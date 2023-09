Derfor bryter Viking eget styrevedtak i hver kamp

Stavanger — 50 prosent lokale, 30 prosent nasjonale og 20 prosent utenlandske spillere. Det var målet Viking som klubb spikret og vedtok da klubben startet på oppturen etter nedrykket i 2017.

I dag består stallen av tolv lokale, seks nasjonale og elleve utenlandske spillere. Spilletiden disse har fått i serien setter enda tydeligere to streker under endringen. 47,46 prosent av tilgjengelige minutter i Eliteserien har gått til utlendinger. De lokale spillerne har kun fått fordele 21,52 prosent mellom seg.

Styreleder Rune Bertelsen i FK og sportssjef Erik Nevland trekker spesielt fram to faktorer når det skal forklares.

∗ Klubbens suksess har åpenbart gjort nåløyet trangere i alle kategoriene. For å nå helt til topps må spillerne være bedre. Hovedmålet om toppstrid trumfer det meste av planer.

∗ Den andre hovedgrunnen til dreiningen er av økonomisk art. Å kjøpe norske er for dyrt.

Etter fjorårets nedtur ga styret nærmest Erik Nevland og co. frie tøyler til å se mer bort fra en sportsplan som fortsatt ikke er offisielt erstattet.

– Vi så i fjor behovet for å styrke laget samtidig som midlene vi hadde til disposisjon var begrensede. Det var billigere å kjøpe utenlandsk og vi identifiserte andre markeder som var innenfor vårt budsjett og med kvaliteten vi så etter, sier Rune Bertelsen til RA.

– Jeg mener troppen, slik den ser ut nå, ser grei ut på fordeling. Vi har litt flere internasjonale spillere enn før, men også et godt innslag lokale. Det er positivt. Den nasjonale gjengen er mindre og det er det forskjellige grunner til. Samtidig er det positivt at når vi henter internasjonalt så spiller disse faktisk såpass mye. Det hele henger sammen med markedet de siste to årene. Nasjonalt er dyrere enn internasjonalt sett mot kvalitet, slår Erik Nevland fast.

Måles først på resultater

– Nesten 50 prosent av spilletiden går til utlendinger nå. Det ligger ikke noen faresignaler også her?

– Ikke foreløpig i alle fall. Vi skal vi ikke glemme hvor vi kommer fra, men Viking blir først og fremst målt på de sportslige resultatene, sier Nevland.

Det er selvsagt uhyre vanskelig å si seg uenig. Viking ligger i delt serieledelse. Det aller siste steget mot toppen kan være i ferd med å bli tatt – også som en klar følge av avsporingen på den gamle strategien.

Vikings styreledere Rune Bertelsen (venstre) og Stig Harry Christiansen åpnet i vinter for å avvike fra sportsplanen til klubben på et sentralt punkt. (Espen Iversen)

Men hva med veien videre og ny sportsplan? Og hva med klubbens eget akademi og produksjon?

Bertelsen forteller at det fortsatt er et mål om å få på plass en ny sportsplan til neste år. Det har blitt jobbet med både rammebetingelser og punkter. Suksessen har likevel satt arbeidet litt på vent.

– Jeg tror mange i Viking tenker på hvordan framtiden skal se ut. Når det nærmer seg slutten på året begynner det nok å ta mer form. Da vil vi også ha mye mer kunnskap om rammebetingelsene, sier Bertelsen.

Akademiet fortsatt sentralt

Styrelederen snakket nylig ut i RA om hvorfor han ser på akademiet som viktigere enn noensinne på tross av sportslig suksess. Det skal være klubbens forsikring mot dårlige tider – selv om nåløyet naturlig har blitt trangere nå.

– Noe av det viktige med framtidig sportslig planlegging er at vi fortsatt skal ha rom til talenter på vei opp. Gi det en mulighet. Så går det igjen at lag helt i toppen som regel ikke har så mange veldig unge spillere. Konsekvensen er at de må gå en lengre vei for å kunne bli nøkkelspillere i Viking, sier Bertelsen.

Han peker samtidig på at eventuelt spill i Europa, og helst et gruppespill, vil gi en hverdag med to kamper i uken. En tett terminliste vil kunne by på naturlige muligheter. Kombinert med et 2-lag i 2. divisjon kan det blir veldig gode forutsetninger for utvikling for de yngste på flere solide arenaer. Styrelederen viser også til fortsatt utlån av spillere som en viktig ingrediens i den totale utviklingsoppskriften.

Sportssjef Nevland er helt på linje med Bertelsens tanker om viktigheten av akademi – og tankene om at det blir klubbens forsikring.

– Nåløyet er trangt og dette er kloke refleksjoner fra Rune. Det som skjer nå gjør også at akademiet må søke ytterligere utvikling. De må få spillerne til å bli enda bedre enn før. Nivået på akademiet vil øke. Det er en evig push etter å bli bedre på alt. Ingenting er fortsatt mer gledelig enn når en akademispiller slår gjennom og spiller på A-laget, sier Nevland.

Han peker også på at den økte kvaliteten og de gode resultatene gjør at spillerne må være klare når de kommer opp.

– Utvikling av spillere til A-laget er vårt hovedmål, men en del av oppgaven er også å utvikle toppspillere. Alle kan ikke bli det i Viking. Det er nok av eksempler på spillere som har tatt omveier for så kanskje å komme tilbake.

Viking-stallen nå fordelt på spilletid i Eliteserien:

Lokale: 12

Arild Østbø (0 spilte minutter)

Magnus Rugland Ree (0 spilte minutter)

Herman Haugen (692 minutter)

Sondre Bjørshol (948 minutter)

Viljar Vevatne (70 minutter)

Harald Nilsen Tangen (1331 minutter)

Sondre Auklend (29 minutter)

Edvin Austbø (110 minutter)

Simen Kvia-Egeskog (utlånt Skeid) (0 minutter)

Yann-Erik de Lanlay (972 minutter)

Kristoffer Forgaard Paulsen (utlånt Junkeren) (0 minutter)

Lars Erik Sødal (utlånt Bryne) (0 minutter)

Nasjonale: 6

Kristoffer Løkberg (113 minutter)

Markus Solbakken (1499 minutter)

Sondre Langås (92 minutter)

Zlatko Tripic (1615 minutter)

Lars-Jørgen Salvesen (1494 minutter)

Sander Svendsen (1166 minutter)

Internasjonale: 11

Patrik Gunnarsson (1800 minutter)

David Brekalo (1789 minutter)

Djibril Diop (911 minutter)

Jost Urbancic (2 minutter)

Shayne Pattynama (1618 minutter)

Gianni Stensness (810 minutter)

Patrick Yazbek (1270 minutter)

Joe Bell (82 minutter)

Samuel Adegbenro (1 minutt)

Nicholas D’Agostino (871 minutter)

Mai Traore (utlånt TIL) (0 minutter)





A-stallen totalt: 29 spillere

Andel lokale spillere: 41,13 prosent

Andel nasjonale spillere: 20,68 prosent

Andel internasjonale spillere: 37,93 prosent

Styrevedtak: 50 prosent lokale spillere, 30 prosent nasjonale spillere og 20 prosent internasjonale spillere.





Fordeling spilletid i minutter serien:

(Totalt 19.285 spilleminutter i Eliteserien 2023 av spillere som er kontraktert til Viking nå)

Lokale spillere: 4152 serieminutter total spilletid i år – 21,52 prosent av totalt antall minutter.

Nasjonale spillere: 5979 serieminutter total spilletid i år – 31,02 prosent av totalt antall minutter.

Internasjonale spillere: 9154 serieminutter total spilletid i år – 47,46 prosent av totalt antall minutter.

Kilde: Transfermarkt

---