Keeperen jubler over arbeidsforholdene

Stavanger — Den islandske landslagsmannen sto lenge bakerst hos et lag med lekkasje. 18 mål gikk inn på de første ni kampene. To baklengs per kamp er ikke et snittall man kan ta gull med.

Et tall langt under ett innsluppet per kamp er definitivt det!

Men hva har egentlig skjedd med Viking bakover på banen? Hvordan kan en så stor forvandling forklares?

– Etter de første åtte-ni kampene satte vi oss ned sammen for å gå gjennom hva som hadde skjedd. Vi lekket som ei sil. Så begynte vi umiddelbart å jobbe enda mer med det. Både i øvelser kun med de fire bakerste, men også med midtbanespillerne inkludert. Det ble lagt mer vekt på hvilke soner en eventuelt kan slippe til skudd fra og hvor angriperne skal ledes. Resultatet er at det ikke er så åpent mer, sier Gunnarsson.

Tallene lyver ikke

For dette handler først og fremst om en kollektiv forbedring, mener keeperen.

– Det gjør jobben mye enklere for meg når laget jobber som en defensiv enhet foran.

Arbeidsforholdene har kort og godt blitt bedre. Langt bedre.

– Hverdagen er mye lettere for meg som keeper nå. Når spillerne foran deg gir deg rett støtte, samtidig som de er stinne i selvtillit, gjør det meg bedre også. Dette handler først og fremst om et lag som har blitt bedre sammen.

Tallenes tale viser også en enorm forbedring om du brekker det hele videre ned i statistikkens verden.

– I de første kampene slapp vi i snitt motstanderne til med fire skudd per kamp. Nå er det tallet nede på tre. En reduksjon på 25 prosent utgjør en stor forskjell, sier trener Morten Jensen – og fortsetter:

– Det vi nå ser defensivt kan mest av alt sammenlignes med slik vi framsto høsten 2021, mener treneren.

Resultatet er poeng. Mange poeng. Viking tok flest av alle høsten Jensen sikter til. Trenden nå er like klar. Viking har tatt 34 av de 36 siste mulige poengene. Bak der følger Tromsø IL med 28 og Molde med 24. Bodø/Glimt har kun tatt 18 poeng i samme tidsrom.

I de første kampene slapp vi i snitt motstanderne til med fire skudd per kamp. Nå er det tallet nede på tre. En reduksjon på 25 prosent utgjør en stor forskjell. — Morten Jensen

Et lag som skal vinne Eliteserien må evne å stenge igjen bakover. 25 baklengs har vært fasit over en hel sesong de siste to årene. Rosenborg er gjerrigste lag over et år i løpet av de siste ti årene. i 2017 slapp de kun inn 17. Trenden over tid viser at det som regel er laget med færrest innslupne som vinner serien til slutt. Best i klassen til nå er Tromsø med 21 baklengs, men de scorer samtidig uvanlig få mål i forhold til hva et vinnerlag i Eliteserien pleier å gjøre.

Trener Morten Jensen er uansett meget godt fornøyd med jobben som er gjort med å stramme til Viking bakover.

– Vi er langt mer samspilte og har brukt enormt mye tid på det i treningsarbeidet også. Nå har vi fått bort de personlige feilene som preget oss i starten. Alle spillerne har også blitt bedre individuelt bak der, samtidig som midtbanen også er bedre til å forsvare seg. Da evner vi også å stå høyere som lag, sier treneren.

Viking brukte også uhorvelig mye tid på å terpe forsvar i vinter, men fikk ikke like godt betalt i starten. Jensen mener det er fordi denne biten av spillet tar tid. Det handler om relasjoner.

I en moderne fotball må en også ofte bygge på ny fra grunnen. Tiden hvor Arsenal stort sett stilte med de samme fem bakerst i 15–20 år ser han som svunnen.

– Forsvarsspillet er noe som må bygges på nytt foran hver sesong, sier treneren.

[ Viking-stjernen tilbake på trening ]

– Årets vanskeligste kamp!

Om det ser like pottetett ut mot Sandefjord på søndag gjenstår å se. Det er selvsagt håpet. Jensen rangerer likevel oppgjøret som overraskende tøft sett ut ifra tabellen.

– Årets vanskeligste kamp, kanskje! Det mener jeg fordi alle forventer at det skal bli enkelt etter det som har skjedd og 2–0 i Haugesund sist. Det blir det ikke. Sandefjord er gode. Et ballbesittende lag som er vanskelige å møte. Dette blir fort også en tålmodighetsprøve.

Trener Morten Jensen peker på flere grunner til at Viking har tettet igjen bakover. (Paul Henrik Gaalaas-Hansen)

Keeper Gunnarsson ser uansett veldig fram til oppgjøret.

– Vi gleder oss til Sandefjord etter et godt derby sist. Vi fikk en utrolig støtte fra tribunen og nå får vi spille foran de som ikke var i Haugesund også. Forhåpentligvis kan vi gi dem en like god opplevelse og følelse.

Også keeperen advarer mot en motstander i desperat poengnød.

– Et vanskelig lag å møte. De ønsker å spille fotball og er glade i å beholde den i laget. Om vi gjør vår greie, med kvaliteten vi har, skal det selvsagt være mulig å slå dem. Men det blir vanskelig. Nettopp fordi dette er en kamp alle forventer vi skal vinne greit.

Viking har noen skadeproblemer før kampen og det kan være duket for Sondre Langås på høyre back – i alle fall i deler av kampen.

Torsdag ble også Nicholas D’Agostino drillet som midtspiss – uten at Morten Jensen vil si om det ligger an til et spissbytte.

– Vi har skiftet i flere av rollene i løpet av treningsuken, avslutter han.

[ Skadesmell for Viking: Langås kan bli redning i ny posisjon ]