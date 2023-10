Tror rollen kan være skadetrigger

Stavanger — Å se en av landets desidert beste backer på ergometersykkel et blitt et litt for vanlig syn de siste årene i Viking. Flere sesonger med lysketrøbbel ga seg etter operasjon, men ble avløst av en ny operasjon i hælen i vinter. Det skjedde etter en sesong uten mange skader.

Men i år har det vært noen utfordringer igjen. 48 prosent av spilletiden i serien er beholdningen.

Nå er det lår og hamstring som er problemet for Bjørshol.

Da han skulle tilbake på banen igjen mot FK Haugesund nykket det nok en gang til bak i låret og skaden ble slått opp. Om han rekker Odd-kampen lørdag vet han ikke.

– Det er litt i det blå fortsatt, men nå er jeg i det minste tilbake på feltet. Så håper jeg å kanskje få gjennomført en full trening før helgen. 90 minutter er lite sannsynlig, men jeg har et håp om å kunne bidra noe, sier han til RA.

Møkk lei ergometersykkel

Bjørshol er den første til å si at han er møkk lei å sitte på ergometersykkel for å bygge seg opp igjen etter skader. Det har vært for mye av det de siste årene.

– Tror du at du noen gang vil komme i en «normal» situasjon i forhold til skader, eller har du slått deg til ro med at du er mer utsatt enn andre?

– Egentlig er det bare én skade som har plaget meg over tid. Etter at lysken ble operert har den ikke vært et problem – bank i bordet. Så har det vært litt følgesmårusk. Samtidig hadde jeg nesten ingen oppkjøring denne vinteren etter operasjonen i hælen.

At Bjørshol ikke fikk trent like godt som de andre i de kalde månedene tror han kan knyttes til problemene han nå har med låret. Banken er kanskje ikke fylt godt nok opp ut fra den rollen han har i Viking. Og den er endret fra tidligere. Det er bare å se på antall scoringer sett opp mot antall spilte minutter.

Seks mål og tre målpoeng på 1111 minutter i serie og cup er alt annet enn normal kost for backen.

– Den rollen krever litt. Slik vi spiller i år skal jeg være ving offensivt og back defensivt. Jeg er kanskje ikke godt nok trent slik oppkjøringen ble. En mer tradisjonell backrolle krever vesentlig mindre av kapasitet. Det er mange tunge returløp i spill her, sier Bjørshol.

Den tidligere Vidar-spilleren er tydelig på at han fortsatt har et håp om å kunne havne i en mer normal hverdag i forhold til skader – om det er noe som kan kalles det.

– Nå håper jeg først og fremst at jeg kan være disponibel i avslutningen, men håpet om å bli helt fin over tid lever.

Sondre Bjørshol presiserer også at han stortrives med den rollen han nå har i Viking – selv om den er krevende. Det er ikke slik at han gnager på døren til trenerne for å få stå back i stedet.

– Det er en veldig kjekk rolle å ha. Så utvikles jo også spillet vårt stadig.

Må være offensive i hodene

Om han spiller eller ikke mot Odd på lørdag håper Bjørshol at laget kan slå tilbake på direkten.

– Håpet mitt er at 0-tapet i Molde ikke gjør noe som helst med måten vi tenker på. Skal vi henge med i toppen må vi fortsette med å være like offensive i hodene. Det dummeste vi kan gjøre er å gå ut der og tro at vi må forsvare noe. Vi har ingenting å tape.

At det kom et tap nå mener han ikke bør være veldig overraskende.

– Jeg vet ikke hvor lenge det var siden sist. Det var å regne med at det ville komme et tap på et tidspunkt. At vi skulle blåse gjennom sesongen uten flere tap var lite sannsynlig. Det som skjedde i Molde var en smell. Nå må vi gjøre en restart og sørge for så gode prestasjoner som mulig, sier Bjørshol.

Backen er nå en av få lokale spillere som er bankers på laget i Viking om alle er skadefrie. Det i seg selv gir selvsagt litt kultstatus i Stavanger, men nylig fikk han også sin egen sang. Lagkamerat Markus Solbakken skrev og produserte, mens lagkamerat Sondre Auklend sto for vokalen.

29-åringen synes opptrinnet var en særdeles hyggelig gest.

– Veldig kult med sangen. De syntes kanskje det var litt for lite synging om meg på tribunen og følte de måtte lage noe. Så er det jo veldig smigrende ord.

– Så det er den du nynner på i bilen på vei hjem fra trening for å holde oppe humøret for tiden?

– Jeg tok meg i å gjøre det et par ganger. Da måtte jeg bare si til meg selv at «dette går ikke», sier Bjørshol – og ler særdeles godt.

NB! David Brekalo trente ikke på onsdag heller. Stjernestopperen er ifølge trener Bjarte Lunde Aarsheim svært usikker til å kunne spille mot Odd lørdag på grunn av lyskeproblemene som tvang ham av banen mot Molde. Planen er å teste sloveneren på trening torsdag eller fredag.

