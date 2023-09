Nilsen Tangen åpner opp om det vonde utenfor banen

Stavanger — Han ble speidet på av klubber som Bayern München allerede som 15-åring. Lysluggen fra SIF var noe helt utenom det vanlige. En spiller som kunne vende vekk motspillere inne i en telefonkiosk. Noe så unorsk som en ekte tier. En som fikk ting til å skje med frekke stikkere og smarte valg – nesten samme hvor tett han ble markert.

Noen tur ut til et akademi i utlandet ble valgt bort til fordel for Viking, trygghet og hjembyen. Han spilte stort sett på alle de aldersbestemte landslagene og ble tidlig tatt opp i A-stallen til Viking, men slet med å slå gjennom. Det ble med to innhopp i 2018 og 2019.

Det er både noen år og noen kilo med muskler siden Harald Nilsen Tangen debuterte for Viking mot Jerv sommeren 2018. (Carina Johansen/NTB)

2020 var også et ganske tørt år selv om det gikk bedre. Fem kamper i serien ble fasiten. Så skjedde det noe den påfølgende vinteren. Etter å ha kjent på motgang bestemte han seg for å gi jernet. Gi et gjennombrudd hjemme i Viking et siste forsøk. Muskelkiloene gikk på. Han ble brått voksen – og krevde sin rett på banen. Det store gjennombruddet i 2021 ga 27 kamper, fem mål og to målgivende pasninger.

Det ble snakket om en spiller som fort var neste storsalg ut. Så ble 2022 overraskende nok et gigantisk antiklimaks. Full brems. Både for klubben og spilleren. Det ville seg ikke. Stortalentet virket igjen litt uinspirert og fraværende.

Denne sesongen har han igjen vært fast. Det har sett merkbart bedre ut. Lysluggen har vært en del av en midtbane som har tatt Viking til delt serieledelse. Da Joe Bell ble handlet inn ble han likevel vraket på direkten.

– Hva mener du om det?

– Jeg skal innrømme at jeg ble litt overrasket. Nå har jeg spilt ganske mye og hadde kanskje ikke trodd at det var min posisjon han skulle ta. Samtidig skjønner jeg at Joe er en god spiller. Han er ikke hentet hit for å sitte på benken, sier Nilsen Tangen til RA.

Ankeret i livet er snart borte

Selv om han kanskje ikke alltid har vært på sitt aller beste, har han på ingen måte spilt seg direkte ut av laget. Bidragene har vært solide. Det har blitt litt nesten. Målene og assistene har manglet – selv om han har vært tredje sist på gange mange scoringer.

– Det er slik jeg ser på det også. Det har vært ganske mye som har gått i treverket. Jeg kunne sikkert hatt fem-seks mål med litt mer flyt. Samtidig har jeg tro på egne ferdigheter om jeg blir brukt.

Samtidig orker ikke Nilsen Tangen å hisse seg like mye opp over å bli droppet fra laget som en annen spiller av hans format kanskje normalt hadde gjort.

– Det er greit, sier Vikings nummer 21 med lavmælt stemmeleie.

Det er nemlig enda viktigere ting i livet. Et liv som ikke bare har vært enkelt de siste årene.

Fotballspillere er på ingen måte maskiner. De er mennesker som oss andre. Det som skjer utenfor banen påvirker selvsagt i sterkt grad det som skjer på den.

At Nilsen Tangen noen ganger har variert mye i prestasjoner, og i forhold til hvor inspirert og påskrudd han framstår, er lett å forstå for de som kjenner hele historien.

Far har på mange måter levd ut sin fotballdrøm gjennom meg. Nå får han ikke se hele karrieren min. Vissheten om det har gått sterkt inn på meg. Spesielt i det siste. — Harald Nilsen Tangen

I 2020 ble nemlig pappa Rune diagnostisert med hjernesvulst. Kreftsykdommen har stadig tappet ham. Nå går det ubønnhørlig mot slutten. Mannen som har vært det store ankeret i livet til Harald Nilsen Tangen er snart borte.

Han har aldri brukt det som noen unnskyldning utad og offentlig. Harald Nilsen Tangen erkjenner likevel det helt åpenbare når RA spør:

– Det har vært veldig tøft med familien. Far sliter med kreften. Jeg hadde ikke engang sittet her og snakket med deg om det ikke var for ham. Han elsker fotball og vi har vært veldig tett knyttet. Far har på mange måter levd ut sin fotballdrøm gjennom meg. Nå får han ikke se hele karrieren min. Vissheten om det har gått sterkt inn på meg. Spesielt i det siste.

Ballvirtuosen svelger tungt, og speider ut over solfylte SR-Bank Arena.

Den solen har hos ham ofte vært skiftet ut med skyer av mørkere slag de siste årene.

– Klart at dette spiller inn.

Roser Viking

Nilsen Tangen roser samtidig Viking for måten de har tatt vare på ham de siste årene – med de utfordringene han har hatt i livet som følger av det som har skjedd på hjemmebane.

– De har vært veldig fine. Gitt meg tid når jeg har behøvd det.

De som ser mange av treningene til Viking har kunnet observere at mentaltrener Frank Heggebø ofte har lagt en arm om skulderen på spilleren etter økter. Det er tydelig at klubben prøver å se helheten. Være der. RA vet også at trener Morten Jensen har dratt på sykehusbesøk til faren i det stille.

Daglig leder Eirik Bjørnø i Viking bekrefter til RA at de er godt kjent med situasjonen rundt spilleren og opptatt av å bidra hvor de kan.

– Vi har hatt en tett og god dialog med Harald de siste årene om utfordringene som har oppstått i livet hans. Det er vår jobb som klubb å være rause med den typen støtte, tid og trygghet i tilværelsen en ung gutt trenger i en slik periode. Så er det han selv som har gjort den største jobben ved å stå i dette så godt som han har gjort, sier Bjørnø.

Støtten fra Viking har også bidratt til at Harald Nilsen Tangen ikke har noe hastverk med å komme seg ut. Der andre spillere jager større oppgaver handler det for ham mer om å bli for å bli bedre. Både på banen og på innsiden.

– Jeg liker å være her for å prøve å utvikle meg mer. Ta dag for dag. Her har jeg gode mennesker rundt meg. For et halvt år siden fikk jeg også kjæreste. Hun har også hjulpet meg mye og vært veldig støttende, sier Nilsen Tangen.

Om han spiller i derbyet mot FK Haugesund, eller hvor mye han eventuelt spiller, gjenstår å se. Han er uansett klart til å bidra om muligheten kommer.

– Det blir en tøff kamp som alltid på gresset der oppe. Men vi har sett bra ut på trening.

Nilsen Tangen forteller om en avslappet gjeng som lar omstendigheter og tabell være nettopp det. Å gruble for mye over hva FKH kommer med hjelper heller ikke med en trener som leder laget for første gang.

– Vi vet veldig lite, men de kommer nok ut med fem mann bak og tre på midten. Slik har de ofte spilt i det siste og slik spiller veldig mange lag mot oss, avslutter Vikings midtbanemann.

