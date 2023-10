Vikingbørsen: En av få som leverte

4

Patrik Gunnarsson

Ingen mulighet til å redde verken på 1–0 eller 2–0. God som sweeper da han avklarte med hodet utenfor 16-eter etter 50 minutter. God redning fra Eikrem etter 58 minutter. Satt helt ut da ballen skiftet retning på Haugen på 3–0. Ingen mulighet på 4–0.

2

Yann-Erik de Lanlay

Fullstendig overspilt på 1–0 – hvor ballen ble tredd mellom ham og stopper. Også på 2–0 kom Molde gjennom i rommet bak ham. Ikke i nærheten av å klare å følge Haugen da han skjøt i stangen etter 66 minutter. Marerittaktig kveld der Molde penset nærmest alt inn i bakrommet på hans side. Fikk også altfor lite hjelp med å unngå at det ble slik av de foran seg. Grufull pasning inn i eget felt etter 69 minutter. Burde vært tatt av tidligere.

4

Djibril Diop

Ryddet opp et par ganger etter en uvanlig rufsete Brekalo i starten. Nonchalant opptreden i eget felt etter 38 minutter da han driblet og ble stanset. Slet sammen med resten av forsvaret, men ikke direkte skyld i noe av målene mot.

3

David Brekalo

Blandet inn i en misforståelse etter 20 minutter da Tripic holdt ballen i spill, men reddet av Diop. Feilberegnet innlegget fullstendig på 2-0-scoringen til Eriksen. Skadet og ut etter halvtimen. Burde han ha startet dersom han kjente på noe før kampen? Virket preget.

5

Shayne Pattynama

Strøkent innlegg til Salvesen etter to minutter. Akkurat for sen til å avverge 2-0-scoringen. Fikk lite å bite i på sin side ettersom Molde nesten utelukkende angrep motsatt. Det som kom fikset han greit. Hadde også noen OK offensive involveringer. Blant de bedre.

2

Joe Bell

Headet like utenfor på en corner fra Tripic etter tre minutter. Nære igjen på et skudd som skiftet retning etter fem minutter. Ikke rask nok i press på midten da Molde startet angrepet på 1–0. En del av en høyreside som ble helt overkjørt defensivt. Virker ikke komfortabel med den midtbanerollen han har i Viking nå. Ut ved pause.

4

Markus Solbakken

Balltap i farlig situasjon etter sju minutter – en posisjon han ikke burde blitt satt opp i. Klarte ikke å plukke opp Eikrem på løp inn i boks på 1-0-scoringen. Ble for ofte overspilt. Langt unna den gode standarden fra de siste månedene selv om han prøvde.

3

Patrick Yazbek

Burde redusert da han kom alene gjennom litt skrått etter 44 minutter. Skuddet i nettveggen. Gult kort for en sen takling etter 51 minutter og ute med karantene i neste runde. Dette var hans sjette gule. Litt for mange feilpasninger og feil.

3

Sander Svendsen

Lite synlig før pause. OK forsering og skuddforsøk etter 61 minutter. Det var stort sett beholdningen. Fikk, til sitt forsvar, lite å jobbe med.

4

Lars-Jørgen Salvesen

Headet i bakhodet på Haugen på en stor sjanse etter to minutter på hodet. Stadig villig til å gå på løp, men for sjeldent satt opp. Ingen skal ta han på innsatsen.

4

Zlatko Tripic

Perfekt vektet corner til Bell etter tre minutter. Tullete gult kort like etter pause for å rive ned en motspiller – så skjedde det motsatte rett etter. Uten at Molde fikk kort.

Innbyttere:

3

Sondre Langås

Inn etter 30 minutter for Brekalo. Farlig feilpasning etter 35 minutter som ga overgang imot. Svak klarering etter 38 minutter. Opphevet offsiden på 4–0.

5

Harald Nilsen Tangen

Inn ved pause for Joe Bell. Fikk reddet et skudd på streken etter 76 minutter. Nydelig pasning i forkant av det til Salvesen. Kanskje Vikings beste.

Sondre Auklend

Inn for Patrick Yazbek etter 71 minutter. For kort tid til å få karakter. Fikk ikke bidratt veldig mye.

Jost Urbancic

Inn etter 71 minutter for de Lanlay. For kort tid til å få karakter. Måtte inn på det som er feil back for ham, men så bedre ut enn de Lanlay.

Samuel Adegbenro

Inn etter 71 minutter for Svendsen. For kort tid til å få karakter. Fikk ikke til så mye i minuttene han fikk.

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Molde – Viking 4–0 (2–0)

6729 tilskuere.

Mål: 1–0 Magnus Wolff Eikrem (10), 2–0 Kristian Eriksen (21), 3–0 Kristoffer Haugen (59), 4–0 Eikrem (63).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Anders Hagelskjær, Mathias Fjørtoft Løvik, Molde, Zlatko Tripic, Patrick Yazbek, Viking.

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Casper Øyvann, Anders Hagelskjær, Martin Ellingsen – Mathias Fjørtoft Løvik, Kristoffer Haugen (Christian Cappis fra 78.) – Kristian Eriksen, Markus Kaasa (Niklas Ødegård fra 79.), Magnus Grødem (Eirik Hestad fra 79.) – Magnus Wolff Eikrem (Eric Kitolano fra 63.), Veton Berisha (Emil Breivik fra 33.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Yann-Erik de Lanlay (Jost Urbancic fra 70.), Djibril Diop, David Brekalo (Sondre Langås fra 30.), Shayne Pattynama – Patrick Yazbek (Sondre Auklend fra 70.), Markus Solbakken, Joe Bell (Harald Nilsen Tangen fra 45.) – Sander Svendsen (Samuel Adegbenro fra 70.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

---