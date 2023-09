Vikings gullkamp blir kinofilm

Kinofilmen skal etter planen være klar til våren og vil bli vist som en del av Viking FKs 125-årsjubileum neste år. Det er Svein Molaug og Peter Ask fra produksjonsselskapet Vinterfilm som har fulgt Viking gjennom sesongen, og de er inspirert av internasjonale seriesuksesser som «Sunderland ‘til I die» og «Welcome to Wrexham».

De to filmskaperne anslår at de allerede har mellom 100 og 150 timers råopptak liggende. De har fått full tilgang på kampdager, på treningsfeltet og i garderoben, og de har også fulgt Viking-spillerne privat.

– Vi fikk tidlig god kjemi med gjengen. Og så er det sånn som vi alltid tenker, at vi vil finne noen spennende karakterer, noen morsomme historier. Og her fant vi masse spennende vi ønsket å dykke videre inn i, sier Ask til Aftenbladet.

Filmen kan også ende med å bli fortellingen om en enorm suksesshistorie. Viking kjemper om sitt første ligagull siden 1991 og leder Eliteserien to poeng foran Bodø/Glimt når åtte runder gjenstår.

