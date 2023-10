Viking ydmyket: Tar selvkritikk for planen

Viking gikk ut i hundre med høyt press borte mot Molde og var nære scoring ved flere anledninger de første ti minuttene. Så startet det som ble en av tidenes mørkeblå krasjlandinger.

Molde fikk etter hvert opprettet reneste motorveien inn i bakrommet bak stakkars Yann-Erik de Lanlay på høyre back – samtidig som de fikk overspilt den høyre siden av Vikings midtbane.

Resultatet ble mildt sagt stygt.

Ikke før det sto 4–0 ga Molde seg. Det kunne vært langt verre.

Markus Solbakken fortviler etter å ha blitt rundspilt i Molde. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Serielederne ble ydmyket, avkledd, utspilt og latterliggjort.

– Var dette en for naiv inngang mot det som er Norges beste kontringsslag?

– Jeg skjønner godt at spørsmålet kommer. Vi trenere må ta selvkritikk for det når resultatet ble slik det ble. Vi må kikke på om vi kunne hatt en annen inngang, eller om vi burde foretatt andre justeringer underveis, sier Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

– Må se seg i speilet

Treneren lar samtidig ikke egne spillere slippe helt unna heller.

– De må se seg selv i speilet og se om de la ned det som behøvdes.

– Dere blir fullstendig utspilte på høyresiden og til høyre sentralt på midtbanen. Hvordan forklarer du det?

– Vi viste at Molde ville komme mye der. Det gjør de ofte. Så traff ikke vi i presset vårt. Kanskje lå vi for høyt. Det som er sikkert er at vi ikke fikk sideforskjøvet nok. Vi spiller med en hybrid av mannsmarkering og sone. De ga oss trøbbel i dag. Samtidig var Molde veldig gode, sier Lunde Aarsheim.

Når RA peker på at Joe Bell virker å streve med å finne sin rolle etter returen vil han ikke si for mye.

– Dette tapet handler om alle mann. Vi skal ikke peke på enkeltspillere. Prestasjonen vi la ned sammen som et lag er langt unna det vi har levert før i år. Samtidig var også Molde enormt gode. Det skal vi også ta med.

– Det er lett å si at dere skal legge en slik kamp bak dere og glemme den fortest mulig, men det gjør ikke motstanderne. Er det ikke fare for at de andre har funnet en oppskrift på hvordan dere skal tas i bakrommet etter denne kampen og den mot Sandefjord?

– Vi må jobbe med oss selv og vår spillestil. Forbedre den slik at vi ikke spiller oss selv i slike farer. Så er det et sikkert tegn på at du har gjort det godt når andre følger med og leter etter svakheter i vår stil. Det er en del av å ligge på toppen, sier Lunde Aarsheim.

[ Slik var Molde-Viking ]

Brekalo lyskeskadd

Det stygge tapet var forresten ikke den eneste dårlige nyheten søndag. Bautaen David Brekalo hang ikke med på noe som helst den første halvtimen og måtte ut med det de fleste antok var en skade. Det var det også.

– Lyskeskade på Brekalo. Jeg aner lite om tidsaspektet, sier treneren.

Lyskeskade på Brekalo. Jeg aner lite om tidsaspektet. — Bjarte Lunde Aarsheim

– Var dere klare over det før kamp?

– Vi viste at han hadde hatt litt vondt der, men det var ikke slik at det var noen fare for at han ikke skulle spille.

– Han har den siste tiden hatt en vond lyske som vi har måttet belastningsstyre. I dag var det økte plager og han kunne ikke fortsette, opplyser medisinsk ansvarlig og fysisk trener Halvard Øen Grova til RA.

I en normal verden erkjenner Bjarte Lunde Aarsheim at Sondre Langås fort kunne blitt byttet inn på høyre back mot Molde, men med Brekalo ute måtte han inn som stopper. Da måtte Yann-Erik de Lanlay stå i det som nærmest var en uriaspost i 71 minutter. For hjelpen han fikk fra de foran var også svært mangelfull.

– Kan dere ha tilbake Herman Haugen og Sondre Bjørshol til Odd-kampen neste helg?

– Vi håper det, men det kan også skje at de ikke blir friske, sier Lunde Aarsheim.

Heller ikke spillerne var nådige etter stortapet. Zlatko Tripic betegnet allerede ved pause det som skjedde som amatørnivå da han pratet med TV2. Han ga kollektivets innsats det glatte lag også etter kampen til rettighetshaveren.

– En fullt fortjent seier til Molde. De var gode og straffet oss vanvittig hardt for rommene vi serverte dem. Vi kom OK i gang, men så var det en sjanse og 1–0. Molde er best i landet på dette, sa Tripic – og fortsatte:

– Fullstendig kollaps! Vi ble ydmyket. Dette var en svært dårlig dag.

Kapteinen har lenge pekt på at det som kommer til å definere sesongen er hvordan laget slår tilbake når de taper.

Etter en rekordrekke uten sidestykke har den dagen nå kommet. Nå må man opp på hesten igjen. Så fort som mulig.

– Denne kampen må glemmes i det vi forlater denne arenaen. Vi er et godt lag. Det skal vi ikke glemme selv om vi må se oss i speilet etter dette, avslutter Tripic.

[ Slik er Vikingbørsen etter stortapet ]

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Molde – Viking 4–0 (2–0)

6729 tilskuere.

Mål: 1–0 Magnus Wolff Eikrem (10), 2–0 Kristian Eriksen (21), 3–0 Kristoffer Haugen (59), 4–0 Eikrem (63).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Anders Hagelskjær, Mathias Fjørtoft Løvik, Molde, Zlatko Tripic, Patrick Yazbek, Viking.

Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Casper Øyvann, Anders Hagelskjær, Martin Ellingsen – Mathias Fjørtoft Løvik, Kristoffer Haugen (Christian Cappis fra 78.) – Kristian Eriksen, Markus Kaasa (Niklas Ødegård fra 79.), Magnus Grødem (Eirik Hestad fra 79.) – Magnus Wolff Eikrem (Eric Kitolano fra 63.), Veton Berisha (Emil Breivik fra 33.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Yann-Erik de Lanlay (Jost Urbancic fra 70.), Djibril Diop, David Brekalo (Sondre Langås fra 30.), Shayne Pattynama – Patrick Yazbek (Sondre Auklend fra 70.), Markus Solbakken, Joe Bell (Harald Nilsen Tangen fra 45.) – Sander Svendsen (Samuel Adegbenro fra 70.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

---