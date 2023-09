Solbakken debuterte for Norge

Markus Solbakken kom inn med 29 minutter igjen av landskampen mot Jordan og fikk debuten med flagget på brystet. Det skjedde samtidig som Jørgen Strand Larsen vikarierte for Erling Braut Haaland på spissplass og markerte seg med mål og to målgivende pasninger i den første omgangen. Han var også involvert da Bård Finne fastsatte resultatet, men det var Nusa som stjal showet på Ullevaal.

Brugge-spilleren henrykket publikum med sine driblinger, scoret det første målet på vakkert vis og var involvert i to scoringer til da Norge avgjorde kampen før pause. Jordans kaptein og høyreback Ehsan Haddad priste seg nok lykkelig da Nusa byttet side og plaget venstrebacken i den andre omgangen til han ble byttet ut mot slutten.

Han var en av fem norske spillere som scoret sitt første landslagsmål. Kristoffer Ajer, Jørgen Strand Larsen, Fredrik Bjørkan, Bård Finne og Hugo Vetlesen var de andre.

For første gang måtte Haaland sette seg på benken fra start i en landskamp på Ullevaal. På en dag da Ståle Solbakken sendte flere av sine beste menn på banen fra start for å få kamptrening, fikk superspissen hvile etter et tøft kampprogram i sesongstarten.

Det bidro til at bare tre av de 43 norske målene scoret under Solbakken var representert i torsdagens startellever: Martin Ødegaard, Leo Østigård og Ola Solbakken hadde scoret én gang hver på de 26 første kampene til landslagssjefen. Med Haaland (18 mål) på benken og Alexander Sørloth (7), Kristian Thorstvedt (4), Mohamed Elyounoussi (3) og Joshua King (3) ute av troppen manglet mennene bak 35 av de 43 målene. Det hjalp ikke Jordan.

Ti minutter

Gjestene forsvarte seg dypt med mange mann og presset de norske aggressivt, men Nusa trengte bare ti minutter og noen sekunder på å score sitt første mål som A-landslagsspiller. Det gjorde han etter at han sammen med Strand Larsen lekte seg gjennom motstanderforsvaret med veggspill. Fem pasninger gikk mellom de to før Brugge-spilleren plasserte ballen i lengste hjørne.

Både Nusa, Ola Solbakken og Ødegaard hadde store sjanser til å øke ledelsen før Ajer gjorde det, også han med sitt første landslagsmål. Ødegaard holdt på å score et etterlengtet landslagsmål da Marcus Holmgren Pedersen serverte ham med et raid og en pasning skrått ut, men etter en vakker piruett ble skuddet blokkert til corner. Det utsatte bare jubelen, for på Fredrik Aursnes’ serve seilte Ajer inn ved nærmeste stolpe og stusset ballen inn før den nådde keepers utstrakte hender.

Etter en halvtime fikk også Jørgen Strand Larsen sin første landslagsscoring. Nusa slo en frekk bakromspasning som Celta-spissen forfulgte like helhjertet som alt annet han gjorde på Ullevaal. Han rundet keeper og vippet ballen i mål fra svært spiss vinkel via taklingsfoten til Abdallah Nasib.

Nusa og Larsen sto for forarbeidet da også Fredrik Bjørkan fikk feire sin første landslagsscoring. Bjørkan tok innkast til Nusa, som utfordret og slo inn i feltet. Der spilte Larsen kort ut til venstrebacken, som hadde satt fart inn i feltet og kunne skyte i lengste hjørne.

Kjemperedninger

Hadde ikke Yazeed Abulaila i Jordan-målet vært sitt lags soleklare ener, ville det blitt enda flere mål i den første omgangen. Keeperen hadde flere flotte redninger, blant annet på skudd fra Ola Solbakken, Martin Ødegaard og Nusa. I omgangens siste minutter satte sistnevnte opp Ødegaard to ganger med sekunders mellomrom, men kapteinen sliter fortsatt med uttellingen i landslagsdrakt og må vente videre på sitt tredje landslagsmål.

Noen stygge balltap av Sander Berge i ankerrollen, som laget ikke har råd til i tirsdagens kamp mot Georgia, var små riper i lakken etter en meget god norsk omgang.

Egil Selvik kom inn for Ørjan Nyland ved pause til sin landslagsdebut Osame Sahraoui ble den fjerde da han fikk et drøyt kvarter, og han markerte seg umiddelbart i sin kantrolle.

Abulaila fortsatte å imponere og berget laget sitt fra et styggere tap. Blant annet leverte han en fantastisk refleksredning da Østigård stanget en Aursnes-corner mot hjørnet, men han var sjanseløs da innbytter Finne plukket opp ballen etter at Larsen gikk i duell i feltet. Avslutningen føk inn under tverrliggeren.

Sahraoui slo et godt innlegg da Brugge-proffen Vetlesen løp inn 6-0 på overtid.

De mange norske byttene bidro til at Jordan kom litt inn i kampen og skapte noen sjanser i 2. omgang, men gjestene fikk ikke noe trøstemål.





---

KAMPFAKTA

Norge – Jordan 6-0 (4-0)

Ullevaal stadion

10.532 tilskuere

Mål: 1-0 Antonio Nusa (11), 2-0 Kristoffer Ajer (23), 3-0 Jørgen Strand Larsen (31), 4-0 Fredrik Bjørkan (41), 5-0 Bård Finne (80), 6-0 Hugo Vetlesen (90).

Dommer: Kristoffer Karlsson, Sverige.

Ingen kort.

Lagene:

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland (Egil Selvik fra 46.) – Marcus Holmgren Pedersen (Stefan Strandberg fra 46.), Kristoffer Ajer, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan – Ola Solbakken (Markus Solbakken fra 61.), Martin Ødegaard (Hugo Vetlesen fra 61.), Sander Berge (Osame Sahraoui fra 73.), Fredrik Aursnes, Antonio Nusa (Bård Finne fra 73.) – Jørgen Strand Larsen.

Ubenyttede reserver: Mathias Dyngeland – Birger Meling, Patrick Berg, Erling Braut Haaland, Julian Ryerson, Jesper Daland, Emil Breivik.

Jordan (4-5-1): Yazeed Abulaila – Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Arab, Mohammad Abuhasheesh (Mustafa Kamal fra 83.) – Musa Suleiman, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Sadeh (Ali Olwan fra 46.), Noor Al-Rawabdeh (Obeida Samarna fra 69.), Mahmoud Marde (Anas Hammad fra 68.) – Yazan Al-Naimat (Saleh Rateb fra 83.).

Ubenyttede reserver: Abdullah Al-Zoubi, Mohd Abukhalil – Mohammad Alsouliman, Firas Shilbaya, Rajaei Ayed, Yousef Abualjazar, Hamza Aldaradreh, Mahmoud Shawkat.

---