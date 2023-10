Ti borte fra feltet – ingen ideell situasjon

Stavanger — Noen av det viktigste for en klubb som jager seriegull er treningshverdagen. Tempoet og trykket må holdes så høyt som mulig. Situasjonene i det daglige må så ofte som mulig være så intense og kamplike som en kan klare.

Vikings trenere har stresset dette mange ganger de siste årene. I sommer var klubben skrale en periode. Så startet den elleville seiersrekke og stallen ble kraftig forsterket i løpet av sommervinduet.

Klubben satt nærmest på en monsterbenk foran den første kampen etter at vinduet stengte.

Overraskende nok er man nå litt tilbake til en situasjon de færreste helt så komme.

Tirsdag hadde Viking sin andre økt for uken i oppbyggingen til kampen mot Odd lørdag. De må opp på hesten igjen etter at den nevnte rekken stansen med stygge 0–4 mot Molde.

Da er det langt fra ideelt at både Zlatko Tripic, Yann-Erik de Lanlay, Viljar Vevatne, Kristoffer Løkberg, Lars-Jørgen Salvesen, David Brekalo, Gianni Stensness og Nicholas D’Agostino manglet. Høyrebackene Sondre Bjørshol og Herman Haugen er begge på vei tilbake etter skade og fikk kun delta på oppvarmingen.

Med tre mann på lån må Viking i større eller mindre grad fylle på med juniorer for å erstatte erfarne og fullblods eliteseriespillere. Det måtte de også i selve kamptroppen mot Molde. Jone Berg, Kasper Sætherbø og Henrik Stakkeland satt alle på benken mot seriemesterne. Det er det høyeste antallet juniorer uten A-kontrakt i troppen denne sesongen i serien.

Henrik Stakkeland (høyre) er blant de gode juniorspillerne Viking må spe på med i disse ukene. Mot Molde satt også sønnen til tidligere Viking-spiller Rune Stakkeland på benken. (Espen Iversen)

Selv om disse juniorene er gode er superbenken til Viking åpenbart ikke like tung for tiden.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim har ikke lyst til å krisemaksimere. Spesielt ikke med ganske mange dager igjen til kamp.

– Men det er klart at det kan gå litt ut over treningshverdagen.

Intensitetsstyring

Normalt er Viking bevisste på intensitetsstyringen rundt flere av spillerne. Flere mangler ofte på de første øktene i uken. En mann som Zlatko Tripic trener for eksempel sjeldent for fullt de første øktene i en uke. Kroppene er forskjellige. Noen restitueres raskere enn andre.

Samtidig er det selvsagt ikke noen ideell situasjon.

– Det er både plusser og minuser med å ha med såpass mange juniorer, sier Lunde Aarsheim.

Treneren vedgår at status ikke har vært som nå på en stund. Ti erfarne spillere ute, på andre dag i en treningsuke, er ikke hverdagskost. Selv med intensitetsstyring.

– Vi har hatt litt for mange som ikke har fått trene jevnt. Nå det er en del skader i spill må vi være veldig bevisste på å prøve å holde kvaliteten oppe.

Treneren innrømmer at det er en kabal som må løses litt fra dag til dag. Hvilke øvelser som kan kjøres preges selvsagt også av hvem som er tilgjengelige.

– Noen ganger ønsker du som trener å spille elleve mot elleve. Da må det gjøres vurderinger. Vi må også finne ut om vi skal ha inne mer eller mindre faste juniorer og om det lar seg gjøre med kamper i NM og for Viking 2.

– Det er stor sett alltid noen som mangler i et lag, men som trener vil du ha flest mulig friske spillere. Du må sørge for å ha kvaliteten som skal til. Samtidig har vi vært veldig gode på å trene over tid. Den fysiske formen er god. Det viser alle tester.

Lunde Aarsheim mener at mantraet om å leve i nuet aldri har vært viktigere enn i en situasjon som dette. Også for å holde kvaliteten oppe med skader.

– Vi snakker mye om å ta en kamp av gangen, men man kan like gjerne si én trening av gangen.

Noen av skadene til Viking er også langvarige og har krevd inngrep. Som Gianni Stensness og Nicholas D’Agostino. Stjernespilleren David Brekalo måtte på sin side gi seg med lysketrøbbel mot Molde.

– Bekymrer den skaden dere?

– Vi er redde for det med Brekalo, men vet fortsatt ikke. Så er Herman Haugen og Sondre Bjørshol på bedringens vei.

Fire plan B-varianter på backen

Lunde Aarsheim mener bortekampen mot Vålerenga i sommer var sist gang Viking var såpass på beinet som nå. Da kom de rett fra tap i cupen mot Raufoss. Nå er klubben i en situasjon hvor de knapt spiller én gang ukentlig. Likevel er superbenken de hadde redusert.

– Samtidig føler jeg ikke at vi er der at vi sliter med dekningen. Vi har stort sett et godt lag og gode spillere på benk når det drar seg til kamp. Eneste unntaket i det siste har vært høyre back hvor vi har måttet bruke Yann-Erik de Lanlay litt ut av posisjon.

Om ingen av de naturlige backene blir friske til helgen ser han også flere alternativer mot Odd som kan fungere – også ut over en de Lanlay som fikk kjørt seg i Molde.

Sondre Langås er åpenbar – dersom han ikke må spille stopper. Jost Urbancic kan også spille på «feil» back, mens Henrik Stakkeland (19) fra 2-laget har vært med på en del treninger i det siste. Sønnen til tidligere Viking-spiller Rune Stakkeland satt også på benken i Molde.

NB! En som neppe er et alternativ er anvendelige Viljar Vevatne. Veteranen sliter med en akilles og blir neppe klar – selv om det er bedring.

