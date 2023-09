Monsterbenk med eim av gull

Litt avhengig av skaden til Markus Solbakken, og et eventuelt sjokksalg av noen til utlandet etter at RA gikk i trykken fredag, kan Viking stille både et lag og en benk det nærmest lukter svidd av.

Etter å ha gjennomført et fantastisk overgangsvindu har luksusproblemene meldt seg. To innbyttere har forsvunnet. Inn har kommet et stort forsvarstalent i Sondre Langås – og signaturspillerne Joe Bell og Samuel Adegbenro. Viking har allerede utmerket seg som laget i Eliteserien som har vært suverent best til å snu kamper. De har også klart flest mål fra innbyttere. Nå er muligheten for å gjøre det også i fortsettelsen styrket betraktelig.

– Selv troppen blir vanskelig å ta ut til VIF-kampen, slo Morten Jensen fast etter onsdagens økt.

Jeg husker godt min første kamp med hovedansvaret etter at Ian Burchnall fikk sparken i 2017. Da måtte vi ta med en skadet Kristoffer Haugen bare for å få det til å se ut som vi hadde full benk. — Bjarte Lunde Aarsheim

Kollega Bjarte Lunde Aarsheim er også meget godt fornøyd med tilstanden. Slik øktene har sett ut denne uken kan fort Viking slå i bordet med en benk som inneholder Nicholas D’Agostino, Samuel Adegbenro, Jost Urbancic, Joe Bell, Edvin Austbø, Harald Nilsen Tangen, Arild Østbø, Yann-Erik de Lanlay. Samtlige, utenom Adegbenro, har landskamper på A- eller U-nivå for sine respektive land. Tre av dem har A-landskamper. Svært mange hadde vært bankers på laget hos de fleste klubber i Eliteserien.

– Dere kan stå med den kanskje beste benken i Vikings historie framover her?

– Ja. Både lag og tropper blir vanskelige å ta ut. Vi har vært der litt før i perioder med få skader. Blant annet tidlig i år. Men nå blir det ekstra vanskelig. Et luksusproblem, sier Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

Treningene blir bedre

Han er ikke redd for at det nesten kan bli for mye av det gode. At det blir så mange sjakkbrikker at det kan bli forvirrende. Spillestilen og rollekravene ligger tungt i bunn uansett.

– Vi vil mye heller ha disse valgene.

At Viking styrker mulighetene til å snu kamper er også bare én faktor. Lunde Aarsheim mener det finnes en andre og mer indirekte faktor som om mulig blir enda viktigere.

– Om du kikker på terminlisten vår i høst ser du at det er en uke eller mer mellom de fleste kampene. Da må du ha en god treningshverdag, sult og konkurranse. Denne bredden tror vi vil bidra sterkt til at kvaliteten på trening går ytterligere opp, sier Lunde Aarsheim – som også peker på at de er bedre gardert mot skader og karantener.

De siste månedene har Lunde Aarsheim og co. elegant styrt unna alt snakk om gull og tabell. Det lengste en klarer å dreie blikket deres er neste kamp. Treneren antyder at en nærmest like gjerne kan dra det videre til hverdagen og neste trening. Det er her grunnlaget legges uansett. Eventuell suksess kommer som et resultat av det som skjer her.

Slik har det definitivt ikke alltid vært i Viking. I perioder med bunnstrid har man måttet ta grep ved å stenge ute noen juniorer for å få opp intensiteten på øktene. Aller verst sto det til med bredden i nedrykksåret 2017. Kontrastene er gedigne

– Jeg husker godt min første kamp med hovedansvaret etter at Ian Burchnall fikk sparken i 2017. Da måtte vi ta med en skadet Kristoffer Haugen bare for å få det til å se ut som vi hadde full benk. Han var egentlig helt uaktuell, sier en glisende «Batty».

Respekt for VIF

Lørdag kan Viking glede en by, hvor mørkeblå eufori er i ferd med å bre seg, ytterligere. En seier mot VIF vil dra klubbrekorden til elleve strake trepoengere. Lett tror ikke treneren det blir til tross for et godt overgangsvindu og en motstander langt nede på tabellen.

– VIF er et lag vi kjenner godt. De har masse gode spillere som har underprestert litt. Nå har de fått inn et par nye navn og Geir Bakke har fått satt det litt mer.

Treneren peker samtidig på at Viking måtte forsvare seg til tre poeng mot VIF på Intility Arena nylig. De mørkeblå førte på ingen måter kampen da. Nå står de også med 1-3-1 på de siste fem kampene mot relativt solid motstand. Laget fra Oslo er også desperate. En kan se tendenser til opptur.

– Men vi spiller hjemme nå og da skal vi satse. De har mange gode ballspillere som er farlige om de får tid og rom. Det må de ikke få nå.

