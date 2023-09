Dette sier Viking-spissen om situasjonen

Stavanger — 889 minutter med fotball i Eliteserien. 220 minutter med cupfotball. Totalt har beholdningen vært fire mål og seks assister i begge turneringer. Mannen med den distinkte hestehalen fra Gold Coast i Australia hadde nok ventet seg mer enn 47 prosent av tilgjengelige minutter på banen i serien. Det innrømmer han.

– Så har jeg spilt langt færre minutter som midtspiss enn jeg hadde ønsket.

Selv om han trives veldig godt i sin nye hjemby legger han ikke skjul på at situasjonen rundt spilletiden ikke er optimal for en mann som snuser på plass i landslagstroppen. Minutter på banen er viktig for ham.

– Det er vanskelig. Du ønsker selvsagt å spille så mye som mulig. Slike ting spiller så klart inn i forhold til landslagsplass. Samtidig er alt opp til meg selv, sier D’Agostino til RA.

Adegbenro endrer bildet

Konkurrenten Lars-Jørgen Salvesen, som kom inn ikke så lenge etter D’Agostino, har stort sett gjort beslag på spissplassen. Først ankomne D’Agostino sa den gangen at han ikke var overrasket over at nok en spiss ble kjøpt inn. Han hadde ventet det og ønsket konkurransen velkommen.

Den har blitt tøff. I tøffeste laget i favorittrollen som midtspiss.

Mange av minuttene har kommet i en litt uvant rolle som ving. Med Samuel Adegbenro lånt inn blir det fort færre sjanser der også framover.

– Det har du nok helt rett i. Jeg anser at mulighetene for spilletid ut denne sesongen nå først og fremst vil være som midtspiss.

Samtidig vil han ikke sutre. Han forstår veldig godt at trenerne ikke vil endre for mye på noe som har tatt Viking til tabelltoppen.

– Salvesen scorer og spiller bra. Det aller viktigste er å få det beste ut av hele laget.

Konkurrenten med lys hestehale har kvittert ut sju mål på 20 seriekamper. Han har også en scoring på to cupkamper. Samtidig har kristiansanderen vært mye mer involvert. 83 prosent av tilgjengelige minutter har han grabbet til seg.

Effektiviteten til begge spissene kunne sannsynligvis vært høyere ut fra hvor mange sjanser de har kommet til. Begge er inne på topp-ti-listen hos statistikksiden Sofascore over store misbrukte sjanser i Eliteserien. Salvesen ligger på 4. plass med elleve store misser. D’Agostino er på 7. plass med ti misser. I oversikten over hvem som avslutter oftest i serien finner du Salvesen på 4. plass og D’Agostino som nummer 12. Selv om begge er gode er det liten tvil om at det også er litt løskrutt i begge kanoner. Ingen av dem har vært i kategorien brennhete foran mål.

Ser flere muligheter på sikt

Når RA utfordrer D’Agostino om veien videre forsikrer han at det ikke er slik at telefonen går varm til agenten for å finne en ny klubb hvor han kan spille førstefiolin til neste sesong. Langt ifra. Han ser på det store bildet.

– Jeg prater selvsagt med agenten min, men vi er begge enige om at Viking er det beste stedet i forhold til utviklingsmuligheter for meg nå. Antall minutter er veldig viktig, men det smarteste jeg kan gjøre er å jobbe så hardt jeg kan på feltet hver dag.

Han evner også å se det litt større bildet. Hver eneste trepoenger Viking sikrer seg de neste ni kampene er et steg nærmere en plass i et gruppespill i Europa i 2024. Skjer det vil dørene stå vidåpne for å kunne bidra mer. Terminlisten vil bli langt tettere og mer rotasjon blir nærmest en selvfølge.

– Jeg ser veldig lyst på mulighetene om vi kommer oss ut i Europa. Spill der var noe av det viktigste i forhold til at jeg ønsket en overgang til Viking. Samtidig er det ni kamper igjen av sesongen. Mye kan skje.

– Er du overrasket over at dere ligger hvor dere gjør nå etter 11. plass i fjor?

– Nei. Egentlig ikke. Dette laget ledet serien i fjor sommer. Så ble et par viktige brikker solgt. Jeg skjønte at Viking sannsynligvis var et mye bedre lag enn hva høsten i fjor viste. Det er heller ikke slik at jeg ikke gjorde mine undersøkelser på forhånd. Jeg så mye på video i fjor og snakket også med spillere jeg kjente.

D’Agostino innrømmer samtidig at han kanskje ikke trodde det skulle snu såpass fort som det gjorde. Viking har gått fra resultater som en dumpekandidat til å sanke poeng i skyhøyt gulltempo på under ett år.

– Merker du som utenforstående at byen koker over i håp etter 32 år uten seriegull?

– Du merker veldig godt at det er en voldsom «buzz» rundt klubben utenfor banen. Det er ingenting vi ønsker mer enn å gjøre folk glade. Skal det skje handler det likevel om å holde kursen. Vi må fortsette med gode prestasjoner i hver kamp. Alt handler egentlig om å være konsistente framover, avslutter D’Agostino.

