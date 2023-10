Derfor vil helst Adegbenro bli værende

Den hjulbeinte trollmannen smiler bredt i solskinnet i Jåttåvågen. Som han nesten alltid gjør. Pastorsønnen fra Osogbo, et par hundre kilometer nordøst for den tidligere nigerianske hovedstaden Lagos, er tilbake hvor han trives kanskje aller best.

Smilet er forresten nesten alltid på plass der i gården. Likevel har det sjeldent virket det mer hjertevarmt og oppriktig enn da han landet på Sola for å slutte seg til Viking på lån 29. august.

Omtrent på direkten åpnet han overfor RA opp om et ønske om å bli værende ut over låneperioden med kinesiske Beijing Guoan.

– Det har vært helt fantastisk å komme tilbake til Stavanger. Jeg er så glad over å være hjemme. Spillergruppen har også fått meg til å føle meg veldig velkommen. En strålende gjeng, sier etter en av de siste treningene før duellen mot Odd.

Nye og gamle venner

Det er lett å se hvordan han koser seg. Han har helt åpenbart funnet tonen med Djibril Diop. De to afrikanerne ser ut til å ha mye å snakke om. Adegbenro har også fått seg noen andre nye venner, men ikke minst har han fått frisket opp vennskapet med noen gamle.

– Det var ikke mange igjen av spillerne igjen fra da jeg dro herfra sommeren 2017. Egentlig ingen, men husk at jeg kom hit i 2015. Da var både Yann-Erik de Lanlay og Arild Østbø her. Så spilte jeg også med de to i Rosenborg.

Siden han ble hentet inn for å forsterke Viking i gullkampen har det blitt fire innhopp, én scoring og én assist. Faktisk ikke et så verst snitt på målpoeng om en tar i betraktning at han kun har spilt 79 minutter. Enda bedre blir det om en tar formen i betraktning.

Da han ankom Stavanger hadde han ikke spilt 90 minutter siden i fjor. Både fotballform og fysikk blir bedre for hver dag som går.

– Jeg har trent godt etter at jeg kom hit. Så er jeg fornøyd med at jeg i det minste har fått delta i alle kampene. Det er lenge siden for meg. Vi får ta dette steg for steg.

Måten Viking spiller på nå er også en helt annen enn da han dro i 2017 – selv om Bjarte Lunde Aarsheim også var involvert som assistent den gangen. Et Viking i krise måtte ofte stole på overganger og tryllerier fra Adegbenro. Nå dominerer laget mot de fleste.

Presspillet er også et helt annet. Nigerianeren vedgår at det er veldig nytt for ham å spille på denne måten.

– Veldig forskjellig fra det jeg er vant med, men jeg liker å lære nye ting. Trenerne har brukt mye tid på å vise meg på video hvordan vi skal presse og forsvare oss. Samtidig er tiden til å lære det relativt liten.

Egentlig liker han det også. Selv om han ikke får en hel autostrada å drible eller løpe på – slik han kunne få i 2017 – er det rom som kan utnyttes også slik Viking spiller nå.

– Det presspillet gir ganske mange muligheter for brudd og scoringer.

Gjenforent med datteren

Og det er det returen til Stavanger handler om. Muligheter. Både til flere mål, å treffe gamle venner, kanskje et seriegull – og litt nostalgi. Der viktigste er likevel muligheten til å få treffe det mest dyrebare han har, nemlig datteren.

Når RA spør om det lyser han opp.

– Det er veldig, veldig fint å ha henne hos meg igjen! Hun var uten tvil den viktigste grunnen for at jeg ønsket meg så sterkt tilbake til Stavanger nå.

Adegbenro er ikke sammen med moren mer. De ble skilt for en stund siden. Han legger ikke skjul på at det har vært beintøft å være borte i lange strekk fordi han har hatt en fotballkontrakt løpende i et mer eller mindre stengt land. Nå får penger og ambisjoner være nettopp det. Det finnes mye viktigere ting i livet.

– Hun er snart fem år. Under tiden i Kina fikk jeg ikke se henne mellom februar og desember. I år fra februar til jeg kom hjem igjen nå i august. Kina heller ikke lett å reise til. På grunn av covid har det også mer eller mindre vært stengt, sier Adegbenro.

Han erkjenner glatt at det har vært beintøft. Absolutt noe som har holdt igjen det store smilet og ødelagt for trivsel og hverdagen.

– Men nå har jeg familie rundt meg igjen. Både på banen og utenfor den. Det er viktig.

Han trekker også fram Vikings gode hjelper Frank Roland og kona som tok imot ham som en sønn da han flyttet hit som 19-åring. Nå fungerer de som reservebesteforeldre for datteren hans.

Det er dette som gjør at han ser for seg å bli her i byen permanent – og gjerne blir værende ut også når leieavtalen med Beijing Guoan løper ut.

– Datteren min er oppvokst i Stavanger. Hun vet ikke om noe annet, smiler Viking-vingen.

Når Viking reiser til Skien for å møte Odd lørdag håper Adegbenro å spille en rolle i å hjelpe laget opp på hesten igjen etter 0-4-tapet i Molde.

– Vi er veldig klare for den kampen. Dersom du skal være et lag som vinner seriegull handler alt om hvordan en slår tilbake etter å ha fått en på trynet. Molde er glemt nå. Samtidig blir dette vanskelig. Odd har hatt tradisjon for å gi Viking problemer, avslutter driblefanten.

