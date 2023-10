Dette sponsortallet sikter Viking nå mot

Stavanger — Inneværende sesong budsjetterte Viking med markedsinntekter på 54,1 millioner kroner. Til sammenligning tok de inn på 37,3 millioner kroner i OBOS-ligaen i 2018. Klubben har også kvittet seg med mange av de såkalte «barteravtalene» – som går på bytting av tjenester i tiden etter dette.

Siden 2018 har produktet som selges endret seg radikalt både på banen og utenfor. Viking er et topplag. De spiller foran nærmest fulle tribuner og et feststemt Felt O i stort sett hver hjemmekamp.

Men hvor mye kan Viking øke sponsorinntektene, som normalt er regnskapenes største enkeltpost, med en suksessen og interessen som nå oppleves? Kan klubben dekke inn noen av de raskt voksende utgiftene på andre måter enn å selge flere og dyrere spillere?

Svaret er at det på ingen måte slik at de mørkeblå over natten kan doble sine markedsinntekter og høste ut fruktene av eventuell suksess. En solid økning fra dagens nivå er likevel svært realistisk.

– Målet er å passere 60 millioner kroner om ikke så lenge, sier Moi Nilsen til RA.

Glemmer ikke lojaliteten

Allerede tidlig i 2023 varslet salgssjefen at klubben så et potensial for å øke prisene noe i framtiden. Spesielt ettersom det meste begynte å bli utsolgt ville det være naturlig.

Samtidig er det også til en viss grad selvvalgt at Viking holder litt igjen inn mot 2024. De kunne sikkert skvist mer ut av sitronen i nuet, men Moi Nilsen forteller at klubben er veldig vare på å bli for styrte av suksess. Det er begrenset hvor mye en kan kreve av lojale sponsorer.

– Vi vil justere prisen litt opp neste år, men ikke mye. Det blir litt som resten av samfunnet med strøm og dyrtid inkludert. Vi skal ikke bli høye og mørke her, sier Moi Nilsen.

Han er veldig tydelig på å presisere at Viking ikke har glemt at de ydmykt ba byen om hjelp for å gjenreise klubben etter nedrykket i 2017. De fikk den hjelpen – uten at noen egentlig behøvde å høre etter slik situasjonen var.

En annen grunn til at det er begrenset hvor mye Viking kan «melke» ut av suksessen nå handler om at de fleste store sponsoravtalene har varighet ut over denne sesongen. De løper ut 2024 – eller enda lengre.

De største avtalene, utenom hovedsponsor Lyse, er firmaene som har plass på drakten til klubben.

– Av disse er det vel bare Cegal som har en utgående avtale og vi er i en reforhandlingsprosess med dem nå, sier Moi Nilsen.

Han er også glad for at klubben har en fordeling blant sponsorene som både inkluderer store og tunge aktører – og mindre bedrifter.

Det er det massive sponsornettverket som i hovedsak gir en god forsikring mot dårligere tider.

Konklusjonen nå er uansett at klubbens markedsavdeling må utvikle seg og ta inn penger på litt nye måter for å kunne strekke totalen mot 60 millioner.

Noe ser en allerede i spill med ting som konserter. Viking eier blant annet 49 prosent av Vaulen Open Air-festivalen.

Man må også se på kamparrangementene. I år var losjene og VIP-områdene omtrent utsolgt ved sesongstart.

– Vi må se litt på utvikling og nye konsepter her også, sier salgssjefen.

Rekordtidlig oppstart

Det som er sikkert er at Viking er langt tidligere i gang med å selge inn neste år nå enn de var i fjor. Litt handler selvsagt om at folk måtte få tid til å fordøye krasjlandingen sportslig høsten 2022. Det ville vært lite smart å starte innsalget i en tid hvor mange helst ville filleriste et Viking som bare tapte.

Normalt sett er det litt ut på nyåret støtet mot sponsorene settes inn. Salgsperioden varer til sesongstart, men det tikker også inn noen avtaler i etterkant.

Moi Nilsen bekrefter at de nå er ganske så rekordtidlig i gang med 2024, men at det i størst grad er fordi flere bedrifter har kontaktet klubben for å bli sponsorer.

– Den første pakken for 2024 ble solgt for en måned eller to siden. Vi kjører egentlig på som normalt. Det er litt tilfeldig. Samtidig er det slik at når du gjør det bra, og har mye folk på tribunen, vil flere være med, sier Moi Nilsen.

LES OGSÅ: NFF ønsker Ulf-kandidat

Kan ansette flere

Per i dag er Vikings markedsavdeling ganske så liten. Salgssjefen erkjenner det, men mener at det ikke nødvendigvis er slik at det er automatikk i en økning om de hadde ansatt flere. Samtidig henviser han til daglig leder Eirik Bjørnø for de større strategiske linjene rundt dette.

Daglig leder Eirik Bjørnø i Viking. (Carina Johansen/NTB)

De to er ganske samkjørte på meningene rundt det temaet.

– Vi har en kontinuerlig dialog på hva som kan generere flere inntekter. Det er ikke alltid slik at flere folk genererer mer penger. Så må du finne rette satsingsområder, nye forretningsmuligheter – og noen som kan ta dette ut. Det er et kost/nytte-spørsmål. Vi vil nok konkludere mer rundt temaet i planen som kommer i vinter – uten at det haster, sier Bjørnø til RA.

Han peker også på at herrer og damer skal selges samlet i Viking. De har for eksempel ingen planer om å få inn noen egen ressurs på marked for kvinnesatsingen.

LES OGSÅ: Tror rollen kan være skadetrigger

---

FAKTA

Inntekter samarbeidsavtaler Viking:

2023: 54,1 millioner (budsjettert tall)

2022: 53,7 millioner

2021: 48,6 millioner

2020: 40 millioner *

2019: 46,4 millioner

2018: 37,3 millioner

2017: 38,6 millioner

2016: 46,3 millioner

2015: 55,5 millioner

2014: 59,2 millioner

Kilder: Økonomisjef Markus Grass, årsberetninger Viking AS og emisjonspapirer 2019

* 2020-tallet for markedsinntekt er ifølge daglig leder Eirik Bjørnø og økonomisjef Markus Grass mer sammensatt en normalt med kompensasjoner og lavere inntekts- og aktivitetsnivå grunnet pandemien. Viking har valgt å regnskapsføre kompensasjon for tapte markedsinntekt på andre inntekter. Totalbildet er ifølge de to likevel ikke så langt unna 2019 om en skulle gjøre øvelsen med å legge sammen.

---