Bjarnason matchvinner i debuten

Veteranen spilte vårsesongen for Viking, men slet med å få en fast plass på laget. Selv om han satte inn noen viktige mål og startet noen kamper var han tydelig på at spilletid ville bli sentralt for veien videre.

Da gamleklubben Brescia kom på banen i sommer valgte han å flytte på seg og bygge hus i Italia. Da han signerte for klubben var de oppført i Serie C (nivå tre), men ble litt som forventet tilbudt en plass i Serie B på grunn av lisensrot hos andre.

Da klubben spilte sin første kamp for sesongen mot Cosenza søndag startet 35-åringen som hengende spiss i klubbens 4-3-1-2-system. Han fullførte også samtlige 90 minutter og ble på toppen av det matchvinner i 1-0-seieren med mål etter 53 minutter.

Scoringen kom etter nydelig spill og et sugende løp inn i boksen fra islendingen.

