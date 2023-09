Hell i uhellet for D’Agostino

Stavanger — Spissen fra Australia skulle egentlig startet søndagens kamp mot Sandefjord, men en kneskade på fredagens trening satte en stopper for de planene.

Mandag fikk Viking svar på MR-bildene som ble tatt og fysisk trener og medisinsk ansvarlig Halvard Øen Grova sier følgende mandag:

– Det er snakk om en meniskskade.

– De krever som regel operasjon?

– Det stemmer. Det må gjøres et inngrep. Hva slags utredes nå. Så håper vi så raskt som mulig å få det som er best for spilleren på plass, sier Øen Grova.

Ved meniskskader kan man i beste fall gå inn med det som nærmest er mikrokirurgi, men i de fleste tilfeller krever det sting og et større sår som må gro.

– Og det vil spille inn i opptreningen, sier Øen Grova.

Han anslår at det minst vil ta seks uker før D’Agostino kan være tilbake. Da er det meste av sesongen nok kjørt for hans del.

Samtidig er det en grad av hell i uhellet her. Viking fryktet først at det kunne være snakk om korsbånd. Da går det normalt minst ni måneder.

– Vi fryktet det verste her. Han var selv lettet for at det ikke var det, selv om det selvsagt er en lei situasjon uansett.

Adegbenro gir dekning

Viking har Lars-Jørgen Salvesen skadefri i posisjonen og han har vært et førstevalg denne sesongen. Spissen fra Kristiansand scoret to sist mot Sandefjord.

Samtidig er nå dekningen redusert i posisjonen i forhold til naturlige spisser. Trener Morten Jensen peker på at det er veldig trist for D’Agostino, men vet samtidig at det finnes alternativer om noe skulle skje med Salvesen også.

– Det naturlige er Samuel Adegbenro, sier Jensen.

Nigerianeren har spilt mest ving i karrieren, men var spiss i Sverige for et par år siden. Da endte han som toppscorer i Allsvenskan – selv om han selv han understreket at rollen hans var ganske fri. Det var på ingen måte slik at han sto oppi stopperne uten å bevege seg ut mot kantene.

Nicholas D’Agostino er forøvrig ikke den eneste i Viking som er ute med skade. Landsmannen Gianni Stensness mister resten av året med korsbåndskade. Flere andre har mindre skader.

Kanskje for høyrebackene

Kristoffer Løkberg er på vei tilbake etter en leggskade, mens begge høyrebackene også er på bedringens vei.

- Både Sondre Bjørshol og Herman Haugen kan rekke kampen mot Molde. Vi jobber inn mot det, men det er i grenseland, sier Øen Grova.

Bjørshol slo opp en skade i hamstringen. Disse er lunefulle, men man vil teste ham mer ut over i uken. Haugen sliter med lysken, men trente alternativt med ball mandag.

Saken oppdateres …