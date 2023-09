Skriver om historien: Rekorden Jensen helst vil ha

Stavanger — Klubbhistorien til Viking er i ferd med å skrives om. Hvor mye som må rettes på i historiebøkene etter 2023 gjenstår å se. Fortsetter laget i samme stil som på søndag, med 4–3 og ny trepoenger, kan det bli mye å gjøre for statistikerne.

Rekordraset gjør selvsagt Morten Jensen glad.

– Først og fremst er dette veldig kjekt! Samtidig forteller det litt om den prestasjonen vi er i ferd med å legge ned i løpet av en sesong, sier Viking-treneren til RA.

Vikings trener Morten Jensen.

Om en kikker litt på Vikings klubbrekorder har flere stått seg fra gullalderen på 70-tallet. Samtidig har serien endret seg veldig siden den gangen.

Antall kamper er selvsagt mest sentralt. Den gangen ble det spilt 22 seriekamper. Så gikk man til 26. Hoppet til 30 seriekamper på ett kalenderår ble tatt foran 2009-sesongen.

Vil ha poengrekorden

Forutsetningene for å ta noen av de eldre rekordene er med andre ord blitt veldig gode.

Samtidig er det Viking nå holder på med på mange plan også helt sammenlignbart med gullårene. For eksempel holdt rekorden for antall seirer på en sesong fra 1972 helt fram til 2015. Den var på 16 kamper fram til den ble flyttet til 17 da og tangert i 2021.

På de første 22 kampene i år har Viking allerede 16 seirer. Faktisk er det helt likt med den episke 72-sesongen – selv om en annen forskjell er at man kun fikk to poeng for seier den gangen.

Trener Jensen er ikke i tvil om hvilken av klubbrekordene han sikler mest etter.

– Flest poeng over en sesong er definitivt den jeg er mest lysten på, slår treneren fast til RA – etter å ha fått ramset opp de tolv som er i spill.

Gullsnakk innafor nå

Selv om Viking potensielt sett kan skrive om veldig mange rekorder, og klubbhistorien i høst, er de involverte rundt laget likevel like faste på at det er de kjedelige svarene og tingene gjelder. De kan ikke tillate seg å tenke på konsekvenser, tabeller og rekorder i stor grad.

– Vi tenker i alle fall ikke på rekorder. En kamp av gangen. Prestasjon må ligge der i bunn. Alle vet uansett hvor vi ligger på tabellen, men vi må ikke la det påvirke prestasjon i kampene.

Det har gått for langt til å unngå gullsnakk. — Morten Jensen

Samtidig er han realist med åtte kamper igjen. Å komme seg unna realitetene er en kamp mot vindmøller. Omgivelsene vil spinne på det som ligger rett foran dem.

– Det har gått for langt til å unngå gullsnakk, erkjenner treneren.

Den neste klubbrekorden som kan ryke nå er for øvrig antall strake borteseirer. Viking står med seks på rappen nå. 2-0-seieren mot FKH ga en tangering av bestenoteringen fra 2021. Tre poeng borte mot Molde søndag gir ny klubbrekord.

Så vet alle at det blir alt annet enn enkelt.

– Molde og Glimt er tradisjonelt sett de to tøffeste bortekampene hver sesong. Historisk sett har også RBK på Lerkendal vært vanskelig. Odd har også ofte vist seg som det, sier Jensen.

---

FAKTA

Disse klubbrekordene kan ryke i høst:

Poengrekorden: 57 poeng i 2021. Viking har nå 51 med 8 kamper igjen av 2023-sesongen. Det behøves seks poeng for å tangere den og sju for å slette denne.

Poengrekord hjemme: 32 poeng over en hel sesong. Viking har nå 29 og tre hjemmekamper igjen.

Antall forskjellige spillere til å score i serien over en sesong: 17 nå – rekorden 19 fra 2022.

Innbyttermål: 11 til nå. 17 totalt i serie og cup. Begge tangeringer av klubbrekord allerede.

Antall strake seirer: Ti på rad i år og ny klubbrekord.

Antall kamper uten tap: 13 strake nå. Det er lengste rekke på 29 år. Klubbrekorden er 18 fra 1972–1973.

Antall seirer på én sesong: 16 på 22 kamper i år er tangering av 1972-sesongen på samme kampantall (som var totalantallet den gangen). I sesong med 30 seriekamper er 17 rekorden (2021 og 2015). Denne tangeres med en seier til.

Antall scorede mål: Klubbrekorden på 60 scoringer (30 kamper i sesongen) er fra 2021. Viking har nå 50 og behøver ti mål på siste åtte kamper for å sette ny klubbrekord.

Antall scorede mål hjemme: 34 mål over en hel sesong i 2020 og 2021. Viking har nå 33 i 2023 med tre hjemmekamper igjen denne sesongen.

Antall borteseirer på rad: Seks. Rekorden fra 2021 ble tangert borte mot FKH nylig. Seier mot Molde til helgen gir ny klubbrekord. Den norske rekorden er ni og innehas av Molde fra 2022.

Antall bortepoeng totalt på en sesong: Rekord 27 poeng (2021). Viking har nå 22 bortepoeng og fem bortekamper igjen på fremmed gress.

Mål i flest kamper på rad: 28 fra 25.6 2021 til 7.5 2022. Scorer Viking i samtlige resterende åtte kamper vil rekorden strekkes til 29. Viking har kun gått målløse av banen fire ganger på de siste 74 seriekampene.

Annet: Viking kan vinne både Eliteserien, 2. divisjon for kvinner og 3. divisjon for herrer i samme år. På toppen av det er laget i semifinale i junior-NM for herrer. Mest sammenlignbare sesong med totalsuksess for klubben er 1979. Da vant Viking serien og cupen for herrer – samt juniorcupen.

Kilde: Vikingstatistikk/Terje Jøsang

---