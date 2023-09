Viking-stallen snart verdsatt til en kvart milliard

Stavanger — En fotballspiller er selvsagt aldri verdt mer enn hva kjøpende klubb er villig til å betale. Samtidig er det liten tvil om at det knytter seg stor interesse til vurderingene som blir gjort av det tyske fotballnettstedet Transfermarkt – som er blant de mest besøkte av sitt slag i verden.

Den siste tiden har pilen pekt rett opp verdimessig for en skokk av Vikings spillere. Det er både som følge av kjempebudene på Markus Solbakken og David Brekalo, men også på grunn av sportslig suksess.

Regner en sammen antatt verdi på spillerne Viking eier akkurat nå er antatt verdi på drøye 230 millioner kroner. Nesten en kvart milliard!

– Jeg er helt enig i at verdien på troppen vår har økt kraftig i det siste. Det har vi også sett i form av budene som har kommet inn. Ser du vurderingen i sammenheng med at det vi har prestert sportslig, og at det norske markedet generelt er i en oppsving, stemmer dette bra. Dette er en trend jeg synes går i riktig retning, sier Nevland til RA.

Sammensatt

Han peker på at verdien på en spiller er sammensatt. Sportslige prestasjoner er viktigst.

– Så har alder noe å si. Jo yngre, dess dyrere. Slik er det som regel. Det er de to viktigste faktorene for å sette en pris.

– Hvor reelle er verdiene til Transfermarkt egentlig?

– De er definitivt ikke fullstendig på jordet! Det er verdier som er sammenlignbare. Det er også dynamisk. Verdiene beveger seg opp og ned etter prestasjoner, tabellplassering og sikkert litt prestasjoner for landslag. Så er det noen faktorer rundt spillere et slikt nettsted egentlig ikke har grunnlag for å vite så mye om.

Sjefsspeider Sebastian Brydegaard og sportssjef Erik Nevland kan slå fast at verdien på spillerstallen i Viking er raskt stigende. (Espen Iversen)

– Bruker dere dette selv som et utgangspunkt når dere speider på nye spiller?

– Ja. Vi bruker Transfermarkt aktivt selv. Er det en spiller vi selv synes er veldig spennende, men oppført med en verdi på fem millioner euro her, så vet vi at dette blir veldig vanskelig for oss.

Nevland antar at de aller fleste klubbene i Europa har blikket på dette nettstedet.

– Både agenter og klubber sjekker der. Det er en god kilde. Så har vi også andre plattformer hvor vi kryssjekker for å få en idé om forventet pris.

– Som hvilke?

– Wyscout og TransferRoom.

Viking fikk i forrige overgangsvindu bud som ville smadret overgangsrekorden til klubben på David Brekalo. Også Markus Solbakken var gjenstand for flere store bud.

– Hvem anser dere som mest salgbare og attraktive bak dem?

– Det er alltid vanskelig å si. I Markus Solbakkens tilfelle endret dette seg jo enormt fort. Slik det ser ut nå er kanskje Sondre Langås og Patrick Yazbek de som har de mest interessante profilene i forhold til ting som alder. Samtidig er det vanskelig å slå ting fast om etterspørsel.

Nevland minner også om rekordsalget av Daniel Karlsbakk til Heerenveen i vinter.

– Han var på ingen måte var så høyt verdsatt av Transfermarkt som den reelle overgangssummen endte på. Det viser at dette er en god indikator, men ingen fasit.

Ingen regnskapsteknisk betydning

Økonomisjef Markus Grass i Viking er også enig i at stallen til Viking nok har hatt en kraftig økning i verdi den siste tiden. Samtidig peker han på at det ikke betyr noe rent regnskapsmessig for klubben.

Det hele blir nærmest litt som en urealisert gevinst å regne.

– Regnskapsteknisk forholder vi oss ikke til summer før et aktuelt salg skjer. Samtidig er antatt verdi på våre spillere knallviktig i forhold til hva vi faktisk kan bruke på å kjøpe nye spillere for. Dette handler om satsinger med tidshorisonter på tre til fem år framover. Hver gang vi kjøper en spiller forskutterer vi en satsing. Så avskrives investeringer over spillernes kontraktslengde, avslutter Grass.

---

FAKTA

Transfermakt: Tysk fotballnettsted som ble åpnet i 2000. Et av de største i sitt slag i verden som blant annet er kjent for å vurdere pris på fotballspillere.

Dette gjøres via en metode som tar hensyn til flere modeller for prising. En hovedfaktor er diskusjonene blant nettstedets medlemmer.

Verdien som settes må selvsagt ikke blandes med overgangssummer. En reell verdi på en spiller i et salg er alltid hva en kjøpende klubb er villig til å betale.

Målet er å spå verdien til en spiller i et åpent marked. Flere faktorer spiller inn. Dette kan være skader, alder, salgspotensial, suspensjon, kontraktslengde, klausuler, form i klubblag/landslag, utviklingspotensial, liga, erfaring, trender i markedene, lønn, spillernes egne ønsker og klubbens ønsker rundt salg.





Slik vurderer Transfermarkt verdien på dagens Viking-tropp (summer i Euro):

David Brekalo 3.500.000

Markus Solbakken 2.500.000

Patrick Yazbek 1.800.000

Joe Bell 1.000.000

Nick D’Agostino 1.000.000

Patrik Gunnarsson 1.000.000

Harald Nilsen Tangen 900.000

Lars-Jørgen Salvesen 800.000

Zlatko Tripic 750.000

Sander Svendsen 700.000

Djibril Diop 700.000

Gianni Stensness 700.000

Shayne Pattynama 600.000

Samuel Adegbenro 550.000

Sondre Bjørshol 350.000

Sondre Auklend 350.000

Sondre Langås 350.000

Jost Urbancic 300.000

Herman Haugen 300.000

Kristoffer Løkberg 250.000

Yann-Erik de Lanlay 250.000

Viljar Vevatne 250.000

Arild Østbø 200.000

Magnus Rugland Ree 200.000

Total anslått verdi på stallen som er i klubben nå er 19,3 millioner euro – eller litt over 221 millioner kroner

NB! Trekker du fra Samuel Adegbenro (eid av Beijing) – og legger på verdien fra spillere som utlånte Mai Traore (400.000), Edvin Austbø (350.000), Lars Erik Sødal (150.000), Simen Kvia-Egeskog (250.000) og Kristoffer Paulsen (50.000) – blir Transfermarkts anslåtte verdi totalt på 19,95 millioner euro for Viking-stallen. Det er snaue 230 millioner kroner.

