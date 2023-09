Overgås av Brann tross historisk høye tall

Stavanger — Så langt i 2023 har Viking et hjemmesnitt på 12.849 tilskuere. Ikke siden 2009 har det sett bedre ut. Det tallet vil fort også øke ytterligere om laget skulle holde seg i gullkampen. Da kan man faktisk fort komme dit at kun 2007-sesongen og 2008-sesongene er bedre besøkt i klubbens 124 leveår. Den gangen fløt norsk fotball på en nær perfekt TV 2-generert bølge. Det blå også åpnet mange nye arenaer samtidig. Høsten 2007 var det faktisk svært vanskelig oppdrive billetter til hjemmekampene i Jåttåvågen.

Økonomisk er det også selvsagt hyggelig. Etter det RA kjenner til betyr en nærmest utsolgt stadion rundt en million kroner i inntekter for Viking.

Markedssjef Kjartan Salvesen har vært ansatt siden 2010. Han innser at resultater i stor grad er driveren for tilskuersnittet i år. Samtidig handler det ikke bare om det. Klubben har jobbet enormt hardt over tid for å komme hit.

– Tallene du peker på er svært gledelige. Vi hadde selv ikke gjort øvelsen med å se mot de historiske tallene, og var spente på dette perspektivet. Det ante meg at vi lå godt an til å kunne se mot glansårene. Kanskje er det en ny slik tid på gang, sier Salvesen til RA.

– Bergen en fantastisk fotballby

Viking og Salvesen har tidvis fått kritikk fra deler av fansen for å gi bort «gratisbilletter». Praksisen med at store sponsorer har kjøpt opp tusenvis av billetter til enkelte kamper og så delt dem ut videre, har vært mislikt. Salvesen mener også det er en del av byggingen som nå bærer frukter.

– Grunnlaget vi har lagt over tid med rekruttering av fans, både familier og unge, har hjulpet. Til og med enkelte grep som er hatet av noen. Nå ser du resultatet av det i kombinasjon med de sportslige resultatene. Det er ingen selvfølge at dette skulle skje. Ingen automatikk i at folk stiller opp på ting i disse dager. Å se det som nå utspiller seg på tribunene gir stolthet og enorm tilfredsstillelse.

– Brann ligger likevel 2000 tilskuere over et gulljagende Viking i snitt. Er Bergen en bedre fotballby enn Stavanger?

– Bergen er en større by. De har et større grunnlag. Så er det en fantastisk fotballby. Det skal vi ikke stikke under stol. Vi har kranglet og slåss med Bergen og Brann i alle år, men vi utveksler samtidig erfaringer. Så er vi gode til å hylle hverandre også. Den konkurransen rundt publikumstall og sponsortall har alltid ligget der. De har også klart noe vi ikke har i moderne tid – nemlig å ta et seriegull, sier markedssjefen.

Salvesen gleder seg stort over at tallene samlet for Eliteserien har skutt i været denne sesongen. Så håper han at kampene til Viking blir godt besøkt videre også i sesonger hvor det ikke står om gull

– Det er en verdi av å gå på kamp live sammen med sine nærmeste uansett. En ting er resultatene. En helt annen er minnene som skapes. Det som skjer mellom mennesker på en fotballkamp. Ingenting er bedre enn lojalitet. Det å stå bak et lag både i medgang og motgang.

– Kan en nå tilbake til de absolutte gullårene publikumsmessig igjen, eller er den tiden forbi?

– Jeg tror norsk fotball bare vil fortsette å vokse nå. Vi er virkelig i ferd med å skyte fart. Glansen, som engelsk fotball i stor grad tok over, er på vei tilbake. TV 2 har igjen spilt en stor rolle. Det er skikkelig medvind nå. De er enormt flinke til å heve norsk fotball.

Markedssjef Kjartan Salvesen i Viking (Kathinka Skott Hansen)

Selv om Viking har hatt mange kamper med nesten stinn brakke er det sjeldent at samtlige 15.500 billetter blir solgt ut. Spesielt de siste 2000 går tregere enn mange kanskje ventet seg. Det såkalte «fear of missing out»-prinsippet har kanskje ikke helt slått til.

– Men tallene og scenene vi nå opplever er bare gøy uansett. Om det kommer 13.000, 14.000, 15.000 eller 16.000 – atmosfæren er fantastisk. Nå får vi se stadion slik den skal være. Scenene er nesten surrealistiske. Nå skal vi ikke bli ville, høye og mørke. Vi bør nyte dette. Samtidig skal vi heller ikke slutte med å drømme om enda mer. Det vi kan slå fast er at vi virkelig har kommet et stykke, sier Salvesen.

Åkerlund med Brann-stikk

Hordenes leder Roar Åkerlund gleder seg selvsagt også over opptur og gullkamp. At Brann likevel trekker flere tilskuere i toppen vil han ikke hisse seg for mye opp over.

– Vi kan snakke om rivalisering. At vi hater Brann. Samtidig er det positivt at alle klubbene trekker flere tilskuere i snitt. Når det er sagt burde Vikings kamper burde vært utsolgt flere dager før kampdag nå.

– Er Bergen en bedre fotballby enn Stavanger?

– Jeg tror ikke jeg skal mene noe om det. Uansett hva jeg svarer vil jeg få tyn fra en av leirene!

Roar Åkerlund Hordenes leder Roar Åkerlund. (Viking)

Åkerlund mener det ikke er så mange medgangssupportere i Stavanger som man kanskje trodde. Likevel mener han folk nå må kjenne sin besøkelsestid. Supportersjefen legger ikke skjul på at de fleste for noen år siden trodde at en reell gullstrid ville gi utsolgt stadion hver eneste runde.

– Min beskjed til de som måtte grine fordi de ikke får billetter om det står om gull på slutten er at de kan pakke ned. De må sikre seg med plussabonnement nå og stille opp, sier Åkerlund.

Han tror også at Viking vil ta innpå Branns totale publikumstall i de siste fire hjemmekampene.

– Snittet til Viking vil bedre seg sett mot Branns ettersom de er i ferd med å falle ned i ingenmannsland. Brann er ute av medaljekampen, melder Åkerlund.

– Kan norsk fotball totalt sett komme tilbake til tall som ligner gullårene?

– Mitt ærlige svar er nei. Ikke med det første i alle fall. Det var en hype hvor det også klaffet med mange nybygde arenaer.

– Jeg håper at det kommer mye folk på Viking-kampene nå, og at de er med videre, selv om det ikke blir gullkamp hvert år. Viking trenger trofaste supportere. Ikke medgangsfans.

FAKTA

Tilskuersnitt Eliteserien 2023:

1. Brann 14.959

2. RBK 13.541

3. Viking 12.849

4. VIF 10.278

5. Glimt 7065

6. Molde 7055

7. LSK 7033

8. Strømsgodset 5750

9. Odd 5528

10. AaFK 5452

11. Sarpsborg 4859

12. TIL 4761

13. FKH 4416

14. HamKam 4161

15. Sandefjord 3586

16. Stabæk 3327





Snitt Viking år for år (plassering i serien sett mot de andre på tilskuersnitt i parentes):

2022 9910 (2)

2021 6041 (2)*

2020 333 (4)*

2019 8933 (3)

2018 7900 (1)*

2017 7380 (5)

2016 8813 (4)

2015 10.272 (2)

2014 10.014 (3)

2013 10.284 (3)

2012 9894 (4)

2011 10.255 (4)

2010 11.529 (4)

2009 13.071 (3)

2008 15.377 (3)

2007 15.842 (3)

2006 13.910 (3)

2005 13.699 (4)

2004 12.450 (4)

NB! * 2021- og 2020-sesongene bærer preg av kraftige restriksjoner på tilskuere grunnet pandemien. I 2018 var Viking i OBOS-ligaen

Kilde: NIFS.no

