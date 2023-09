Viking kan bli sterkere mot Molde

Da Viking møtte Sandefjord søndag var det uten både Herman Haugen og Sondre Bjørshol. Høyrebackene var ute med skader, men torsdag var omsider Haugen tilbake på treningsfeltet i Jåttåvågen.

– Han er i trening igjen. Sto over spillet, og skal ha full økt fredag som avgjør om han blir klar eller ikke, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

Etter treningen tas dermed avgjørelsen om han blir med laget til Molde for en skikkelig toppduell i Eliteserien. Serieleder Viking brukte Yann-Erik de Lanlay som høyre back mot Sandefjord, og det langt fra sikkert at de mørkeblå endrer på noe.

Vi har i hvert fall bedre bredde enn vi har hatt. — Bjarte Lunde Aarsheim

Bredde i Viking

De Lanlays prestasjon mot Sandefjord, som ble krydret med 1-0-scoringen i 4-3-seieren, var av høy klasse og på mange måter et argument i seg selv for allsidigheten sportssjef Erik Nevland beskrev da Vaulen-karen signerte ny kontrakt med Viking tirsdag.

– «Yanni» er inne i konkurransen der, og har spilt godt. Han er absolutt aktuell som høyre back, sier Lunde Aarsheim.

Det er heller ikke den eneste posisjonen der Viking må ta hensyn til skader. For Viking har en skadeliste som er lang og omfattende. Kristoffer Løkberg har vært ute noen uker, mens nevnte Bjørshol har vært inn og ut med skader en stund. Angriperen Nicholas D’Agostino mister trolig resten av sesongen med en meniskskade og midtstopper Gianni Stensness er ferdigspilt for året. Australieren reiser trolig hjem i løpet av kort tid for å fortsette rehabiliteringen «Down Under».

Bredden i Vikings stall har med andre ord vist seg svært nyttig, noe også antall scoringer fra innbyttere har vist gjennom sesongen. Mot Sandefjord var det de Lanlay som startet på høyre back, mens midtstopperen Sondre Langås kom inn for å avlaste ham.

– Med skadesituasjonen og resultatene betyr det vel at dere har bredde som et topplag?

– Vi har i hvert fall bedre bredde enn vi har hatt, og konkurranse på mange plasser. De som har kommet inn har levert, og det er vi avhengige av, sier Lunde Aarsheim.

Viking-trener om Molde: – En av de tøffeste bortekampene

Han mener også de har klart å bli klar til en ny kamp, vel vitende at det er en av sesongens klart vanskeligste bortekamper mot et Molde-lag som onsdag tok seg videre til cupfinalen etter 0–1 borte mot Kjelsås etter et skikkelig rogalandsmål. Bryne-karen Magnus Retsius Grødem scoret etter målgivende fra tidligere Viking-spiller Kristoffer Haugen fra Voll.

– Vi er på en kjemperekke og har klart å nullstille oss. Det har vært gode prestasjoner over lang tid og er konkurranse i laget, så reiser vi til en av de tøffeste bortekampene. Molde har vel sammen med Bodø de beste stallene i Norge. Vi vet vi kan konkurrere mot dem, men også at vi må på vårt aller ypperste for å slå dem, sier Lunde Aarsheim – og legger til:

– Vi er på en bra plass.

Forrige Viking-tap i Eliteserien kom mot Molde 4. juni. Kampen på SR-Bank Arena endte 3–4.