Selvmål og poengdeling: - Blytungt

Viking har ikke råd til å tape mange poeng skal de holde følge med Bodø/Glimt om et seriegull. Med kun uavgjort og et poeng mot Odd ligger ikke seriegullet lenger i hendene til Viking.

Det er riktignok bare målforskjell som skiller dem fra serielederne, som har én kamp mindre spilt. Søndag tar Molde imot Glimt til storkamp i rosenes by.

– Det er et helt greit poeng. Jeg synes vi var ganske gode i 2. omgang, men det var ikke en kjempekamp av oss, sa Zlatko Tripic til TV 2.

Eliteserien i fotball 2023: Odd - Viking Zlatko Tripic synes det var et helt greit poeng borte mot Odd. (Tor Erik Schrøder/NTB)

– Ingenting. Det er mange kamper igjen, svarte Viking-kapteinen på spørsmål om det er noe som bekymrer ham etter at laget bare har tatt ett poeng på de to siste kampene.

For meg selv er det helt jævlig — Sondre Langås

– Blir du skuffet hvis det blir sølv til Viking i år?

– Nei. Det er altfor tidlig å svare på. Målet var å få en Europa-plass, og det er fortsatt det som er målet vårt. Dette poenget er viktig, og det kan fort være avgjørende når vi skal telle opp til slutt, sa Tripic.

Drømmestart

Viking kunne knapt fått en bedre start på kampen da Sander Svendsen spilte Harald Nilsen Tangen klar på bakerste stolpe etter bare fire minutter.

22-åringen kunne prikke ballen enkelt i mål, men assistentdommeren vinket for offside. En lengre VAR-sjekk viste derimot at Tangen var på riktig side, og målet ble tellende.

– Den er hårfin, men scoringen er godkjent. For en retur inn i laget igjen for Harald Nilsen Tangen, kommenterte Peder Mørtvedt på TV 2.

Nilsen Tangen var ikke fornøyd med hvordan laget hans spilte i 1. omgang. Han erkjenner at Odd tidvis var bedre fram til lagene gikk i garderoben til pause.

– Vi har ikke vært gode nok. Odd har vært bedre enn oss, sa Nilsen Tangen til TV2 i pausen.

Harald Nilsen Tangen var tydelig skuffet etter at Viking spilte uavgjort mot Odd. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Stavanger-gutten ble benket i 0-4-tapet borte mot Molde i forrige serierunde.

Selvmål

Ledelsen holdt imidlertid ikke lenger enn 22 minutter da Mikael Ingebrigtsen slo inn foran mål, hvor Sondre Langås prøvde å klarere ballen, men i stedet satte den i eget nett. Langås som vikarierte i skadefraværet til David Brekalo var tydelig skuffet etter kampen.

– For meg selv er det helt jævlig, det er blytungt å være han som scorer det selvmålet, sa Langås til TV2 etter kampen.

Etter pause sendte Viking alt de hadde i angrep og jaget helhjertet en scoring, til ingen nytte. Det nærmeste de kom var en avslutning som Solomon Owusu reddet på strek.

Viking kjørte over Odd i perioder av 2. omgang. Med et snaut kvarter igjen kommer Lars-Jørgen Salvesen til en enorm sjanse. Tripic slår en lekker ball inn mot bakre der Salvesen får satt foten på den. Han sender ballen tilbake mot der den kom fra samtidig som Odds keeper Per Kristian Bråtveit er på vei i motsatt retning. Men den erfarne sisteskansen i målet til Odd får imidlertid slengt ut en arm og stoppet Salvesens avslutning fra fem meter. En ellevill redning.

Dermed måtte de rundt 900 tilreisende supporterne fra Stavanger si seg fornøyde med 1–1.

