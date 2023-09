Austbø blir lyseblå

Vinduet for å låne spillere som er 22 år og yngre stenger nå og Sandnes Ulf gikk allerede forrige uke på frierferd for å sikre seg Edvin Austbø (18) ut sesongen.

Viking lot til slutt spilleren selv ta valget om å forlate Jåttåvågen. Etter en samtale med Bjarne Berntsen mandag bestemte han seg.

– Det blir utlån og spilletid er selvsagt hovedgrunnen, skriver Austbø selv til RA.

Både sportssjef Erik Nevland, og daglig leder Øystein Elvestad i Sandnes Ulf, bekreftet like etter at overgangen var i orden.

– Vi har akkurat signert papirene, sier Nevland.

Mange ventet seg at Austbø skulle få sitt store gjennombrudd i Viking denne sesongen, men vingen har slitt med å få spilletid i et lag som jakter seriegull. Da Samuel Adegbenro nylig ble lånt inn fortalte han RA at han ikke var avvisende til å bli lånt ut til OBOS-ligaen for å få spilletid.

Ingen tok sjansen

Noe utlån ble det dessverre ikke for Vikings Magnus Rugland Ree (19). Ingen klubber hadde plass, eller våget å ta sjansen, på et av landets største keepertalenter i dette vinduet.

Viking håpet i det lengste å finne en interessant klubb i OBOS-ligaen eller 2. divisjon hvor Rugland Ree kunne lånes ut for utvikle seg på et høyere nivå. De har også vært proaktive.

Keepertrener Kurt Hegre har nærmest trålt kamprapporter på let etter skader på nivå to og tre den siste tiden. Hegre har lenge ment at et utlån i høst var viktig å få til for unggutten som bidro sterkt til å hjelpe Norge til semifinalen i U19 EM i sommer.

Nå må han bli ut sesongen i Viking for å trene med Patrik Gunnarsson og Arild Østbø – samtidig som han skal prøve å rykke opp med Viking 2 i 3. divisjon.

Rugland Ree ble i utgangspunktet lånt ut til Levanger tidligere denne sesongen, men da det kom til stykket fikk han ikke spille i 2. divisjon. Da kalte Viking ham tilbake.

– Hvor ødeleggende er det for et slikt talent å ikke få spilletid på et høyere nivå?

– Ikke nødvendigvis ødeleggende, men det ville vært bra for Magnus å spille i 2. divisjon eller høyere oppe nå, sier Nevland.

Sportssjefen peker samtidig på at treningshverdagen er god. 2-laget er også sterkt – selv om det er 3. divisjon. Samtidig skulle gjerne Viking sett at han fikk en tøffere kamphverdag. Snart to meter høye Rugland Ree har nemlig de fleste forutsetningene for å bli den neste i det som er en lang tradisjon med svært gode egenproduserte keepere i mørkeblått.

– Dette er en spiller vi har enormt stor tro på. En vi ønsker skal bli førstekeeper i Viking – eller i alle fall konkurrere om det på et tidspunkt, sier Nevland.

Selv kunne Rugland Ree også tenkt seg en enda tøffere utfordring.

– Det hadde vært et naturlig steg å ta nå, men for min del er det litt det samme om det blir nå i slutten av denne sesongen eller fra neste år. Treningshverdagen er god her. Jeg hadde ikke vært keeperen jeg er uten den. Samtidig er det kanskje greit å bidra til å rykke opp med Viking 2 når det ble som det ble, sier spilleren til RA.

Tålmodig

Et opprykk til 2. divisjon vil også gi en helt annen kamphverdag i egen klubb neste sesong. Da kan det selvsagt være at Viking ikke er like aktive i å lete etter en klubb som vil ha ham på lån neste år.

Magnus Rugland Ree blir værende i Viking ut sesongen - selv om klubben gjerne skulle sett at han fikk spilletid i OBOS-ligaen eller 2. divisjon. (Espen Iversen)

Selv er Rugland Ree tålmodig. Han innser at et keeperliv er annerledes enn for utespillere. Alt handler om timing i en tilværelse hvor en normalt verken skifter mye underveis i kamper eller mange ganger i løpet av en sesong.

– Det er keepergamet. Du må stå mer i det enn hva en utespiller må. Være klar når en sjanse byr seg. Samtidig har vi også ofte lengre karrierer. Ting skjer ofte fort i fotball. Jeg vil ikke stresse for mye, sier unggutten.

