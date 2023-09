Må prøve å nå spesiell poengsum uten de vanlige backene

Det vanlige førstevalget Sondre Bjørshol er ute med en skade i hamstringen, mens det var håp om å få Herman Haugen (lysk) klar. Det skjer ikke.

– Haugen trente for fullt fredag, men kjenner det fortsatt litt. Mest sannsynlig er han ikke aktuell, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

Han peker på at det igjen blir en løsning med Sondre Langås eller Yann-Erik de Lanlay som er nærliggende.

Kristoffer Løkberg (legg), Nick D’Agostino (menisk) og Gianni Stensness (korsbånd) er alle ute.

I følge Aftenbladet løp Samuel Adegbenro og Markus Solbakken på hverandre på fredagens økt. Begge endte opp med kutt, men Bjarte Lunde Aarsheim anslår at det bør gå greit selv om det var litt blod.

[ Så dominerende er Viking ]

54,5 poeng

Dersom Viking også skulle slå Molde søndag er svært nære poengsummen som normalt sett gir medalje – og spill i Europa.

Ser en på de siste ti sesongene er snittsummen som har gitt bronsemedaljer på 54,5 poeng i Eliteserien.

Viking vil ha 54 poeng med seier mot Molde – og sju kamper igjen å spille.

Selv om dette nå åpenbart handler om gull for serielederne er det selvsagt et poeng å dvele litt ved at et av målene for sesongen stadig rykker nærmere. En retur til Europa står høyt.

– Vi har ikke diskutert det og vært flinke til å bare se mot neste kamp. Det er viktig å gjøre videre, men vi ser også dette. Vi henger selvsagt helt med i denne leken, sier Lunde Aarsheim.

Siste sjanse

For Moldes del vil et tap mot Viking nærmest være kroken på døren for alle tanker om nytt seriegull.

– Tror du det kan spille litt inn at dette er siste sjanse?

– De er så vant med slike ting og har så mye i bagasjen. Selvsagt spiller det inn, men neppe i forhold til inngang til kampen. Molde er vant med å være store favoritter hjemme. De har hengt med i toppen og spilt i Europa lenge. Dette ligger under huden. Så vil det kanskje få noen direkte konsekvenser om det er uavgjort med ti minutter igjen. Da må de kanskje tenke mer på offensive grep enn vi behøver, sier Viking-treneren.

Molde spilte semifinale i cupen mot Kjelsås i midtuken, men han er usikker på hvor mye de kommer til å rotere på laget.

– De har to hele lag med høy kvalitet, men med litt forskjellige typer. Da jeg så dem i Europacupen følte jeg de ofte byttet seg opp.

Det betyr at Viking må fyre på alle sylindere for å vinne.

– Vi må opp mot det ytterste. Våge å være Viking – også der oppe. Så må vi luke bort brudd mot som mot FKH og Sandefjord. Et bedre lag vil straffe oss mye hardere. Dette er en av de tøffeste bortekampene i år. Vi behøver nok å ha noen marginer på vår side. Samtidig kommer vi fra mange gode opplevelser på bortebane nå. Det er et fint tidspunkt å reise opp dit, avslutter Lunde Aarsheim.

Molde har også sine skadeproblemer på back. Tidligere landslagsspiller Martin Linnes (32) må opereres for ankelskade. Det ble kjent fredag.

[ Mandag tar Ulf sitt trenervalg ]

---

FAKTA

På denne poengsummen har bronsen i Eliteserien blitt delt ut siste ti år:

2022: 56

2021: 57

2020: 55

2019: 52

2018: 58

2017: 51

2016: 51

2015: 56

2014: 58

2013: 51

Snitt: 54,5 poeng

Kilde: NIFS.no

---