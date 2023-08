Viking beholdt stjernene: Fra utskjelt til overgangsvinner

Stavanger — David Brekalo ble ikke solgt. Ikke Markus Solbakken heller. Faktisk passerte «Deadline Day» uten et eneste bud i Jåttåvågen.

Viking har styrket stallen med et par skikkelige signaturspillere og beholdt stjernene. Alle forutsetninger ligger nå til rette for å gå etter det første seriegullet siden 1991. Med full kraft.

Det siste skjæret i sjøen er at flere store ligaer stenger senere enn den norske, men Nevland ser på det som lite sannsynlig at noen selges fredag uansett.

– Hva skal til for at det skal skje?

– Det kan jeg egentlig ikke svare på, men det må noe helt sykt ekstraordinært til for at noen skal selges nå, sier sportssjefen til RA – vel vitende om at å skaffe en erstatter da er umulig.

Overrasket over late storfisker

– Er du overrasket over at dere faktisk sitter med stallen dere gjør nå?

– Nei. Vi har hatt styringen på dette, men så har vi brukt mye tid på å havne i en situasjon hvor vi kan si nei til budene som har kommet og holde spillerne såpass balanserte som de har vært samtidig. Det jeg er mest overrasket over et at ingen «killerklubber» har vært på David Brekalo.

Det er den drømmen som er så vanskelig å sette en pris på. Vi har de samme drømmene som fansen. — Erik Nevland

– Drømmen får virkelig leve her nå?

– Det er den drømmen som er så vanskelig å sette en pris på. Vi har de samme drømmene som fansen. Så har vi også et ansvar for å drifte klubben ut ifra forutsetningene vi har. Bakgrunnen for at vi er her vi er nå er salgene i for. Uten disse hadde vi ikke kommet hit. Dette kan være jæklig tungt når det står på, men klarer du å se ting i litt større perspektiv over tid, så får du det til.

Nevland peker på at disse forutsetningene vil styrkes ytterligere den dagen David Brekalo og Markus Solbakken selgens. Sannsynligvis kommer selvsagt den dagen, selv om det nå ser ut for å bli minst noen måneder til.

– Men vi lever samtidig litt på forskudd av framtidige inntekter, peker Nevland på.

Viking ligger nå an til å gå med et sted mellom fem og ti millioner kroner i minus uten store salg i dette vinduet.

Det er en liten pris å betale med en by som koker over i gullfeber. En feber som ble forsterket da ingen forsvant ut torsdag.

Enorme kontraster

Nevland hylles samtidig selv i de fleste kanaler. Slik var det ikke i fjor.

– Det er store kontraster, det er det. De tunge dagene er tyngre enn gleden du føler de gode dagene. Selv om det er vanskelig må jeg prøve å ikke være med på de dype dalene og store oppturene, sier Nevland – og fortsetter:

– Jeg er, med rette, den som blir stilt ansvarlig. Men som jeg sa i fjor – vi gjør dette sammen i Viking. Det handler om en total.

Selv om han føler han har lært mye siden han som fersking fikk byens vrede mot seg i fjor er han klar på at han egentlig ikke har gjort så mye annerledes i år.

– Jeg var selvsagt fersk i fjor. Da hadde jeg kun ett år bak meg i denne jobben. Tilnærmingen føler jeg har vært ganske lik, men resultatet har blitt helt forskjellig. Dette er en rolle du lærer i hele tiden. Du blir bedre dess lengre du har den. At det gikk dårlig i fjor var god læring for alle.

– Dere har sagt nei til bud på over 70 millioner. Viking er plutselig på et helt annet sted som klubb?

– En kan ikke sammenligne med hvor vi var i fjor en gang. Samtidig kan jo det endre seg fort igjen. Dersom dette slår feil, sier Nevland – og smiler.

Akkurat det hadde han god grunn til natt til fredag.

Drømmen lever nemlig videre.

I beste velgående.

---

FAKTA

Sommervinduet 2023:

Spillere inn:

Samel Adegbenro (lån Beijing Guoan)

Joe Bell (Brøndby)

Sondre Langås (Ranheim)

Sondre Auklend (retur lån Jerv)

Spillere ut:

Niklas Sandberg (Sarpsborg 08)

Birkir Bjarnason (Brescia)

---