Rune Bjerga lukter gull

Komikeren slapp den nye Viking-låten «Det lukter gull på stadion» tidlig fredag formiddag. Bjerga oppfordret folket til å «heie som galninger». Han skriver også i det samme innlegget på Facebook: Nei – vi er ikke i mål! Nå må guttene våre jobbe på og gi absolutt ALT!

Vikings suverene form har engasjert mange i og rundt Stavanger. Det store engasjementet rundt klubben gjenspeiler seg også i blant annet spinnville signeringsvideoer, kinofilm og fulle tribuner på SR-Bank Arena.

Det å lage en Viking-sang var noe Bjerga lenge hadde hatt lyst til å gjøre. Nå følte han timingen var god.

– Tor Kjetil Espedal og jeg har snakket sammen om å lage en gøy Viking-sang. Nå som vi ligger så bra an er det ekstra kult å gjøre det. Låten var klar for én uke siden, og videoen ble spilt på én uke, forteller Bjerga til RA.

– Er du ikke redd for å «jinxe» et mulig seriegull med denne sangen?

– For meg er det et litt slitt uttrykk. Jeg har ikke overtro i kroppen, jeg har tro, sier han og legger til:

– Vi har et bra lag som har gjort det bra selv med et par arbeidsuhell. Det som er viktig når vi ligger så bra an er at vi supportere bak klubben er med å heie de frem. Laget må tåle å være under press. Vi har lyst på og fortjener det gullet.

Se musikkvideoen til «Det lukter gull på stadion» her:

«Det lukter gull på stadion» Musikk av Tor Kjetil Espedal, Idé og tekst av Rune Bjerga

Selv om Bjerga synger om lukten av gull på stadion, er han veldig klar over at Viking i skrivende stund ligger på en 2. plass bak Bodø/Glimt.

– Vi vet veldig godt at vi ikke har det enda, men vi må jobbe steinhardt. Vi må ikke glemme at vi ligger på en 2. plass og for første gang på veldig lenge har vi mulighet til å ta gullet. Jeg er jo komiker og tuller med mye. Men jeg tuller ikke med Viking.

Komikeren skryter av klubben i sitt hjerte. Han mener det passer perfekt med en sang som er «feelgood», noe han også mener beskriver klubben.

– Viking har blitt en hel fantastisk klubb på mange nivåer. De har blitt en åpen og bra klubb som gjør mye bra både på og utenfor banen. Derfor passer det med en sang som er «feelgood», konstaterer han.

