Vikingbørsen: Bare en sjef i Stavanger

5

Patrik Gunnarsson

Fikk virkelig tøffe arbeidsforhold da de fleste sjansene til Sandefjord kom på overganger. Kan ikke lastes for noen av målene til rødtrøyene.

6

Yann-Erik de Lanlay

Åpnet scoringsshowet selv som vikar for den relativt ferske måltyven Sondre Bjørshol. Offensiv i posisjoneringen og en viktig brikke i det etablerte angrepsspillet til Viking. Ble erstattet av Sondre Langås de siste 31 minuttene.

5

Djibril Diop

Litt trøbbel med noen av de raskeste Sandefjord-spillerne. Fikk også en avblåsning mot seg i 16-meteren etter 56 minutter på grunn av holding i feltet. Mye hvilte på kollegaen Brekalo.

6

David Brekalo

Endelig var kongen tilbake vil nok supporterne si. Svarte med å holde Daddy Boy i sjakk i de fleste dueller og var som alltid sterk i duellspillet.

5

Shayne Pattynama

Ble litt anonym offensivt i første omgang ettersom det var de Lanlay som ble med på det som skjedde offensivt. Ballene mot Tripic gikk heller ikke innom venstrebacken. Gjorde seg ikke bort, og ble mer involvert framover i andre omgang. Det var lite etablerte forsvar for de mørkeblå.

6

Joe Bell

Raske beslutninger og baller, som alltid. Sliter likevel litt med å finne den helt nye midtbanedynamikken med to sittende på midtbanen. Tatt av med 31 minutter igjen til fordel for Patrick Yazbek.

5

Markus Solbakken

Er litt i samme situasjon som Bell. Det mest negative er ikke noen konkrete involveringer, men mangler mangel på dynamikk i noen av de taktiske situasjonene. Var nok litt for aggressiv i forkant av Sandefjords 2-2-scoring. Hadde også et skudd langt over målet.

5

Harald Nilsen Tangen

Fikk ikke den kampen han håpet på. To fine forsøk på å spille Zlatko Tripic gjennom, der ett av dem førte til nettkjenning. Dessverre for Nilsen Tangen ble det avblåst for offside etter VAR-sjekk. Ble litt anonym utenom duellspillet, som ikke er hans sterkeste side. Byttet ut til fordel for Sondre Auklend med 22 minutter igjen.

5

Sander Svendsen

Mye løping og lite gevinst for 26-åringen. Det meste skjedde på motsatt kant, og med 31 minutter igjen kom Samuel Adegbenro inn for ham.

7

Lars-Jørgen Salvesen

To mål og gode løp for å legge press på Sandefjords bakerste ledd. Får godt betalt for den gode dynamikken med Tripic.

7

Zlatko Tripic

Kapteinen og hærføreren var involvert i mye. Både målgivende og en annullert scoring. En utrolig sterk kamp fra begynnelsen til siste dommersignal. Involvert i det aller meste Viking skapte framover på banen, og selvsagt noen enorme løp hjem til egen halvdel for å hindre Sandefjord-sjanser. Vikings klart beste i kampen.

6

Samuel Adegbenro

Inn for Sander Svendsen som høyre kant etter 59 minutter. Bidro med 4-2-scoringen og var en positiv sprut fra han kom inn. Prøvde å skape mye og har et gigantisk toppnivå inne som ikke har kommet fram ennå.

6

Sondre Langås

Inn for Yann-Erik de Lanlay som høyre back etter 59 minutter. Gjorde en god jobb, og fikk noen fine samspill med Adegbenro mot slutten av kampen.

5

Patrick Yazbek

Inn for Joe Bell som midtbanespiller etter 59 minutter. Ble et veldig defensivt innhopp for australieren.

-

Sondre Auklend

Inn for Harald Nilsen Tangen etter 78 minutter. For kort spilletid til karakter, men bidro godt til Samuel Adegbenros scoring.

Ubenyttede reserver: Arild Østbø, Jone Nygård Berg, Jost Urbancic, Viljar Vevatne, Felix Taraldset.