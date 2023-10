Opprykk for Viking 2

Vidar tapte borte mot Stord 4–2. Dette gir Viking 2 en ledelse på ti poeng de siste tre kampene, og er dermed umulige å ta igjen.

Vikings rekruttlag står så langt med 19 seiere, tre uavgjort og kun et tap denne sesongen. Laget har heller ikke bæret preg av å låne flere A-lagsspillere. Det har stort sett bestått av juniorspillere.

Trener for Viking 2, Thomas Pereira, skryter av laget sitt som stort sett har hatt en stamme bestående av juniorspillere gjennom hele sesongen.

– Det er sterkt gjort av oss, vi har stilt med et veldig ungt lag gjennom hele sesongen, sa Pereira til RA.

– Skulle dere helst sett at dere kunne avgjøre dette uten hjelp fra Vidar?

– Vi avgjorde det egentlig mot Staal da vi vant 5–0 med et rent juniorlag samtidig som Jone Berg måtte være med A-laget.

Pereira mener det er viktig at det var Viking 2 eller Vidar som rykket opp.

– Det viktigste var at vi eller Vidar kom oss opp. Det tror jeg er bra for regionen slik at de unge spillerne for et bedre nivå å utvikle seg på, fortalte Pereira.

Selv om Viking 2 nå har sikret opprykk og spiller i 2. divisjon fra neste sesong, er treneren tydelig på at de fortsatt må ta steg for å holde seg der.

– Vi må ta et par steg for å klare å holde oss der oppe nå, sa han.

[ Live: Her følger du Odd-Viking ]