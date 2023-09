Skifte i FKH: Aner ikke hva som venter

Etter en årrekke i rollen tok Jostein Grindhaug steget bort fra trenerrollen hos Haugesund – etter press fra spillergruppen. Inn som midlertidig trener kom søndag akademisjef Sancheev Manoharan (37).

I praksis betyr det at Viking ikke kan forberede seg på den direkte «peisa på»-fotballen naboen i nord har stått for i lang tid. Plutselig ble usikkerheten før oppgjøret en helt annen for de mørkeblå.

– Det blir veldig spennende å se hva som kommer. Dette var overraskende. Vi kjenner heller ikke til den nye trenere annet enn at han kommer fra akademiet deres. Da er han nok fan av en ungdomslinje. Jeg regner med at de stiller ganske ungt mot oss. Hele tankesettet går jo på det, sier Morten Jensen til RA.

Dansk skole

Sancheev Manoharan har lang fartstid fra akademier i dansk fotball. Blant annet var han ti år i AGF. Det var han som tok over jobben til dagens Viking-speider Sebastian Brydegaard i FKH.

FKH beskriver ham som en tydelig leder.

– Han har vel ikke trent et A-lag før, men kommer fra den danske skolen. Da vil det ofte bety ballbesittelse og frispilling. Jeg tror det blir en stor endring fra «peis på»-stilen. De vil nok i større grad spille seg ut bakfra og med høyere risiko, sier Jensen.

Om det vil passe Viking ekstra godt vil han ikke spekulere for mye i, men konkluderer med at naboen på andre siden av fjorden har et godt akademi.

Det som er sikkert er at Viking ikke kan bygge treningene denne uken for mye opp rundt hvordan de forventer motstanderen skal opptre og spekulere for mye i hvem som vil starte.

– Vi kommer ikke til å ta mye hensyn til FKH. Så registrerer vi at de har byttet hele trenerteamet – inkludert Even Sel – og sikkert tatt inn noen som er dyktige. Det høres ut som om dette er noe som har pågått i lang tid, sier Jensen.

Helt ukjent blir det likevel ikke i forhold til kvalitet på spillere.

– Vi kjenner mannskapet til FKH og har god kontroll på spillerne. Jeg tror ikke man kan revolusjonere noe helt på en uke, sier Jensen.

Han ser også at det er grunn til å tro at et skifte kan gi et løft.

– Vi hadde vist hva som ventet med Jostein Grindhaug. Dette kan gi laget ny energi. Det er en ny stemme på benken og på feltet. Så er det selvsagt slik at disse oppgjørene lever sitt eget liv uansett.

God kok

Derbyet kommer nærmest til å bli en hjemmekamp på bortebane for Viking. De 1500 billettene klubbene fikk ble revet bort på kort tid. Etterpå har Stavanger-folket kjøpt opp seksjonene rundt bortefeltet. Det spekuleres i at så mange som 3000 siddiser tar turen opp for å følge et gulljagende Viking.

– Vi kommer til å få god støtte. Så blir det sikkert gøy for FKH-spillerne også, sier Jensen.

Viking-spillerne fikk langhelg på grunn av landslagspausen, men trener hver dag denne uken. Hele gjengen er ikke samlet før alle er tilbake fra internasjonale oppdrag senere i uken.

– Vi må ta en opptelling da, men skadesituasjonen ser bra ut. Sondre Auklend er også tilbake fra feltet og ser frisk ut. Så er Edvin Austbø lånt ut til Ulf, oppsummerer Jensen.

