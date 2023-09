En suksess nesten uansett hvordan dette ender

Det kokte godt rundt Viking i 1991 også. De av oss som er så gamle at vi husker forrige gullsesong kan likevel peke på tydelige forskjeller.

En åpenbar er at i 1991 fantes det ikke sosiale medier. NRK kjørte fortsatt showet og Eliteserien var ikke spesielt hypet opp. Ei heller var det så fryktelig lenge siden sist gull i 1982. Det gjorde noe med folks virkelighetsoppfatning. Den enorme dominansen på 70-tallet, med gull i 1972, 1973, 1974, 1975 og 1979, satt fortsatt litt i hos siddiser flest. Det var fortsatt en slags selvfølge at Viking skulle tilhøre den absolutte toppen – spesielt ettersom RBKs gullalder ikke hadde startet på det tidspunktet.

Etter et gullet i 1991 er det egentlig ikke så mange ganger klubben har gått inn i siste tredjedel av sesongen med en reell gullsjanse. Til det har som regel avstanden opp vært for stor. Håpet, det virkelige håpet, har vært på en ørkenvandring som nærmest har vart i over et kvart århundre.

Noen bronsemedaljer og et par cuptitler er beholdningen. Seriegullet har det stort sett bare vært å glemme før sommer har blitt til høst. Det forjettede land har knapt vært i syne.

Selv om ingen helt virker å huske det helt, sannsynligvis fordi Viking aldri kom opp på medaljeplass på tabellen, var faktisk Viking poengmessig nærmest det helt store i 2005 under Roy Hodgson. — Espen Astor Iversen

I 1994 hadde Viking heng med sju runder igjen å spille – tre poeng bak RBK. Så raknet det. Etter 22 serierunder skilte ti poeng. Med en tredjedel av kampene igjen å spille i 2000 var det fem poeng opp og et lite håp. Det ble knust. Avstanden til RBK var ni ved serieslutt.

Selv om ingen helt virker å huske det helt, sannsynligvis fordi Viking aldri kom opp på medaljeplass på tabellen, var faktisk Viking poengmessig nærmest det helt store i 2005 under Roy Hodgson. Med åtte kamper igjen av de 26 skilte kun to poeng opp til serieleder VIF. Laget endte fem bak. Den teoretiske sjansen for gull, dog tynn, var til stede med kun to serierunder igjen det året. Uten deltakelse i Europa League kunne det kanskje ha sett annerledes ut for Viking?

Foran 2007 var håpet der. I alle fall før sesongen. VG tippet Viking som seriemester, men det endte med sju poeng opp til Brann og bronse. Med en tredjedel igjen av sesongen var avstanden to poeng.

Sakte med sikkert gled Viking inn i en slags dvale etter dette. Den neste medaljen kom i 2021. Med en tredjedel igjen av sesongen skilte fem poeng opp til Bodø/Glimt. Det ble seks og ny bronse.

Mageplasket i 2022 er nå erstattet av det beste utgangspunktet klubben har hatt siden laget ledet klart med en tredjedel igjen av sesongen i 1991.

Poenglikhet med Glimt i toppen. Et høyst reelt håp om gull.

En tur på stadion avslører at det mange ikke vil snakke om – i fare for en såkalt «jinx» – lever i beste velgående. Drømmen og håpet er så sterkt at en nærmest kan kjenne eimen av gullhåp i nesen når Felt O drar på. Det er helt Klondyke-tilstander allerede i Stavanger. At tusenvis drar på bortekampene, og halve Haugesund stadion blir kjøpt opp av Siddiser, sier egentlig alt.

Det er dette håpet og drømmen Viking lever av. Fellesskapet og opplevelsene som følger med er selve grunnen til at folk elsker fotball og for at Viking er til. Det handler om stolthet, lokalpatriotisme og håp om noe enda større

Selv om Viking skulle rakne helt i avslutningen våger jeg meg utpå med følgende:

2023 har vært en braksuksess uansett.

Dette er nemlig året det reelle håpet om det helt store kom tilbake til Stavanger.

På alvor.

