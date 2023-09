Skadesmell: Langås kan bli redning i ny posisjon

Stavanger — Fra før er det kjent at Sondre Bjørshol ikke kommer til å spille helgens kamp. Han sliter med en hamstringskade og måtte gi seg før full tid mot FKH – etter å ha kommet inn som innbytter. Skaden kom først mot VIF, men ble slått opp igjen i derbyet. Nå er man usikre på hvor lang tid han er ute.

I troppen mot FKH var ikke konkurrenten Herman Haugen. Han har slitt med en lyskeskade. Medisinsk ansvarlig og fysisk trener Halvard Øen Grova i Viking fortalte onsdag til RA at han håpet at Haugen kanskje kunne blir klar til denne serierunden.

Slik blir det ikke. Torsdag var han i gymmen, mens resten av laget trente.

– Han er uaktuell til møtet mot Sandefjord, slår trener Morten Jensen fast overfor RA.

Terpet med Langås

Dermed må Viking tenke alternativt. Mot FKH startet Yann-Erik de Lanlay på backen. Har også gjort flere gode innhopp der før. Samtidig trente han ikke torsdag. Vaulen-karen har også hatt sine stadige skadeutfordringer de siste årene og tas ekstra hensyn til i intensitetsstyringen.

– Det var avtalt at han ikke skulle trene i dag, men vi regner med at han er klar til helgen, sier Jensen.

Uansett kan Sondre Langås, som sist helg vikarierte som stopper med bravur, bli en løsning. Han har tidligere spilt mye høyreback for Ranheim – selv om det er en stund siden sist.

– Det stemmer at løsningen nok finnes i ham eller de Lanlay. Om det blir Langås vil vi ha Norges raskeste høyreback, sier Morten Jensen – og hevnviser til målinger på en maksfart på 36 kilometer i timen.

Brekalo sto også over

Jensen er helt avslappet om han må kjøre inn trønderen i posisjonen.

– Det klarer han fint – selv om det er en stund siden sist han spilte back.

David Brekalo trente heller ikke torsdag, men det var avtalt på forhånd at han skulle stå over denne økten etter å ha trent mer eller mindre som normalt onsdag. Tåskaden hans er langt bedre og det er ventet at han blir klar til å møte Sandefjord.

Sloveneren var også på tur med landslaget før kampen mot FKH og ingen er spesielt redde for hans form.

Viking leder Eliteserien med to poeng foran Glimt med ni runder igjen å spille. Det er solgt over 10.000 billetter til søndagens kamp mot Sandefjord allerede.

