøk.

Sikter mot Toppserien

Til tross for at Viking ligger på en direkte opprykksplass, er treneren tydelig på at jentene først og fremst må være bevisste på prestasjonene foran resultat.

Vikings kaptein Nora Heggheim og hovedtrener Magnus Meling er stolte av det Vikings kvinnelag har fått til så langt i sesongen, men tar ikke opprykk på forskudd. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Vi har ikke oppnådd noe ennå. Vi er veldig bevisste på å tenkte langsiktig i dette bilde, og vi er veldig opptatt av å finne ut av hva vi må gjøre hver dag for å komme oss til Toppserien, sier Meling til RA, før han legger til:

– Vi er oppe den dagen vi er gode nok for det. Om det er to, fem eller ti år til. Det skjer når vi er gode nok for det. Istedenfor å tenke at vi skal opp da, må vi heller tenke at det skjer når vi er gode nok for det.

– På trening gjør vi akkurat det samme

Melings tidligere arbeidsgiver Fredrikstad ble søndag klar for spill i Eliteserien 2024. Ser man bort ifra historien til Fredrikstad og interessen rundt klubben, mener han det ikke er store forskjeller på hvordan de gjør tingene i Plankebyen sammenlignet med dem selv.

– Den største forskjellen er vel de snappene jeg fikk tilsendt da FFK rykket opp, og interessen rundt med folk på kampene. På trening gjør vi akkurat det samme. Jobber med de samme prinsippene, samme struktur og akkurat de samme mekanismene. Så på trening merker jeg ikke en veldig forskjell, sier Viking-treneren.

Meling mener det er viktig å forberede klubben for spill i Toppserien tidlig, slik at den dagen de er der, kan de fortsette med det de har gjort, uten noen store forandringer.

Vikings trener for kvinnelaget, Magnus Meling, er klar på at Viking sikter mot Toppserien. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

– Istedenfor at vi skal snu opp ned på alt den dagen vi er der, begynner vi allerede nå i det små. Da kan vi bare fortsette med det vi allerede gjør den dager vi er i Toppserien.

Etter helgens seier borte mot Frigg, står nå Viking med hele 18 seiere på totalt 21 kamper. De leder tabellen soleklart med 56 poeng foran Molde med 51 poeng.

Jeg har alltid hatt et mål og en drøm om å spille i Toppserien med Viking. — Nora Heggheim

En som har vært med på satsingen til Viking fra starten er kaptein Nora Heggheim (21). Hun synes det er en vesentlig forskjell i satsing sammenlignet med tidligere. Bare det å ha en trener som er fulltidsansatt i klubben gjør treningshverdagen til spillerne enklere.

– Jeg har jo vært her alle årene vi har vært nære på å rykke opp. Jeg er nok ikke alene om å si at det har vært en stor forandring i satsingen nå. Vi har fått en trener som er fulltidsansatt i klubben, som er flink til å tilrettelegge for oss spillere til å bli bedre, sa Vikings kaptein til RA.

Erfaringen blant andre Heggheim tar med seg fra de tidligere forsøkene på opprykk, er noe Meling ser på som viktig for utviklingen.

– Den er erfaringen spillegruppen sitter igjen med etter å ha vært nære opprykk tidligere, tror jeg er mye av grunnen til at vi er der vi er nå. Av og til lykkes man med en ting, men klarer man det ikke, er man i hvert fall en erfaring rikere, sier Meling.

– Går gjennom ild og vann for å bli bedre

Meling skryter av laget sitt og hvordan de jobber for seg selv og de andre for å bli bedre.

– En ting er å bli bedre selv, men gruppen spiller for klubben og Viking. Jeg merker det betyr mye for dem. De vil det her fordi det er Viking. De har en veldig stor kjærlighet for klubben. Det er like stor seriøsitet her som det er i Eliteserien og Toppserien, sier treneren fra Ålgård, og legger til:

– De går gjennom ild og vann for å bli bedre.

Viking spilte bortekamp mot Frigg sist lørdag. Den kampen endte med en sterk 3–0 seier til Stavanger-laget. På tribunen møtte over 50 tilskuere opp. Nå ønsker kapteinen å se flere supportere på hjemmekampene også.

– Det er veldig kjekt å spille bortekamper når det er flere Viking-supportere på bortekamp enn det er hjemmesupportere. Vi håper jo selvfølgelig det kommer flere på hjemmekampene også, sier 21-åringen.

– En drøm å spille i Toppserien med Viking

I kvinnefotballen er det et stort fravær av spillere i alderen 25 til 30-år. En av grunnene til dette er få proffkontrakter som gjør at spillerne, særlig i den alderen, blir nødt til å prioritere jobb og studier framfor fotballen. Allerede nå har Viking tolv spillere på proffkontrakt, og henter spillere med eliteerfaring. Verdien av å slippe noen ekstra vakter på en deltidsjobb er stor, ifølge Meling.

– Det er viktig at du som jente i Stavanger kan spille på et høyt nivå. Ser vi nasjonalt er det altfor få spillere som er mellom 25 og 30 år. Så må man sørge for at man ikke studerer eller jobber seg i hjel ved siden av. Det går ikke i lengden.

Vikings kaptein har vært i klubben siden 2018. Hun drømmer om å spille i Toppserien med Viking.

– Jeg har alltid hatt et mål og en drøm om å spille i Toppserien med Viking. Vi merker veldig at klubben satser på enkeltspillere, men også hele laget. Det gjør at det er vi spillere som må legge ned det arbeidet som trengs for at det en gang skal skje, sier 21-åringen.

