Derfor drøyer det med de Lanlay

Stavanger — Når noen i startoppstillingen mangler, enten det har vært indreløpere, sentrale midtbanespillere eller backer, har Vikings trenere stort sett pekt først på Vaulen-karen denne sesongen.

Selv om den tidligere vingen lenge har ønsket, og pekt på viktigheten av en fast rolle, har han stort sett løst oppgavene meget bra i alle posisjoner. Skadene har heller ikke vært så hyppige som i mange andre sesonger.

Totalt 15 kamper og ti starter har det blitt i Eliteserien i 2023.

At det er en stor verdi i å ha en slik rutinert spiller er det liten tvil om. Viking har for lengst kommet med et tilbud om en ny avtale, men noen enighet er det fortsatt ikke.

– Det har vært litt fram og tilbake rundt det med «Yanni», men vi har en god dialog, sier sportssjef Erik Nevland til RA.

– Er kontraktslengde et sentralt tema for at det ikke er noen enighet ennå?

– Kontraktslengde og lønn – slik det stort sett alltid er i slike forhandlinger.

Vil si minst mulig

Selv har ikke de Lanlay hatt lyst til å si så mye om framtiden som spiller i Viking. Da RA snakket med ham om temaet under treningsleiren i Algarve i vinter pekte han på at han fortsatt nyter hvert sekund av det å være fotballproff – 13 år etter debuten for de mørkeblå. Dialogen med Viking ville han legge lokk på – og ba om respekt for det.

I ettertid har den tidligere landslagsspilleren stått på sitt og skygget unna temaet de gangene RA har forsøkt å grave litt rundt eventuell utvikling i saken.

Det handler om kontraktslengde og lønn – slik det stort sett alltid er i slike forhandlinger. — Erik Nevland

Da RA spurte ham etter onsdagens trening var han heller ikke sugen på å si altfor mye om situasjonen, men avviser at det er andre lag i bildet. Han har nå lenge hatt rett til å snakke med hvilke klubber han vil om neste år ettersom det er mindre enn seks måneder igjen av den løpende avtalen.

– Jeg ønsker selvsagt slike ting avklart så fort som mulig, men stresser ikke. Ut over det vil jeg si så lite som mulig, sier de Lanlay.

Rolige rundt Pattynama

De Lanlay er ikke den eneste i A-troppen som fortsatt er på utgående avtale. Shayne Pattynama er i samme båt og har også fått et tilbud av Viking.

Han fortalte nylig til RA at han nå også sitter med konkrete tilbud fra andre klubber.

– Vi har gitt Shayne et tilbud, men ikke fått noen respons på det. Samtidig er vi rolige rundt dette. Vi vet at han trives godt her, men at han også har andre muligheter. Så får vi se, sier Erik Nevland til RA.

Sportssjefen må også ta hensyn til at det akkurat nå er elleve utenlandske spillere med kontrakt i Viking. Grensen er på ni, men med Mai Traoré ute på lån og Gianni Stensness ute med korsbåndsskade er problematikken løst ut denne sesongen.

NB! Viking har skadeutfordringer på Kristoffer Løkberg og Sondre Bjørshol foran helgens derby mot FKH på bortebane.

– Jeg sliter med noe i leggen og skal ta MR-bilder torsdag, sier Løkberg.

Bjørshol holdt seg stort sett på sykkel onsdag. Det er hamstringen hans som skaper seg igjen og han forteller at han er usikker, men håper å rekke kampen.

