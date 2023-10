Stavanger — Et gulljaktende Viking fikk flere smeller i Molde sist helg. Som om det ikke var nok at de regjerende mesterne banket laget med 0-4 ble David Brekalo skadd. Eliteseriens kanskje beste stopper lar seg ikke erstatte så lett.

Denne uken har han ikke vært i nærheten av treningsfeltet, men trent alternativt. Skal han spille mot Odd må han testes før avreise til Skien fredag.

– Vi gir ham ikke opp før vi må, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

Flere tilbake etter skader

Viking stengte torsdag mesteparten av treningen for media og det er vanskelig å spå nøyaktig hvilke endringer som skal gjøres. Det som er sikkert er at Patrick Yazbek soner karantene lørdag. Samtidig var både Herman Haugen og Sondre Bjørshol med igjen torsdag. Det var også Kristoffer Løkberg. Totalbildet er mye bedre enn det var tidlig i uken – selv om de to høyrebackene neppe tåler 90 minutter.

– Hvor vanskelige er vurderingene rundt måten dere spiller, med en veldig høy høyreback, når Sondre Bjørshol ikke er hundre prosent?

– Han har fart nok til å utfordre bakrommet, men uten ham kan vi kanskje få gjennombrudd på litt andre måter. Defensivt etterlater vi oss veldig mye rom. Det er rett at han kanskje har de beste forutsetningene for å kunne rekke tilbake. Uten ham må vi være litt mer varsomme med å ikke løfte opp for tidlig og hvordan vi gjør det.

Viking har slitt med Odd borte over tid og ofte pekes det på spillestilen til Skien-laget som en faktor. Samtidig er den annerledes under Pål Arne Johansen enn i Dag-Eilev Fagermo-epoken.

Derfor er Odd annerledes

Lunde Aarsheim peker på en vrien spillestil og en litt sær utvendig struktur. Laget kan tidvis være veldig tålmodige med ball og kan legge seg ultradypt. Hvor hissige de er inn i bakrom varierer og de er gode på dødballer. Laget kan også finne på å spille uten spiss, eller med en såkalt falsk nier.

De som er nerder på feltet kjenner fort igjen noen av terminologiene som brukes rundt lagene til Pep Guardiola – uten at Lunde Aarsheim vil sette det i en slik bås.

– Så har de jo også tre 40-åringer baki der, peker han på.

Noe av Vikings utfordring ligger også i det mentale etter tapet sist. Det er Lunde Aarsheim rimelig sikker på at de skal beherske.

Han peker på at Viking har vært gode til å nullstille etter seirer. Mekanismene med å gjøre det etter et tap bør en også kunne håndtere mentalt.

Tabell, og at Odd på forhånd har brukt mikrobloggen X til å gratulere Viking med seriegull, ler «Batty» bare av.

– Det er enormt mange poeng igjen å spille om og flere lag som jakter bakfra. Tabellsnakk er altfor tidlig! Vi må fortsette med å konsentrere oss om prestasjon, avslutter treneren.

