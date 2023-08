Spillere kan selges - også etter midnatt i kveld

Klokken 11.15 torsdag var det ikke kommet noen nye bud på de to Viking-stjernene. Samtidig er det ikke nødvendigvis slik at man bør telle ned til midnatt i dag for å være «trygg».

– Det er egentlig slik det er og det kan komme bud i morgen også. Det er kun det norske vinduet som stenger ved midnatt. Det vil si vår mulighet for å kjøpe spillere selv. Veldig mange ligaer har åpent til midnatt 1. september for kjøp. Også flere av de store. Saudi-Arabia har mye lenger åpent, sier sportssjef Erik Nevland til RA.

Samtidig er han klar i talen på ett punkt:

– Vi forholder oss til vårt vindu som stenger i kveld. Etter dette er det veldig mye mindre aktuelt for oss å vurdere et salg.

Det handler selvsagt om at en da ikke kan erstatte spillere. Samtidig vil det åpenbar bli en utfordring om for eksempel en engelsk klubb skulle fleske en stor sum på bordet for David Brekalo fredag. Spilleren har selv pekt på en klubb fra de fem store ligaene i Europa som et naturlig mål. Ingen har kommet på banen foreløpig, men hva skjer om noen gjør det?

– Vi forholder oss kun til det som er konkret og på bordet, sier Erik Nevland – og setter to streker under at han er lei av å gjenta seg selv rundt akkurat det.

– Er ikke dette systemet lagt opp slik at noen har en fordel?

– Jo. Det kan du definitivt si. Samtidig har også den norske ligaen en fordel i vintervinduet. Da har vi åpent ut mars, sier sportssjefen.

Han forteller at ligaene selv setter datoene.

– Men det skjer innenfor noen rammer.

[ Barndomshelt kan tvinge ham ut ]

---

FAKTA

Ved midnatt denne datoen stenger vinduene:

Danmark 1. september

Tyskland 1. september

Frankrike 1. september

Italia 1. september

Nederland 1. september

Østerrike 1. september

Portugal 1. september

Spania 1. september

Ukraina 1. september

England 1. september

Skottland 1. september

Polen 4. september

Romania 4. september

Belgia 6. september

Bulgaria 7. september

Sveits 7. september

Kroatia 8. september

Tsjekkia 8. september

Hellas 11. september

Russland 14. september

Serbia 15. september

Tyrkia 15. september

Saudi-Arabia 20. september

Kilde: Transfermarkt

---