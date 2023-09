Dette vil overgangsvinduet bety på banen

Egentlig er sommervinduet 2023 ganske enkelt å oppsummere. To innbyttere forsvant, inn kom to skikkelige signaturspillere – og et av landets største stoppertalenter.

Legger du til at alle stjernene ble værende så er summen at Viking er særdeles kraftig forsterket.

Kanskje er dette overgangsvinduet det beste i klubbens historie. Skulle det bli seriegull kan man sette to streker under svaret. Om de er den store overgangsvinneren i Norge er mye mulig. At David Brekalo fortsatt spiller i mørkeblått er nærmest et kunstverk i seg selv fra Erik Nevland og co.

Det som er sikkert er at drømmen så til de grader lever med stallen Viking nå disponerer.

Hva vil så justeringene som har blitt gjort bety for det som skal skje på banen?

Først og fremst vil Viking bli mer uforutsigbare å møte.

Den hjulbeinte magikeren Samuel Adegbenro trenger nok litt tid før han er i toppslag. Etter hvert vil nigerianeren tilføre fart, driblestyrke og mål så det holder!

I sine beste stunder er han et enmannsangrep. En perfekt mann både til å løse opp alle de lave blokkene Viking vil møte med sin kreativitet, men også en livsfarlig kontringsspiller. Dette er også en så farlig enkeltspiller at mange lag vil passe litt ekstra på ham. Det vil igjen gi mer rom til de andre. At han kan fylle alle tre roller på topp passer også utmerket.

Joe Bell vil gi laget pondus, kraft og lederskap. Ankomsten hans gir også dobbeltdekning i en rolle som manglet det litt. Sist, men ikke minst, vi han tilføre noe av det Markus Solbakken og de andre ikke er så gode på.

Spesielt i 2021 så vi ham ofte slå den direkte og litt mer forløsende pasningen langt framover i banen. Noen ganger rett gjennom som målgivende. Enda oftere den tredje siste pasningen. Det kan fort være en nøkkel for å få utnyttet alle løpene til Lars-Jørgen Salvesen enda bedre. Hans gode cornerfot er også en bonus. Med Bell på banen blir Viking enda et hakk eklere å møte. Kanskje spesielt i settinger mot de bedre lagene, som står høyere og blottlegger litt bakrom, kan han være uvurderlig.

Sondre Langås beviste på direkten i hjemmedebuten at han har noe å gjøre på dette nivået. Stor, sterk og smart. Og ikke minst lynrask. Stopperen kan følge de fleste spisser i sprinter og det er uvurderlig om en skal stå høyt i banen for å presse på.

De fleste lagene i Eliteserien synes allerede Viking er relativt ekle å møte.

At Viking har truffet såpass i markedet har tatt gullfeberen til nye høyder i Stavanger. Det koker og kommer til å koke videre i høst.

Det smarteste laget kan gjøre nå er å nyte situasjonen, fortsette med å ta en kamp av gangen og stole på prosessen og ikke la seg rive med i alt det som foregår rundt.

Zlatko Tripic serverte egentlig selve oppskriften nylig. Kapteinen slo fast at rude 29 var et passende tidspunkt å starte tabellsnakket på.

Det kan være en svært lur holdning.

